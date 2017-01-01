Жнец

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:40

Аскет Левиссет Просмотров: 478 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:39 by

Пасмурный день. Я живу в таком городе, где даже летом может неделями идти дождь, вечно затянутое небо и траурное настроение.В городе ночью твориться хаос: ограбления, убийства, пьянства, изнасилования. Даже полиция боится что-то с этим делать, хоть и вооружена пистолетами и дубинками, бронежилетами и особой униформой.Ночью я всегда люблю гулять с катаной, из-за спины её не видно, а если полезет кто ко мне, то от её вида вне ножен человек приходит в ужас. Он извиняется или говорит, что ошибся, а затем быстро убегает, чтобы не тревожить меня. Характер у меня такой, что если ко мне полезть, то рукоять катаны сломает ему коленную чашечку, а кисть руки проткнет лезвие.Эта ночь не была исключением. Я оделся в своё любимое одеяние: мантия, высокие сапоги, похожие на ботфорты; катана за спиной, капюшон закрывающий глаза; чёрные штаны, подходящие под сапоги, с множеством карманов. Никого не трогая, я в таком виде просто наслаждаюсь ночными видами спящего города, всей красотой неба и природы вокруг.Всё шло хорошо, никаких пьянчуг и разбойников, которые хотели бы забрать мои деньги или телефон. Зашел в супермаркет, взял бутылочку пива и расплатился своими любимыми монетами. Юбилейные большие десятки, которые я складываю в мешочки и вяжу к поясу, чтобы полностью погрузиться в тематику рыцарства.Иду по дворам и пью пиво, прохожу детский сад и рядом с ним заброшенный дом-наркопритон. Нет, это не сумасшедший город, эти мрази не толкают дурь маленьким ребятишкам. Они сидят в самых дальних углах и только ночью, да и они всегда бояться любого, кто туда зайдет. Сразу бегут прочь.Я как раз допивал пиво и хотел отлить уже давно накопившийся запас внутри меня, поэтому решил пойти ближе к заброшке.Доделывая то, зачем пришел, я обернулся. Из-за угла заброшки вышли 4 парня, у двух пистолеты, у одного бита, у последнего кастет. Я почувствовал себя Буратино - подвыпившее бревно со звонкими монетами на поясе.- Что вам надо, господа? - ехидно сказал я, доставая из-за плеча катану.- Давай раскошеливайся. Мы тебя грабим, урод! - прозвучало мне весьма грубо в ответ.- Ну, тогда убери пистолет и подойди забирать, - я думал, что выбью пистолет и смогу уйти за угол и бежать.Но как бы не так. Как только я попытался сделать движение, тут же прозвучало два выстрела. Два прямых ранения в легкие. Я упал на колени, и мне с ноги разбил нос тот, который должен был прикрыть меня по моему плану, чтобы я бежал. Я не чувствовал тела, не чувствовал ничего... Только то, что я задыхаюсь в собственной крови и даже не могу нормально отдышаться из-за пробитых легких.Я вижу, как звезды смотрят на меня, как на меня капает дождь. Или это моя кровь сочится из носа и протекает по лицу? Неважно, уже всё неважно. Я просто умираю, как собака, застреленная на улице в малолюдном месте. Мысли, как и у всех людей при смерти: мать, отец, дом, незавершенные дела... что будет в Раю или Аду?Тело леденело быстро и не поддавалось моему рвению к жизни... глаза стали закрываться.Следующее мгновение я лежал уже в белой комнате. Я подумал, что отключился, а меня отвезли в больницу, но ведь в палате запрещено держать в руках катану.Я попытался встать. Далось мне это с трудом, кровь всё ещё шла как из груди, так и из носа, но я не чувствовал больше ни боли, ни затруднений в дыхательной системе.Опираясь на катану, я встал. Оглядевшись перед собой, я понял, что источник света позади меня. Когда я обернулся, то не смог смотреть и зажмурился. "Слишком ярко", - подумал я и отвернулся обратно.Тут какой-то грозный, но одновременно спокойный и приятный мужской голос стал со мной говорить:- Здравствуй. Давай познакомимся с тобой, новичок, - молвил он мне.- Привет. Хорошо, валяй. Меня зовут Аскет, - ответил я.Немного иронично, что я, кажется, умер, и от этого в висках забилась кровь, снова пришла слабость, ноги стали дрожать. Я чувствовал, что не могу сказать ни слова, лишь какой-то звук вырывается у меня изо рта.- Меня зовут Арамиэль. Я - ангел. Ангел Смерти, - продолжил он знакомство."Что? Что он сказал? Ангел Смерти? Какой, нафиг, ангел смерти? Где я? Рай? Ад?" - от вопросов у меня в голове была неразбериха.Закружилась голова, я еле держался на ногах и хотел уже просто умиротворения. Смерть так смерть.- Не волнуйся, скоро ты вернешься к жизни, взамен на лишь одну вещь. Интересует?- Д-да, - я не смог выдавить из себя больше.- Ты станешь мне служить. Я не могу больше смотреть на разбой и хаос вашего мира. Я забираю много тысяч душ в день из-за того, что везде просто так убивают людей. Я вселюсь в твою катану. И тогда, когда ты мне будешь нужен, я дам тебе знак. Воскресни!Я не успел спросить вопросы. Мои глаза снова закрылись, и я стал чувствовать, как по моему лицу капает что-то холодное.Я пришел к жизни. Встал, отряхнулся. Катана была за спиной, хотя я помню, что доставал её. Деньги на месте, следов от выстрелов нет... Естественно, я стал успокаивать себя тем, что мне просто померещилось от бракованного пива. Поплелся домой.Мне показалось странным то, что все лампочки моего подъезда стали потухать по мере моего приближения. Всё-таки я просто достал телефон, включил фонарик и приложил ключ к домофону.Открыв дверь, я почувствовал, что что-то тут не так. Прямо перед моей дверью стоял человек в мантии, почти как у меня, но изорванной и более длинной. Он будто бы бездомный. Я спросил, что ему надо. Он повернулся на меня, и я увидел, что у него не было лица.Ноги подкосились, я испугался и оперся на парадную дверь подъезда, пытаясь рукой нащупать кнопку открытия двери. Я пытался бежать, ведь вдруг я всё-таки видел не сон, а меня правда пристрелили, но не до конца. Я боялся мистической ереси, меня бросило в холодный пот, от которого было не по себе. Вся одежда липла к телу.- Прости, я забыл тебе показать своё тело, - голос показался до боли знакомым.Это определенно был Арамиэль. Снова загорелся тот свет, на который я не мог смотреть. Но уже не настолько яркий. Это были его крылья. Они состояли из костей, а не перьев, и были они ярко-белого цвета. Несмотря на весь яркий свет, освещающий подъезд, лицо его было накрыто капюшоном и было просто в форме темного овала. От этого всего я думал, что упаду в обморок, ведь было очень страшно, я никогда не видел ангелов, а тем более ангелов, сулящих смерть.Не могу отдышаться, просыпаюсь в холодном поту. Иду на кухню. Варю кофе, включаю телевизор, готовлю завтрак. Тут до меня доходит. Я не в своей квартире. Вся квартира в крови, чехол от катаны лежит у входной двери, а сама окровавленная катана на столе кухни. Голос в голове начинает смеяться, громко и раздражающе, просто разрывая мозг: "Я же говорил, ты будешь служить мне, будешь убирать мусор".По новостям показали, что некто со светящимися глазами и катаной ходил по городу и убивал каждого, кто был грешен плохим поступком. Рубил их катаной, которая светилась ангельским светом, а камеры начинали рябить и выключаться. Глаза мои на этом репортаже тоже святились ангельским светом. Но ведь я не помню этого! Просто не может быть! Я не хотел жить ценой жизни грешников. С какой-то стороны, конечно, это правильно, но ведь я сам становлюсь грехом.Я пошел в комнату, куда вели кровавые следы. От увиденного меня стошнило прямо на пол той комнаты. Я решил выпить, думал, что забуду этот кошмар.Прошла неделя кошмара, уже немногие из плохих людей осмеливались ограбить бабулю или кого-то ещё. Они все охотились только за мной. Я вырезал в ночь человек по двадцать, утопив город в крови. Жестокие убийства приводили жителей в страх, но и успокаивали их мысли о том, что если они отмолят грехи, то я не приду за ними. Каждый, кто видел меня ночью, был парализован страхом. Ребёнок, взрослый или полицейский. Глаза их становились огромными, сердце переставало биться, они не могли говорить и сразу же леденели от страха.Меня объявили в розыск по всей стране. Как я понял, я теперь вижу не только души людей, но и демонов. Я могу телепортироваться и я бессмертен. Живое воплощение смерти.Я схожу потихоньку с ума и не знаю, как мне с этим справляться. Я обращался к врачам и оставался в диспансере, но просыпался опять дома, в крови и слышал новости о том, что ночью я сбегал оттуда. Меня, возможно, скоро найдут. Мои попытки суицида не помогли, пули полицейских и тюрьма не останавливают, я убил всех заключенных и сбежал.Я стал не просто правосудием, я стал ужасным оружием Ангела Смерти. Скоро окончательно поедет крыша. Первый признак в том, что я попусту говорю сам с собой, слушая ангела в своей голове.Я отношусь уже лояльно к своим убийствам. Каждый раз, как я убиваю, души умерших вселяются в клинок, который носит душу того Арамиэля, он ими питается. Клинок оставил на мне ожог, больше похожий на его собственную метку. Она тоже горит белым светом, когда он у меня в руках.Кто знает, может, я доберусь и до вас, если у вас есть грехи.

Ключевые слова: Ангел жнец катана правосудие авторская история

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