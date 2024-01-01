Revelation.mp4

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:28

Голубая Луна Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:28 by

Этому ролику два года, залит на канал "layla tov". Кроме revelation там была более криповая вещь, где бабе перерезали запястье.Представляет собой закос под старье а-ля "3 закона о вечности", присутствуют крики, смех, реверсивная музыка, страшные картинки, цитаты из библии и надписи на иврите.Канал автора удален, благо я успел скачать его работу. Revelation перезалит на мой канал, второй ролик, увы, лост-медиа.

Ключевые слова: Канал ролик иврит цитаты из библии

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