9.9.16

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена

ArtemLaptonov Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:52 by

События разворачивались на фоне обычного октябрьского дня. Группа друзей, увлеченная видеоблогами, объявила о своем намерении снять нечто необычное — видео под названием «9.9.16». Локацию они выбрали заброшенный дом на окраине города, о котором ходили слухи, что в нем обитает что-то потустороннее.С началом съемок в воздухе витала напряжённая атмосфера. Камера фиксировала каждое движение, а друзья смеялись, подшучивая друг над другом. Но с наступлением вечера смех сменился на неуютное молчание. Как только они начали просматривать отснятый материал, на записи появились странные искажения, голоса, которых никто не слышал на самом деле.Неопознанные шорохи словно следовали за ними, и вскоре один из друзей исчез. Остальные в панике пытались его найти, но дом казался бесконечным, а коридоры доводили до безумия. Когда они вернулись к камере, знакомые лица без следов исчезли, а на экране была лишь одна фраза: «Теперь вы часть истории».Вечером того же дня «9.9.16» стало вирусным, но никто не знал, что стало с командой. Ссылка на это видео: https://youtu.be/kRbVBF8Osh8?si=RWuBpUwRqyUV__DS

Ключевые слова: Видео заброшка шорохи непознанное авторская история

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