plane1988.mkv

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:34

Причина: Изменен раздел.

Alexandr Efremov Просмотров: 79 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:34 by

17 апреля 1988 года произошло знаковое событие - морские пехотинцы США нашли кассету с надписью plane1988.mkv. Ниже описано содержание видеокассеты."На видео показано два японских самолета времен Второй мировой, которые просто летят над небом Санта-Моники. Перед 26 секундой один из самолетов делает в воздухе мертвую петлю, а через пять секунд падает в море. Через двадцать секунд второй самолет летит прямо на оператора, проскакивает мимо его головы и врезается в здание, после чего видео заканчивается статическим шумом".Это видео - одно из самых удачных, где удалось снять. Оператор жил в южной части Лос-Анджелеса. Спустя три дня после публикации видео квартал Санта-Моники прочесали морпехи США, но ничего так и не нашли. Япония запротестовала против обвинений в её адрес, объясняя это тем, что самолеты могли быть копиями советских Ил-2. Само видео было удалено ЦРУ. По сей день неизвестно, что были за самолеты на этом видеоролике, а личность автора еще не установили.

Ключевые слова: Самолет США кадры видео авторская история

Другие, подобные истории: