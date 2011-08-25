Путешествие в заброшенные деревни Костромской области

Lynx Просмотров: 25 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:48 by

- Поедешь в заброшенные деревни Костромской области дня на четыре?Предложение вдохновляющее, особенно в ноябре.Из всех моих друзей отреагировали всего двое: фотограф Саша Кан и подруга Ксюша. Пока разобрались с недостающими пенками, спальниками и горелкой, настало время выезжать. В голове вертелись картины ночевок в лесу, волчий вой и запорошенные снегом дороги. Всякий раз подобные авантюры задумываются лихорадочно и с восторгом, впопыхах собираясь и продумывая маршрут, и только в поезде или на трассе появляется это двойственное ощущение нелепости.За окном проносились знакомые каждому унылые осенние пейзажи, как будто бы в телевизоре, и странно было понимать, что завтра нам нужно будет как-то интегрироваться в точно такой же пейзаж.Костромская область одна из самых вымирающих областей в России, если глянуть на карту, то можно увидеть разветвленную сеть дорог к поселкам и деревням, остаткам былого могущества эпохи крестьянской России. В этих краях проходил Екатерининский тракт из Петербурга в Сибирь, где пробивались сквозь пургу извозчики, и ехали на каторгу осужденные.Мы садились в поезд промозглым осенним вечером, а вышли с утра на заснеженной станции Николо-Полома.Пока ждали московский поезд, который вез Ксюшу, прошлись по Поломе.Шли минут десять, и она закончилась. Постояли на краю поля, поглазели на метель.Вернулись, встретили Ксюшу, с трудом нашли кого-нибудь кто знает расписание автобуса и поехали в Парфеньево.Женщина-кондуктор, улыбаясь, спрашивала, куда это мы собрались по такой непогоде, и, не дожидаясь ответа, продолжала собирать мелочь, выдавая взамен длинные ленты билетов.После получасовой тряски мы вышли и потопали по раскисшим дорогам, огибая лужи.Мне уже доводилось ходить тут пешком, и тогда с легким рюкзаком и по сухой дороге казалось, что 20 километров пролетели незаметно, но в этот раз, дойдя до Трифоново, первой заброшенной деревни, которая стоит прямо на дороге, уже начало темнеть, ноги уже подкашивались от тяжелого рюкзака, но это было всего только полпути до Аносово, откуда через поле нам нужно было добраться до деревни Анфимово с парой уцелевших домов и заброшенной церковью. Там мы собирались ночевать. По пути не встретилось ни одной попутки, только навстречу проехал модифицированный УАЗ,мы дружно начали его фоткать, водитель и пассажиры улыбались.В сумерках появилась первая попутка, "девятка" виляла по дороге, стараясь не влететь в яму, и остановилась рядом с нами. Немолодая пара немного напряженно оглядывала нашу компанию.- Здравствуйте, до Аносово не подкинете?- Н-н-нет, ребят, у нас там сзади места нет. Вы подождите, сейчас еще машины будут.Прошли еще полчаса, но никаких машин больше не было. Перспектива ночевать у дороги не радовала, но скоро совсем стемнело, и больше ничего не оставалось, потому что все очень устали.Тогда сзади появились фары джипа.- Куда идете, ребят?- Мы в Аносово, подбросите?- А где это?- Да тут, недалеко.- Садитесь, рюкзаки в багажник закиньте.- А что это у вас тут за клетки?- Это для собак.- А где собаки?- Да там, на базе, в лесу.Мы уселись и медленно покатили. Оказалось, что в Мальгино построили базу для охотников, а после моего глупого вопроса про лицензию наши спасители как-то замялись, и что меня дернуло спросить?- Мы едем, видим следы и думаем: «Нифига тут местные заходят», а оказалось - это вы шлепаете. Вы откуда сами-то?- Из Питера, из Москвы.- Из Новосибирска, - гордо вставила Ксюша свои пять копеек.- О, это серьезно. Да мы тоже из Москвы. Вот, отдохнуть приехали на выходные.На въезде в Аносово мы попросили остановить.- И куда вы теперь?- Да мы тут в лесу где-нибудь.- Ну, давайте, отчаянные вы ребята.- Удачной охоты.- На охоте удачи не желают, а то охоты не будет.- Ну, тогда просто хорошо время провести.Перешли поле с глубокими лужами и заметили следы от саней и лошади. Немного напрягала перспектива встретить кого-нибудь в заброшенной деревне. И хотя следы вели в обратном направлении, новость о том, что там кто-то был несколько часов, не очень радовала. Ночь, заснеженный лес и поднявшийся ветер не способствовали расслабленности. Когда пересекли поле, нашли лавочку на краю леса и сели отдохнуть. Саня вспомнил, как ехал однажды зимой на поезде и, вглядываясь в темноту, подумал, что ни за что не согласился бы сейчас оказаться в таком лесу.Смеялись.Когда наконец поднялись на высокий холм, увидели показавшиеся темные силуэты домов. Мы ужасно устали, замерзли и промокли, штурмуя глубокие сугробы и холодную речку по дороге. Подойдя к единственному сохранившемуся дому с целыми окнами, увидели на входе табличку – «Посторонним вход воспрещен», толкнули дверь, и она открылась. Зашли в темноту, внутри было несколько комнат.В самой большой стоял стол и кровать, скинули рюкзаки и подвесили фонарь на крючок для люстры. Достали горелку и решили подогреть чай, но нас ждал неприятный сюрприз - газовый баллон не подходил к горелке, на нем была другая резьба. Пришлось преодолеть усталость и лень, выйти на улицу, найти дрова, какой-то таз, разжечь костер и натопить снега в кастрюле. Пока мы шли, было очень тепло, но к вечеру похолодало, может, даже до минус десяти. Небо расчистилось, и показалась луна.С трудом дождались, пока согреется вода для чая и каши с тушенкой - топить снег все-таки неблагодарное занятие.Поставили палатку прямо в комнате, чтобы было теплее, поели в потемках, потому что фонари за несколько часов сели, и батарейки из "Икеи" разряжались ужасно быстро. Уже ночью поснимала немного деревню в свете луны.В Анфимово единственное кладбище в округе, потому что только тут есть церковь, хоть и недействующая. Вообще, если бы не уютный свет фонаря в окнах, было бы жутковато… Хотя, чего уж тут лукавить, жутковато было все равно.Мы легли спать с мыслями о том, кто же приезжал на телеге в эту деревню, и не вернется ли он утром. Проснулись поздно, часов в двенадцать. Мне не давал покоя мой косяк с горелкой, а это был мой косяк, и я ушла в Аносово - искать магазин.В деревне на первый взгляд не было никого, магазин и почта были закрыты, пришлось шататься по пустым улицам в поисках живых существ. Мне повезло, навстречу шел какой-то мужчина в сапогах, камуфляже и с усами.- Извините, а вы не знаете, магазин не работает сегодня?- Конечно, не работает, сегодня же суббота – короткий день.- А завтра?- Завтра вообще не работает.- А как думаете, в Парфеньево можно найти в магазине газовый баллон для горелки?- Так в Парфеньево тоже магазины закрыты уже. Ты пойди к Марине, попроси магазин открыть, она откроет.- А где она живет?- Там, в конце деревни.Пошла искать и наткнулась на запряженную в сани лошадь, скорее всего, ту самую, чьи следы мы видели на дороге.У встречной бабушки узнала, что никто в нашу деревню не ездит, скорее всего, хозяин лошади просто возил туда охотников - гонять зайцев. А хозяин того дома, где мы остановились, живет в Питере и давно уже не приезжает.После долгих поисков дома продавщицы мне удалось ее найти, она вышла в сапогах и халате, с приятным лицом и этим ни с чем не сравнимым певучим говором на «о». Как это ни странно она, согласилась протопать обратно в магазин. Еще очень странно, что свечей у них было всего несколько штук, на случай отключения света все пользуются генераторами или аккумуляторами, газовых баллонов, естественно, тоже не было. Как и простой воды, потому что «кОму в деревне вОда-тО нужна?». Пришлось купить минералку, вылить ее и набрать воды в колонке, а за все это время Марина успела рассказать весь нехитрый уклад жизни Аносово. Государственный магазин давно не работает, остался только частный, но и он закроется, скорее всего. Молодежь разъехалась, дети выросли, школу за ненадобностью тоже аннулировали, работает иногда почта. И половина домов стоят брошенные. Раньше колхоз еще держал коров, но теперь только занимается сеном, коровник уже развалился. Жизнь останавливается. Только летом приезжают какие то люди.Расставшись с Мариной, прогулялась по окраине, мимо верениц разваленных изб.И обвалившегося коровника. Медленно падал снег, и оглушала полнейшая тишина. Удивительно, еще пару лет назад коровник стоял, и башни-молотилки были целы.Мне давно не дает покоя мысль о том, что если мы все в один миг исчезнем, то буквально через пятьсот-тысячу лет не останется совершенно ничего, что расскажет о нашей цивилизации. Небоскребы разрушатся, улицы порастут лесом, жесткие диски сгниют, как и книги, айфоны, автомобили, подводные лодки, самолеты и все остальные наши достижения. Может быть, какие-то постройки из камня сохранятся в виде развалин, поросших мхом, задавая археологам будущего непростые задачки. Но, одно дело тысяча лет, а совсем другое, когда на твоих глазах время сравнивает с землей историю, целую эпоху и даже не одну. Хотя вот колокольня в соседнем Мальгино, построенная триста лет назад, стоит до сих пор. Рассказывали, что местные хотели разобрать ее, потому что кирпичи очень хорошие, но у них ничего не вышло. Слишком крепкая оказалась. Сколько еще она выстоит в этой бесконечной борьбе?Вернулась в нашу деревню уже в сумерках, Ксюша с Саней лежали в палатке и не хотели вылезать. На улице опять расчистилось небо, и вылезла полная луна, поднялся ветер и опять похолодало. Очень хотелось затопить печь, но это было слишком рискованно, пришлось обходиться свечами.Всяко лучше, чем мерзнуть в темноте.Все-таки кое-какие зацепки в этих краях у нас были, эта точка на карте была выбрана не случайно. Холод делал свое дело, и после продолжительной борьбы с перебоями связи, через знакомых-знакомых мы нашли телефон тети Гали, которая живет в Аносово, и согласилась нас приютить на следующую ночь. Воодушевленные этой идеей, мы забрались в спальники с мечтой о бане.С утра немного поснимали.В итоге в Аносово пришли уже затемно.Постучали в первый дом и узнали, как нам найти нашу добрую Галину. Она тоже в халате и сапогах, с тем же мелодичным говором, встретила нас очень радушно. Накормила картошкой и всякими соленьями, отправила в баню, хоть и не раскаленную, но все-таки баню. Оказалось, что на следующий день в семь утра выезжает маршрутка в Парфеньево, что было очень удачно, потому что топать опять 10 километров по заснеженной дороге не хотелось, а поезд наш уезжал уже в пять вечера.Утром были в Парфеньево и слонялись, не зная, чем себя занять. Разговорились с дяденькой средних лет, который шел из магазина (в сапогах и камуфляже, естественна), он проявил особый интерес к нашему путешествию, довел нас до администрации района и сказал:– Заходите.Оказавшись главой администрации, о, раскинув карту, долго рассказывал о разных интересных местах, о поселении каких-то религиозных дауншифтеров, которые ко всему еще и воспитывают много приемных детей, об интересных брошенных церквях и остатках Екатерининского тракта.На прощание дал список памятников архитектуры района, в котором очень удобно описано расположение и состояние церквей и храмов. Захотелось приехать снова, с велосипедами и в золотую осень.Автор - Элис Кампински (aliceKampinski).

Ключевые слова: Костромская область заброшенные деревни путешествие отчет поход объекты

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