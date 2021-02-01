Гиблый лес. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Simon Velieri Просмотров: 74 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:29 by

Майк обожал природу. Об этом говорили все его родственники и друзья. Он любил часами бродить по лесу или ходить в походы. Ещё с самого раннего возраста. Родители даже часто пускали его одного в лес возле их дачи. Они вообще то и не очень беспокоились, даже не замечали его ухода. Единственное правило: быть дома до ужина.Но Майк всегда приходил вовремя. Он обожал мороженое, которое мама всегда давала ему после еды. Он вообще не был сладкоежкой, даже чай пил без сахара. Но мороженное это святое.Но давайте уже к делу: Пошёл Майк снова в лес. Знал он тот лес как облупленный, даже карту составил со своими любимыми местами. Маршрут его похода практически никогда не менялся: от дома к старому дубу в центре леса и обратно. Так пошёл он и в этот раз. Бродил он возле кустарников и заметил дорогу, которую он не видел до этого. Нет, это невозможно, здесь не было дороги! Он ходил здесь каждый день и не увидел дорогу?Он решил пройтись по новооткрытой дороге. Спустя минут 5-7 он решил вернуться. Жажда сладкого взяла своё. Но только он обернулся, как под ногами увидел то самое мороженое, которое давала ему мама. Он не обратил на это внимания и просто съел мороженое. Вернувшись домой, он впервые не захотел мороженого после ужина.Так ходил он в тот лес постоянно. И постоянно им желаемое ему доставалось. Но не просил он многого. Родители учили его не быть слишком требовательным и знать границы своим желаниям. Так он и делал. Дальше сладкого и машинок дело не доходило.Но в один день, уже тринадцатилетний малой, поссорившись со своими родителями, ушёл в лес. Он хотел погулять и успокоиться, но тут увидев дорогу, пошёл по ней. И тут впервые в жизни у него промелькнула злая мысль: «Чтоб вы сдохли». Зря он это сделал.Обернувшись, он увидел повешенных на ближайшее дерево родителей, с какими-то копьями в сердце. Он чуть не умер от страха. Побежал со всех ног, что есть сил. И тут услышал сзади бежавшие шаги. И уже видев чёрный силуэт с красными, полными ненависти и злости глазами, неизвестная сила подхватила его, и он успел добежать к соседям.Зашла в дом мальчика уже полиция. Следы крови, разбросанные вещи и жуткая вонь. Все были в ужасе. Вызвали спецназ и даже вертолёт, оцепили лес. Но ни тел, ни дороги, ни, тем более, убийцы не нашли.Все слова малого посчитали за вымысел из-за испуга и стресса. Позже, после лечения в психбольнице, он переехал в город к бабушке, где по ее словам, не мог спать. Мог проснуться от своих же криков в холодном поту, мог даже волосы на себе рвать.Но с годами все прошло. Майк как будто бы забыл обо всем и начал жить учебой и наукой. Но в душе он хотел отомстить той твари. Она убила его родителей, черт! Он должен был что-то сделать!Когда ему уже было за двадцать, он купил дробовик и кучу патронов и поехал в деревню. Последним его видели соседи. Также говорили, что слышали крики и выстрелы. А потом слышали кашель и все вдруг прекратилось.На следующий день лес осмотрели, но никого и ничего не нашли. Как и не было такого парня. Жители соседних посёлков скинулись и возвели бетонную стену, 7 метров высотой. А жители дачного посёлка, в котором жил Майк постепенно стали выезжать оттуда, пока полностью не покинули своё местожительство.Но это было только начало. Меня зовут детектив Бенедикт Орлински, и это только начало истории, которая со мной приключилась, наверное самой мистической и таинственной, которую только можно рассказать человеку. Дело #257, «Гиблый лес». И поверьте, это не то, что вы ожидаете увидеть…Продолжение следует…

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