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Последний путь
Сегодня, 13:46 by
Qusto
Просмотров: 43
Комментарии: 6
+6
Ключевые слова:
Путь
поезд
души
Ад
авторский стих
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Комментарии
#1 написал:
kusi
Сегодня, 13:49
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Публикаций: 345
Комментариев: 6 779
Супер! Стих цепляет до глубины души. Оформление красивое.От меня океанический плюс.
#2 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 14:02
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 971
Мрачно! Оформление хорошее.
#3 написал:
Lynx
Сегодня, 14:50
0
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Публикаций: 408
Комментариев: 2 079
Мрааааак, но стих здоровский)))
#4 написал:
Spirit Forester
Сегодня, 14:50
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Комментариев: 841
Довольно депрессивный стих
++
#5 написал:
Космонасть
Сегодня, 14:53
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Депрессивненько ,плюс)
#6 написал:
Летяга
Сегодня, 15:28
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Публикаций: 594
Комментариев: 7 565
Чуть что - сразу в ад. Может, там и другие места есть? Без бездны?
Очень красивое, эмоциональное, цепляющее стихотворение!
+++
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