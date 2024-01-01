Видео с очень странного ютуб-канала

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Голубая Луна Просмотров: 150 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:52 by

Видеоролик с названиемопубликован в 2016 году, это первый видос на этом канале. За ним были опубликованы не менее странные ролики:(авторская орфография сохранена),За давностью лет я плохо помню содержание этих видосов, ввсё было завязано на "страхе перед мёртвым богом",был вс*** пародией на 6996,стилизирован под хакерскую атаку на ТВ-канал.Автор затих на пять лет, и вернулся с двумя новыми творениями:- та же фигня что и, но с закосом под 3 закона о вечности - и- наиболее странное видео; самое короткое на канале (0:50), начинается с казни советских партизан и заканчивается перерезанием запястья женщине, звукового сопровождения нет, но на 21 секунде можно уловить шёпот.Layla Tov удалён спустя несколько дней после публикации последнего видео, найти его сейчас невозможно, как и контент оттуда, то, что есть - сохранилось благодаря моей привычке скачивать понравившиеся мне смертельные файлы. Допускаю, что я мог что-то упустить либо перепутать, не ругайтесь сильно :)Сам канал та ещё загадка интернета. Владелец полностью анонимный, число подписчиков было скрыто, комментарии запрещены, а в описании была только ссылка на главу "Откровение" Нового Завета.Лично мне нравились его работы, о первой я говорил, вторая похожа по стилю, короче и по своему забавная.Ссылка на propaganda (тэги раставлены чтобы попасть в рекомендации):

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