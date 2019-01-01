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Дурдом

Тульпа

Тульпа - самовнушонная галлюцинация, цель которой добиться взаимодействия с органами чувств.

Грубо говоря это существо которое имеет сознание ,может стать в зависимости от желания его создателя другом , девушкой ,
питомцем , иметь любую форму и характер (также же зависящие от создателя).

Ввиду того что используются все органы чувст с ним можно взаимодействовать ударить , толкнуть , обнять , поцеловать, взять за руку, хм... заняться любовью.

Хочу заметить что сознание Тульпы будет настоящим и кто-му же он будет знать что вы думаете.

Немаловажно и то что Тульпа как правило будет любить тульповода , но некоторые тульповоды считают ( есть целые группы где тульповоды делятся опытом) что если попытаться уничтожить тульпа он может начать хуже к вам относиться и даже вредить своему создателю доведя его до психической больницы, хотя такие случаи очень редки.
Более того Тульпа в современной психиатрии априори считается раздвоением личности.

Сразу скажу уничтожить Тульпа вряд ли удастся и он останется с вами до вашей смерти. При том если ты думаешь что он будет появляться по твоему желанию то ты ошибаешься , он сам может спросить как у тебя дела , позвать гулять , и даже разбудить когда ты спишь. Но его можно постепенно загнать в подсознание перестав с ним взаимодействовать. Таким образом он никак не будет проявлять себя но пожеланию его можно вернуть обратно.

Часто Тульпов создают от одиночества видя в этом выход , но это не является таковым постепенно взаимодействуя с тульпом человеку все труднее контактировать с другими людьми ведь тульп создаёт для тульповода свой маленький мирок в котором все идеально , в то время как в реальном мире все не так.

Как итог скажу что прежде чем создавать Тульпа хорошо подумай оно тебе нужно ?
Как все это на тебя повлияет ?
Если решитесь создать, в интернете вы найдете иснтрукцию.


Автор - Ырка.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:14
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 06:14 by ЫркаПросмотров: 23Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тульпа галлюцинация друг авторская история

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