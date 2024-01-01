Revelation.mp4

Revelation.mp4Этому ролику два года, залит на канал "layla tov". Кроме revelation там была более криповая вещь, где бабе перерезали запястье.
Представляет собой закос под старье а-ля "3 закона о вечности", присутствуют крики, смех, реверсивная музыка, страшные картинки, цитаты из библии и надписи на иврите.
Канал автора удален, благо я успел скачать его работу. Revelation перезалит на мой канал, второй ролик, увы, лост-медиа.
Источник.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28 by Голубая ЛунаПросмотров: 23Комментарии: 0
Ключевые слова: Канал ролик иврит цитаты из библии