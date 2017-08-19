Ырка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30

Причина: Стиль автора сохранен.

ROBERT SANDS Просмотров: 164 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:30 by

Наступила тьма у поле,Ырка ищет, Ырка рыщет,Она чувствует вкус крови.Запирайте двери в хате,Ырку смерть несет в объятьяхПрямо к вашему крыльцу,Растерзать вас, как овцу.Это плевое ей дело,Ведь играть ей надоелоЗагоняйте скот скорее,Подпирайте шкафом двери,Прячьте всех детей под пол,Ырка вырежет весь двор.Когти словно сабля режет,Она ими вас изнежит,Схватит вас и в лес скорей,Словно злой и жадный зверь.Эта ночь пройдет сегодняЗавтра будет ночь опять,Жутким голосом кричатьЫрка будет в поле ждать.

Ключевые слова: Ырка зверь когти скот смерть авторский стих

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