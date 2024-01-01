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Revelation.mp4

Этому ролику два года, залит на канал "layla tov". Кроме revelation там была более криповая вещь, где бабе перерезали запястье.

Представляет собой закос под старье а-ля "3 закона о вечности", присутствуют крики, смех, реверсивная музыка, страшные картинки, цитаты из библии и надписи на иврите.

Канал автора удален, благо я успел скачать его работу. Revelation перезалит на мой канал, второй ролик, увы, лост-медиа.



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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28 by Голубая ЛунаПросмотров: 23Комментарии: 0
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Ключевые слова: Канал ролик иврит цитаты из библии

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