avtordebil.avi

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

n0th1nGGG4EVER Просмотров: 125 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:15 by

В 20 ноября 2005 году был взломан один крайне малоизвестный телевизионный канал.Один человек записал данный взлом на кассету, но позже кассету кто-то украл и опубликовал на Youtube, предположительно в 2008 году в феврале.Позже видео было заблокировано вместе с каналом по неизвестным причинам, но через 10 лет видео снова попало в ютуб, его посмотрели 20 тысяч человек, из них приблизительно 1000 погибли насильственной смертью.Как именно? Неизвестно. Видео было так же заблокировано и опять же по неизвестным причинам.В каком-то новостном сайте было написано, что в неназванной стране из Европы, данный видеоролик был признан как опасный материал.Позже статья об этом была удалена, но новостной сайт уверяли, что они ничего не удаляли, статья как-будто сама удалилась.Потом в 2019 году один редактор из новостного сайта повесился,соседи редактора говорили, что слышали его крики, удары по стене, они были удивлены таким поведением ведь редактор был нормальным человеком и не подавал признаки сумасшедшего.В 2022 году видео снова было выпущено на ютубе, и до сих пор его можно посмотреть.Администрация ютуба пытались заблокировать видео, но у них ничего не получалось. Они решили посмотреть код сайта и увидели там сообщение написанное на испанском "Много душ было погублено нами". Они были в шоке.Это всё что известно про этот файл.На ваш страх и риск:https://youtu.be/glC9WM89BSc

Ключевые слова: Файл смерть утерян авторская история

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