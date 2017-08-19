ЫркаНаступила тьма у поле,
Ырка ищет, Ырка рыщет,
Она чувствует вкус крови.
Запирайте двери в хате,
Ырку смерть несет в объятьях
Прямо к вашему крыльцу,
Растерзать вас, как овцу.
Это плевое ей дело,
Ведь играть ей надоело
Загоняйте скот скорее,
Подпирайте шкафом двери,
Прячьте всех детей под пол,
Ырка вырежет весь двор.
Когти словно сабля режет,
Она ими вас изнежит,
Схватит вас и в лес скорей,
Словно злой и жадный зверь.
Эта ночь пройдет сегодня
Завтра будет ночь опять,
Жутким голосом кричать
Ырка будет в поле ждать.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 06:30 by ROBERT SANDSПросмотров: 164Комментарии: 3
Ключевые слова: Ырка зверь когти скот смерть авторский стих