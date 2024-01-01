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Смертельные файлы

Видео с очень странного ютуб-канала

Видеоролик с названием propaganda опубликован в 2016 году, это первый видос на этом канале. За ним были опубликованы не менее странные ролики: confiusion, sex, chrxst has reasxn (авторская орфография сохранена), 13/06/1966 и revelation

За давностью лет я плохо помню содержание этих видосов, в confiusion всё было завязано на "страхе перед мёртвым богом", sex был вс*** пародией на 6996, chrxst has reasxn стилизирован под хакерскую атаку на ТВ-канал.

Автор затих на пять лет, и вернулся с двумя новыми творениями: revelation - та же фигня что и sex, но с закосом под 3 закона о вечности - и 13/06/1966 - наиболее странное видео; самое короткое на канале (0:50), начинается с казни советских партизан и заканчивается перерезанием запястья женщине, звукового сопровождения нет, но на 21 секунде можно уловить шёпот.

Layla Tov удалён спустя несколько дней после публикации последнего видео, найти его сейчас невозможно, как и контент оттуда, то, что есть - сохранилось благодаря моей привычке скачивать понравившиеся мне смертельные файлы. Допускаю, что я мог что-то упустить либо перепутать, не ругайтесь сильно :)

Сам канал та ещё загадка интернета. Владелец полностью анонимный, число подписчиков было скрыто, комментарии запрещены, а в описании была только ссылка на главу "Откровение" Нового Завета.

Лично мне нравились его работы revelation и propaganda, о первой я говорил, вторая похожа по стилю, короче и по своему забавная.

Ссылка на propaganda (тэги раставлены чтобы попасть в рекомендации):


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:52 by Голубая ЛунаПросмотров: 150Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смертельный файл странный ютуб-канал видео авторская история

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