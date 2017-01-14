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Страшно интересно

plane1988.mkv

17 апреля 1988 года произошло знаковое событие - морские пехотинцы США нашли кассету с надписью plane1988.mkv. Ниже описано содержание видеокассеты.

"На видео показано два японских самолета времен Второй мировой, которые просто летят над небом Санта-Моники. Перед 26 секундой один из самолетов делает в воздухе мертвую петлю, а через пять секунд падает в море. Через двадцать секунд второй самолет летит прямо на оператора, проскакивает мимо его головы и врезается в здание, после чего видео заканчивается статическим шумом".

Это видео - одно из самых удачных, где удалось снять. Оператор жил в южной части Лос-Анджелеса. Спустя три дня после публикации видео квартал Санта-Моники прочесали морпехи США, но ничего так и не нашли. Япония запротестовала против обвинений в её адрес, объясняя это тем, что самолеты могли быть копиями советских Ил-2. Само видео было удалено ЦРУ. По сей день неизвестно, что были за самолеты на этом видеоролике, а личность автора еще не установили.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:34
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 07:34 by Alexandr EfremovПросмотров: 79Комментарии: 1
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Ключевые слова: Самолет США кадры видео авторская история

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Комментарии

#1 написал: MIMVAV
Сегодня, 08:33
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
Что за бред?
.mkv появился в 2003 году. Был даже специальный плеер для Windows чтобы читать такие файлы.
Скомкано, мало интересно и неестественно. Ставлю минус.
Зарегистрирован: 14.01.2017
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