Ньярлатхотеп

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:23

Mari________Anna Просмотров: 14 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:23 by

Поначалу сон не был необычным: я со стороны наблюдала историю, разворачивающуюся передо мной, будто фильм на экране телевизора. Она была о парне, который, «голосуя» на трассе, остановил машину – фургон каких-то хиппи или вроде того. Пассажиры активно употребляли «травку» и прочие вещества, предложили и парню. Позже он втянулся и подружился с ними, а его лучшим другом стал водитель этого самого фургона. Но в конце тот умер от передозировки наркотиков на руках у главного героя этой истории. Парень снова остался один.После я уже не была наблюдательницей. Я была на вечеринке в какой-то квартире, где проводила много времени с некой девушкой, которую воспринимала как свою подругу. Мы с ней зашли в ванную, скорее всего, чтобы немного отдохнуть от шума и суеты, царившей в квартире, и о чём-то спокойно поговорить, не перекрикивая музыку. Вдруг к нам зашёл тот самый парень, чью историю я перед этим видела. Он начал к нам приставать, а мы старались мирно от него отвязаться, однако в конце концов я поняла, что спокойно он от нас не отстанет. Но я знала, что у меня есть нож. Им я и ударила парня несколько раз в живот. Конечно же, он умер, а мы с девушкой просто ушли из ванной.Далее я оказалась в совсем другом месте: передо мной был дом с двором, окружённым забором. Была беззвёздная ночь, а тьму во дворе разгоняли неяркие фонари, расставленные по его периметру. Я чувствовала, что мне нужно идти в этот дом. Я зашла, осмотрела, насколько могла в темноте, его бедную обстановку – голые стены, старый диван и ещё одна дверь напротив той, в которую вошла я. Когда я вышла и пошла обратно ко входу во двор, я заметила, что теперь у забора стояла темнокожая девочка в белом платьице и с белой повязкой на глазах, в руках она держала фонарь на длинной палке. После я снова и снова заходила в этот дом, и с каждым разом девочек с фонарями становилось больше. В конце концов, когда я в очередной раз зашла в дом, я решила проверить и вторую дверь. За ней оказался совершенно пустой маленький задний дворик. Я вернулась в дом, снова вышла из него на большой освещённый двор, но на этот раз у меня возникло чувство, будто за мной кто-то следует. По спине пробежал холодок, я обернулась и увидела ещё одну девочку, такую же, как и те, что стояли вокруг. Она шла позади меня, сопровождая к выходу со двора, но путь мне преградили несколько темнокожих мальчиков в чёрных костюмах и, в отличие от девочек, без повязок на глазах. Я ощутила тревогу и какую-то угрозу, исходящую от них, и не зря: они не были детьми. На моих глазах их тела стали меняться, и вскоре передо мной предстали какие-то ужасные существа с оскаленными пастями и гнойными нарывами на коже. Я сумела убить всех этих монстров тем самым ножом, которым до этого убила парня. Покинув, наконец, этот странный двор, я увидела загадочного человека. Он был высок, строен, носил чёрный костюм и чёрную же шляпу. Лица его я не запомнила, возможно, его и не было вовсе. Не знаю, стоял ли он там и наблюдал за мной всё время или пришёл только тогда, когда я вышла, но я поняла, что мне нужно идти с ним.После того, как мы с незнакомцем ушли в темноту, мы сразу оказались перед какой-то дверью. Когда он её открыл, я узнала ванную комнату, в которой была ранее. Но, войдя, я увидела, что и стены, и пол, и потолок залиты кровью, а над ванной на крюках, воткнутых в спину, висит тело того самого парня, которого я здесь убила. Человек подошёл к нему и, взяв нож (возможно, тот самый, которым пользовалась я), снял кожу с его лица, а затем надел её на меня. Когда я посмотрела сквозь чужие веки, я увидела нечто. Теперь я понимаю, почему Лавкрафт называл своих монстров «неописуемыми» и награждал прочими подобными эпитетами. То, что я увидела, действительно, сложно описать, но я попробую: это было огромное змееподобное нагромождение плоти. Оно постоянно бугрилось, будто бы вскипая, и постоянно изменялось. В случайном порядке на нём торчали различные конечности, и не только человеческие, а также глаза, рты, уши… И всё это также постоянно менялось само и меняло своё местоположение. Я наблюдала за этим и, как ни странно, не могла оторваться. Я не боялась: я была шокирована, поражена, но не испугана. Также я думала, что вижу не просто невероятное существо – я вижу истинный облик того, кто привёл меня сюда. Потом человек снял с меня чужую кожу, и я проснулась.Уже днём я освежила в памяти кое-что из мифологии Лавкрафта и нашла немало сходств моего провожатого из сна и Ньярлатхотепа, особенно если предположить, что то, что я видела, будучи с чужой кожей на лице, действительно является истинным обликом этого загадочного человека. При этом на тот момент Лавкрафта я последний раз читала задолго до этого сна и, соответственно, давно о нём и его произведениях даже не думала.Говорят, Ньярлатхотепу нравится, когда о нём пишут, рассказывают – в общем, посвящают ему своё творчество. Что ж, в таком случае, я своё дело сделала.

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