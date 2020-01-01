Ты будешь в моей коллекции?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:22

turn around. Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:22 by

Привет, юзернейм, автором этой истории являюсь я и только я.Мне пришла одна очень странная смс. Вообще это странно, что в 2020 мне прислали смс. Я получаю их от операторов, доставок, курьеров, но не от конкретных людей.Я страдаю дислексией. В этом году меня перевели в специальный класс. Честно говоря, я был не в восторге от людей, которые со мной обучались в обычных классах, они начали издеваться надо мной, как только выявили мою болезнь. Меня не смогли перевести сразу в специальные классы, потому что там не было мест, и я проучился оставшийся год с задирами. Один из них был Майк. Я знаю, так нельзя говорить, но я ненавидел его, ненавидел больше всех на свете. Я желал ему смерти. Самой жестокой и беспощадной. А вот почему.Это было в сентябре 2018. К нам в класс перевели новых учеников по обмену из Канады. Среди них был один парень, которого звали Том. Мы сразу с ним сдружились. Мы сидели вместе на уроках, ходили на разные тусовки и часто виделись на выходных в моем загородном доме. Ах, да, забыл представиться, меня зовут Тимми, мне 16 лет и я гей. Я понял это всего пару месяцев назад, но зато был твердо уверен в этом.Как вы могли понять, к Тому у меня была не просто дружеская любовь, он мне нравился. Не только время, проведенное с ним, а его улыбка, кудрявые волосы, его смех, тату по всему телу. Он был особенным, его литературный и музыкальный вкусы полностью совпадал с моими. Но было одно но, у него была девушка - Саманта. Она была в классе биологии и, кажется, Том не любил её.Майк узнал об том, что я гей. Не хочу вдаваться в подробности, но он знал. И узнала вся школа. И Том. Но никто не отвернулся от меня, не думайте, сейчас все относятся к этому более чем спокойно, в отличие от моих родителей. Майк отправил нам на почту письмо, в котором подробно описал мои "связи" с парнями. Крика было много.Родители до сих пор не могут принять это, но и не кричат. Вы думаете, я ненавижу Майка за это? Нееет.Я поцеловал Тома рядом с раздевалкой класса, он оттолкнул меня, и это видела подруга Майка. Она рассказала ему, а Майк рассказал Саманте. Они расстались, а Том больше не говорил со мной. И полгода назад они вернулись в Канаду, больше я его не видел. Он был моей первой любовью, он сделал для меня так много. Я ненавидел Майка.Так вот, по поводу той странной смс."Майк, велосипед, машина ". Именно такого содержания она была. Я думал , что это чья-то шутка, но не понимал в чем она заключалась. Я показал это смс своей подруге. Но для нее на экране была непонятная надпись. Мы очень этому удивились. Как я мог составить из этого нормальный тест, ведь моя болезнь на работает в обратную сторону.Прошло четыре дня. Мы сидели с моей подругой, простите, забыл представить - Марго, у меня дома и смотрели "Молодого Папу". Телевизионная связь оборвалась и начались экстренные новости."Вчера в 10:00pm было найдено тело мальчика 16 лет в реке Свитвотер. Было установлено, что он был сбит на велосипеде машиной. Водитель автомобиля вышел из него и затащил туда мальчика. Позже было найдено плавающие тело на поверхности реки. Наши сотрудники заняты опросом местных жителей и поиском виновного."Продолжение следует.

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