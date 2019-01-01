Атам

Ырка Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:21 by

Атам - важный инструмент ворожея. Носит множество названий, такие как ритуальный нож, атхам, атаме.Используется для начертания магических знаков, направления потоков энергии, взаимодействия (подчинение, контроль и т.д.) сущностей.Атам можно купить либо сделать самостоятельно , при этом внешний вид ножа будет зависеть от магического направления и самого создателя ножа . Традиционно его изготавливают из натуральных материалов, таких как металл ( серебро, медь, железо), камень, кость или дерево. Касательно рукоятки: преобладают темные цвета, так как считается, что они помогают накапливать энергию. Сам клинок как правило кинжального типа. Обязательным этапом после изготовления атама является его освящение. Хранят его в ножнах, шкатулке или ткани , подальше от чужих глаз . Использовать нож можно только для магических действий , в противном случае он потеряет силу.

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