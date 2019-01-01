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Сны

Ночной кошмар

Произошло это все лет 20 тому назад. Я тогда еще совсем пацаном был, лет 13-14 мне было… Жил я на тот момент вдвоем с мамой в небольшой сибирской деревушке.

Мама администратором работала в сельском клубе. По субботним вечерам ей приходилось задерживаться на работе допоздна, так как в клубе танцульки проводили, ну или как их называли, дискотеки. Ну и значит, немногочисленный состав работников сельского дома культуры должен был там присутствовать, и мама моя не была исключением. Вообще, вся эта вакханалия до полуночи должна была продолжаться, но зачастую деревенская молодежь, которой просто некуда было податься, обращалась с просьбой продлить танцульки на часок - полтора. Вот и получалось, что по субботам мама с работы за полночь приходила.

Друзья мои субботними вечерами любили ко мне в гости приходить. Особенно зимой. Это была хорошая возможность собраться вместе, посидеть в тепле без пристального родительского надзора, пока мама моя бдит за целомудрием клубных танцоров.

Итак, произошло это декабрьским субботним вечером, который по прошествии 20 лет я помню, как будто это было вчера. Будильник показывал 19:40. Мама, как обычно, пошла на работу. После ее ухода я подошел к входной двери и закрыл её на ключ. Нет, не потому что кого-то боялся, а для того, чтобы холодом не тянуло. Зима все-таки! А в Сибири зима - это вам не в Краснодаре!

Я знал, что сегодня гостей у меня не будет. Кто-то из товарищей приболел, кто-то был уличен родителями в никотиновой зависимости и лишен свободы передвижения на все выходные. Идти куда-то самому у меня желания не было, и я решил остаться дома и заняться тяжелым и изнурительным бездельем.

Плотно поужинав, я почувствовал непреодолимое желание переместить свое тело к дивану и перевести его в горизонтальное положение. О домашних заданиях, которые нужно было выполнить к понедельнику, не было даже и речи. Печь, по праву являющаяся сердцем любой деревенской избы, тихонько, не подавая признаков жизни, грустила в углу кухни. Я решил исправить это досадное недоразумение перед тем, как идти «обниматься с диваном».

Березовые поленья, заброшенные почти в прогоревшую топку, укрылись оранжевым огненным одеялом, и то и дело, деловито потрескивая, выбрасывали в дымоход ворохи золотистых искр. Следом в топку отправилось ведро угля, после чего печь довольно и сыто загудела.

Я включил старенький черно-белый телевизор, погасил свет во всех комнатах и завалился на диван, который, будто возмутившись этой наглостью, недовольно заскрипел. По ящику закончились вечерние новости, и, как обычно бывало в выходные дни, за ними последовал один из голливудских шедевров того времени. Фильм назывался «Жемчужина Нила», и, несмотря на то, что раньше я его никогда не смотрел, интереса он у меня не вызывал абсолютно.

Я привстал, оперся на локоть и посмотрел назад в дверной проем, ведущий на кухню. Сквозь небольшие щели в плите из печи подсвечивали блики ее огненной трапезы и отражались на стенах кухни, напоминая какую-то безумную пляску. От печного обогревателя приятно тянуло теплом. Вся окружающая обстановка нагоняла на меня сонное марево, противостоять которому я был уже не в состоянии. Веки будто наливались свинцом, я проваливался в дремоту, как вдруг раздался стук в дверь. От неожиданности я даже вздрогнул.

Я встал с дивана, вышел на кухню и щелкнул по выключателю. Лампочка Ильича среагировала моментально и залила кухню теплым желтоватым светом, но глаза, прищуриваясь сами собой, против моей воли, совсем не радовались просветлению. Я бросил взгляд на часы, была ровно полночь.

«Значит, все-таки заснул», - подумал я. Молча поворачивая ключ, в замочной скважине и отпирая дверь, я удивился про себя, как это маму отпустили сегодня раньше обычного. Но за дверью оказалась не она…. В сенях, держась правой рукой за наружную ручку двери, стояла моя бабушка.

- Здравствуй внук! - сказала она. - А я вот в гости решила наведаться.

После этих слов она почему-то не вошла в дом, а продолжала стоять в сенях, глядя на меня через приоткрытую дверь. Она смотрела на меня, не сводя глаз, взгляд ее был каким-то странным, вроде как гипнотизирующим, но было в нем что-то еще. Я затрудняюсь сказать, сколько точно по времени мы так простояли. Через верхнюю часть дверного проема из избы в сени поднимались клубы теплого воздуха, через нижнюю часть в дом проникал леденящий холод.

