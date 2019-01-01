Тульпа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:14

Причина: Изменен раздел.

Ырка Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:14 by

Тульпа - самовнушонная галлюцинация, цель которой добиться взаимодействия с органами чувств.Грубо говоря это существо которое имеет сознание ,может стать в зависимости от желания его создателя другом , девушкой ,питомцем , иметь любую форму и характер (также же зависящие от создателя).Ввиду того что используются все органы чувст с ним можно взаимодействовать ударить , толкнуть , обнять , поцеловать, взять за руку, хм... заняться любовью.Хочу заметить что сознание Тульпы будет настоящим и кто-му же он будет знать что вы думаете.Немаловажно и то что Тульпа как правило будет любить тульповода , но некоторые тульповоды считают ( есть целые группы где тульповоды делятся опытом) что если попытаться уничтожить тульпа он может начать хуже к вам относиться и даже вредить своему создателю доведя его до психической больницы, хотя такие случаи очень редки.Более того Тульпа в современной психиатрии априори считается раздвоением личности.Сразу скажу уничтожить Тульпа вряд ли удастся и он останется с вами до вашей смерти. При том если ты думаешь что он будет появляться по твоему желанию то ты ошибаешься , он сам может спросить как у тебя дела , позвать гулять , и даже разбудить когда ты спишь. Но его можно постепенно загнать в подсознание перестав с ним взаимодействовать. Таким образом он никак не будет проявлять себя но пожеланию его можно вернуть обратно.Часто Тульпов создают от одиночества видя в этом выход , но это не является таковым постепенно взаимодействуя с тульпом человеку все труднее контактировать с другими людьми ведь тульп создаёт для тульповода свой маленький мирок в котором все идеально , в то время как в реальном мире все не так.Как итог скажу что прежде чем создавать Тульпа хорошо подумай оно тебе нужно ?Как все это на тебя повлияет ?Если решитесь создать, в интернете вы найдете иснтрукцию.Автор - Ырка.

Ключевые слова: Тульпа галлюцинация друг авторская история

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