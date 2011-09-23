Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Последний путь

Последний путь
Сегодня, 13:46 by QustoПросмотров: 43Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Путь поезд души Ад авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 13:49
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2696|0)
Публикаций: 345
Комментариев: 6 779
Супер! Стих цепляет до глубины души. Оформление красивое.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:02
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1045|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 971
Мрачно! Оформление хорошее.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Lynx
Сегодня, 14:50
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3520|0)
Публикаций: 408
Комментариев: 2 079
Мрааааак, но стих здоровский)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#4 написал: Spirit Forester
Сегодня, 14:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (151|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 841
Довольно депрессивный стих
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 14:53
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (464|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 858
Депрессивненько ,плюс)
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: Летяга
Сегодня, 15:28
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 594
Комментариев: 7 565
Чуть что - сразу в ад. Может, там и другие места есть? Без бездны?
Очень красивое, эмоциональное, цепляющее стихотворение!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.