И тут, будто очнувшись, я сказал:
- Ба, ну ты чего в дверях-то стоишь? Внук топил-топил, а ты тепло выпускаешь. Заходи давай.

После этих слов она уверенно перешагнула через порог, как будто ждала приглашения. Покрутив головой, словно осматривая дом, она прошла по кухне и села за стол.

-Я есть хочу, - сказала она мне.
- Да, конечно, бабуль, я сейчас на стол накрою, поужинаем.

Я начал осматривать кухонные закрома на предмет съестного, но, к моему полнейшему удивлению, не мог абсолютно ничего найти. Бабушка сидела за столом, одетая в трикотажный халат, голова была повязана легким платком. Я, не оставляя попыток найти что-нибудь поесть, присел на корточки и начал осматривать нижний отдел буфета.

Стоп! Какой к черту халат и платок? На улице минимум -25. Я растерялся, ворох бессвязных мыслей вихрем крутился в голове. Почему, открыв дверь и увидев ее в таком виде, я не спросил, как она смогла до нас дойти, хотя… Следующее воспоминание, которое пришло мне в голову, возникло как выстрел. Откуда она должна была дойти? Она же с нами жила последние годы, пока... пока не умерла год назад. В этот момент сердце начало выбивать бешеный ритм, будто пытаясь сломать грудину и ребра. От шума крови в сосудах мне заложило уши, по спине, от поясницы и до затылка, пробежала болезненная судорога. Я закрыл глаза и замер, пытаясь не подавать вида о воспоминаниях, которые почему-то снизошли до меня только сейчас, я пытался придумать, под каким предлогом выйти из дома, чтобы убежать. К счастью, причину, по которой мне нужно выйти из избы в сени, удалось придумать достаточно быстро.

- Скажу, что в сенях стоит латок пельменей, мы же ужинать собирались.

Я никак не мог заставить себя встать и повернуться, страх сковывал тело и сбивал дыхание. Через несколько секунд мне все же удалось вернуть контроль над своим телом, я встал с корточек и развернулся. То, что я увидел в этот момент, заставило меня отшатнуться назад и мгновенно покрыться потом, я сразу осознал, что весь задел с пельменями с треском провалился.

За столом сидела отвратительная и безобразная сущность. Это существо даже не было похоже на человека. Голова и все тело было покрыто какими-то шишками или буграми и подобием глубоких морщин. Местами на теле этой уродливой твари росли редкие волосенки, пальцы рук, если их так можно было назвать, заканчивались длинными когтями, склера и радужная оболочка глаз имела темно-желтый цвет, из пасти торчали огромные желтые клыки, с которых на стол стекала вязкая тягучая слюна. Тварь понимала, что я вижу ее такой, какова она есть на самом деле, и наслаждалась этим, на ее отвратительной роже даже появилось какое-то жалкое подобие улыбки.

Я понял, что это даже не призрак бабушки, а нечто хищное и голодное, и, если я сейчас же что-нибудь не предприму, то мной начнут ужинать, в самом прямом смысле этого слова. Мое внимание привлек металлический звук, я повернул голову к печке, рядом с которой я и стоял в этот момент. На краю плиты стояла кастрюля с кипящей водой, предназначенной для хозяйственных нужд. Клубы пара, вырывающиеся из кастрюли и подбрасывающие грохочущую крышку, непрозрачно намекали на то, что внутри крутой кипяток. Это был мой последний шанс, медлить было нельзя.

Я схватился правой рукой за раскаленную ручку эмалированной кастрюли и швырнул ее в сторону стола… и надо признать, что весьма удачно, после удара о стол содержимое выплеснулось прямо на ощерившуюся тварь, но это я видел уже краем глаза, потому как в этот момент пулей выбегал из избы. Эта плешивая, клыкастая обезьяна издала истошный вопль…

Мигом, проскочив сени, я оказался во дворе, дальше побежал к воротам, ведущим за забор, на улицу. Моя нога неловко соскользнула, и я упал в снег, снежинки, как сотни маленьких иголочек, покалывали тело, это было даже приятно, особенно правой ладони, которую я обжег о ручку кастрюли, но вылеживаться было некогда, чудовище могло преследовать меня.

