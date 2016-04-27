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Стихи

День, как мир - не вечен

На облака любуешься сквозь мысли.
Картины видишь в облачных узорах:
Охоту егерей, оскалы рыси.
И замки, и принцесс в лихих раздорах.

На корабли, плывущие в закате,
Любуешься и на русалок дивных.
Пиратов видишь, бредящих о злате.
И рыцарей в доспехах зришь старинных.

Крадётся, всё темнее, плавно вечер.
И звёзды зажигаются, мерцая.
Вновь канул в бездну день, как мир - не вечен.
Ночь близится печальная и злая.

И облака спускаются всё ниже.
Приносят сны из приграничья Нави.
А в роще соловьи поют всё тише.
И призраки летят сквозь путы яви.

Сгущаясь, облака несут кошмары,
Чудовищ злых и ужас леденящий.
И всадников, летящих как пожары.
И приговор душе твоей пропащей!

Вот - станут облака туманом зыбким.
Он вспыхивать начнёт багровым светом.
Обволочёт твой разум смогом липким.
За то, что насмехался над поэтом!

И щупальца зловещего тумана
Проникнут в сердце, кровь твоя прольётся.
Туман багровый треснет, как Гондвана!
И лавой по планете растечётся...

Любуйся облаками, коли сможешь.
Но знай, они туманом обернутся.
Меня ты зря насмешками тревожишь.
Судьба тебе - в посмертии проснуться!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:22
Вчера, 18:21 by ЭвиллсПросмотров: 40Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Призраки мир день авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 18:23
+1
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Комментариев: 3 595
Фантазия на тему мстительного призрака.
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:59
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1892|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 542
Цитата: Эвиллс
Фантазия на тему мстительного призрака.

Вот тоже самое хотел сказать.....опередила Автор. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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