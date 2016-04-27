День, как мир - не вечен

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:22

Эвиллс Просмотров: 40 Комментарии: 2 +5 Вчера, 18:21 by

На облака любуешься сквозь мысли.Картины видишь в облачных узорах:Охоту егерей, оскалы рыси.И замки, и принцесс в лихих раздорах.На корабли, плывущие в закате,Любуешься и на русалок дивных.Пиратов видишь, бредящих о злате.И рыцарей в доспехах зришь старинных.Крадётся, всё темнее, плавно вечер.И звёзды зажигаются, мерцая.Вновь канул в бездну день, как мир - не вечен.Ночь близится печальная и злая.И облака спускаются всё ниже.Приносят сны из приграничья Нави.А в роще соловьи поют всё тише.И призраки летят сквозь путы яви.Сгущаясь, облака несут кошмары,Чудовищ злых и ужас леденящий.И всадников, летящих как пожары.И приговор душе твоей пропащей!Вот - станут облака туманом зыбким.Он вспыхивать начнёт багровым светом.Обволочёт твой разум смогом липким.За то, что насмехался над поэтом!И щупальца зловещего туманаПроникнут в сердце, кровь твоя прольётся.Туман багровый треснет, как Гондвана!И лавой по планете растечётся...Любуйся облаками, коли сможешь.Но знай, они туманом обернутся.Меня ты зря насмешками тревожишь.Судьба тебе - в посмертии проснуться!

Ключевые слова: Призраки мир день авторская история

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