Через долю секунды я поднялся на ноги, выскочил за ворота и побежал по зимней деревенской дороге. С ночного неба на меня угрюмо смотрела полная луна, которая освещала мой путь много ярче придорожных фонарей. Несмотря на то, что из одежды на мне были только майка, трико и носки, озноба не было… Я продолжал бежать. Снег, облепивший мои волосы, начал таить, струйки воды, стекающие с головы, заливали глаза, я остановился, чтобы чуть отдышаться и вытереть лицо майкой…

Открыв глаза, я с ужасом осознал, что нахожусь у себя в гостиной, я стоял перед своим стареньким черно-белым телевизором, который все так же показывал «Жемчужину Нила». Жгучая боль в области ладони, а также вздувающийся на ней волдырь дали мне понять, что все это мне не показалось. За спиной, из кухни, раздался отвратительный голос:
- Ну наконец-то, а то я уже было начал волноваться, успеешь ли ты на ужин...

Я слышал, как тварь начала не спеша двигаться в мою сторону, половицы кухни поскрипывали под ее весом. Пути к выходу были отрезаны, да и смысл повторного бегства... Это конец, лишь эта мысль пришла мне в голову на тот момент. Ком подкатил к горлу, хотелось заплакать, а еще лучше потерять сознание.

Вдруг раздался громкий стук, через мгновение после этого сущность за моей спиной истошно взревела… А за тем все затихло. Я посмотрел в сторону, с которой раздался звук падения. Это старая бабушкина икона, не знаю, какая, я в них не разбираюсь, по-моему, Николая угодника, каким-то образом сорвалась с гвоздя на стене и упала на тумбочку. Образ иконы после падения отразился в зеркале трельяжа, стоящего как раз напротив дверного проема, ведущего на кухню. По всей видимости, это и стало причиной моего чудесного спасения… Я стоял весь мокрый, то ли от пота, то ли от снега, руки и ноги дрожали, как у алкаша, жаждущего опохмелиться. Я рухнул на диван, закрыл лицо руками, глаза защипало, по всей видимости, от пота. Я попытался убрать руки от лица, но с ужасом осознал, что не могу пошевелиться, и, более того, я не мог даже разговаривать. Я приложил все усилия, чтобы пошевелить хоть одним мускулом своего тела, и вдруг я проснулся…

По ящику показывали какую-то белиберду, даже не было желания вникать. Я действительно был весь мокрый от пота, глаза сильно щипало, и они слезились. Я сел на диване и посмотрел вправо, свет от потолочной лампочки, проникавший из кухни в гостиную, вызывал еще больший дискомфорт и в без того воспаленных глазах. Встав с дивана, я побрел на кухню, к умывальнику. Раз за разом я набирал в ладони воды и ополаскивал лицо до тех пор, пока жжение в глазах не прекратилось, затем я оперся руками на умывальник и посмотрел в зеркало. Глаза были красными, лицо изможденным, волосы промокли от пота. Сердце бешено колотилось, с силой проталкивая кровь по сосудам, сонные артерии и жилы на висках пульсировали в такт его ударам. Отойдя от умывальника, я прислонился спиной к кухонной стене и, медленно сползая по ней, присел на корточки. Положив руки на голову, я ужасался тому, насколько реалистичным был сон, на какой высоте была детализация происходящего.

Вдруг я резко отдернул правую руку от головы и посмотрел не нее, с облегчением выдохнул - ожога не было. Но голос внутри меня никак не хотел успокаиваться и задавал мне вопросы, на которые я не хотел отвечать, а может, просто не знал, что ответить. Ведь я же чувствовал боль от ожога, холод снега, во сне мне было достаточно легко двигаться до самого момента пробуждения, а это не характерно для сна. Обычно, пытаясь от кого-то убежать во сне, ты спотыкаешься, постоянно падаешь, ноги в чем-то вязнут. Вернувшись непонятным образом в гостиную, я стоял перед телевизором, показывающим мне фильм, который я никогда раньше не видел. Я гнал эти мысли прочь.

- Да ладно, фигня все это, я же не эксперт по снам.

Я положил руки на колени, поднял голову, глаза успели привыкнуть к освещению, я смотрел под потолок, на лампочку, освещавшую кухню. И вдруг откуда-то из глубины подсознания поднялся еще один вопрос, от которого неистовый ужас стал вновь накатывать на меня. Он будто бы со злобой и ехидством звучал в голове:
- Свет… когда же ты включил свет?…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:58
Вчера, 15:58 by ФобоsПросмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: Страх ужас кошмар сон авторская история

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