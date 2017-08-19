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Стихи

Ырка

Наступила тьма у поле,
Ырка ищет, Ырка рыщет,
Она чувствует вкус крови.
Запирайте двери в хате,
Ырку смерть несет в объятьях
Прямо к вашему крыльцу,
Растерзать вас, как овцу.
Это плевое ей дело,
Ведь играть ей надоело
Загоняйте скот скорее,
Подпирайте шкафом двери,
Прячьте всех детей под пол,
Ырка вырежет весь двор.
Когти словно сабля режет,
Она ими вас изнежит,
Схватит вас и в лес скорей,
Словно злой и жадный зверь.
Эта ночь пройдет сегодня
Завтра будет ночь опять,
Жутким голосом кричать
Ырка будет в поле ждать.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 06:30 by ROBERT SANDSПросмотров: 164Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Ырка зверь когти скот смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:30
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3599|-1)
Публикаций: 2 642
Комментариев: 13 602
Жуткая Ырка получилась.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:23
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (660|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 866
Как истинная Ырка, позволю себе не согласиться! 507
1. Ырка к жилью человека не подойдет, следовательно, двор не вырежет
2. В лес Ырка не утащит. Он(а) в лес не заходит, туда Леший не пускает
Когти словно сабля режет,
Она ими вас изнежит,
- это что? Это как?
А так похоже на считалочку.
Плюсану, ибо я добрая Ырка)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: Arhip
Сегодня, 13:56
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1703|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 616
Цитата: Крокозябла
1. Ырка к жилью человека не подойдет, следовательно, двор не вырежет
2. В лес Ырка не утащит. Он(а) в лес не заходит, туда Леший не пускает


Хотел то же самое сказать, но ты опередила :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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