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Стихи

Валет и Дама

Судьбу узнать поможет нам гадание.
Мой дар мне передал прадед Саид.
Готов ли приоткрыть завесу тайны
Над тем, чему свершиться предстоит?

Цыганское тарО поможет в этом.
Нам с жизнью не дано своей играть.
Ты можешь не прислушаться к ответам,
Но знай, что не умеют карты врать.

Верь знакам, незнакомец, внемли звукам.
Отбрось долой напрасный скептицизм.
Ретивое, что бьёт внутри со стуком,
Открой, приняв в объятья мистицизм.

Я вижу сквозь туман грядущей даты,
Что ждёт тебя под сенью новых дней.
Но нужен позолоченный задаток,
Чтоб завтрашний удел предстал ясней.

Беда подстерегает на пороге…
Тень смерти за спиной твоей стоит,
И скоро заберёт тебя в чертоги
Забвения и храм гранитных плит.

Не в силах изменить судьбы законы
Мы близких оставляем жить без нас.
Взгляни на эти звёзды, незнакомец,
Но знай, что видишь их в последний раз.

Твой дух покинет тело до восхода.
Всему виной жестокость и обман.
Бездушье процветает год из года
И строит на земле коварный план.

Погубит этой ночью сердце дама.
Я вижу кровью залитый весь дом.
Одно мгновенье жить тебе осталось,
Ведь я не расстаюсь с моим ножом!



Видео "Валет и Дама"

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:21 by johnny-max-cageПросмотров: 34Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Цыганка предсказание смерть нож авторское видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:22
+1
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Репутация: (6961|-1)
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Комментариев: 5 611
Сложно ошибиться в предсказании, если ты же его и исполняешь))
Красивое стихотворение.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
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