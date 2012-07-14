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Сказки

Дейве - ночная пряха

Кружит Дейве беловолосая вокруг хутора, ищет путников запоздалых. Кого увидит - разговор заводит: "А не сбился ли ты с дороги, добрый человек, может, проводить тебя до дома?" Беда тому, кто согласится - проводит красавица до калитки, а там и в дом зайдет. А как зайдет - так и опустеет дом, только пятна кровавые да мотки пряжи, а пряжа та не из льна, не из шерсти... Тело белое прядет Дейве, кровь из жил в нить вплетает. Кричит человек, да не слушает его Дейве, тянет нить свою.

Если не встретит никого на дороге, идет в хутор прядильщица ночная, под окнами бродит: не устала ли какая хозяйка прясть, не надо ли ей помощницу. Пожалуется на усталость женщина, а Дейве уже в дверях стоит: "Помогу тебе, хозяюшка, и платы за работу не попрошу, да только и ты потом не обижайся на помощницу нежданную".

Рассказывали, был у нас случай на хуторе. Жила в старые времена девица одна, Альдоной звали. Всем хороша красавица: станом тонким, косой длинной, голосом звонким. Да только нерадива была девица: ни прясть, ни ткать не любила. И вот решила ее матушка наказать: на день солнцестояния, когда все венки по воде пускают да через костер парами прыгают, задала урок дочке: "Пока не спрядешь кудель, шагу из дому не сделаешь!"

Уехали мать с отцом на соседний хутор праздник праздновать, а Алдону дома оставили, льна целый пук мать ей дала, наука, мол, тебе впредь, доченька.

Смотрит девица на кудель, на глазах слезы. Не спрясть ей и за неделю столько, и мать страшно ослушаться. А на улице подружек голоса да парней. Заплакала тут Алдона и взмолилась: "Хоть бы кто помог мне спрясть лен этот!" Только молвила - открылась дверь, стоит на пороге дева незнакомая: "Помогу тебе, красавица, раз попросила, давай кудель свою".

Села прясть помощница, вот уж и нет льна. Бросилась Альдона за куделью, еще принесла. А дева молвит ей: "Неси еще, не то пожалеешь". Поняла тут Альдона, что у нее за помощница - Дейве это, пряха ночная. Как кудель закончится, начнет она с волос девушки, потом и всю ее спрядет, только красно-сизые мотки мать с отцом в избе найдут.

Взяла тут девица соломы пук и в печку сунула. А Дейве спрашивает у нее: "Что ж ты, избу протопить решила?" Отвечает Альдона: "Нет, огонь огнем потушу". Удивилась Дейве: "Кто ж огонь огнем тушит?" А девица ей отвечает: "А кто же слово свое нарушает, вместо пряжи людей прядет?"

Заскрипела тут Дейве зубами, повернулась да и вышла вон. А не догадайся ей Альдона так ответить, вернулись бы утром отец с матерью и вместо дочери кудель только нашли кровавую.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:08
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 19:08 by SniffПросмотров: 89Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Пряха помощница кудель кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:09
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (890|-2)
Публикаций: 319
Комментариев: 2 444
Классная сказка, слог прекрасен, очень понравилось! +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Уже по названию догадалась, кто автор blush .
А это сестра Меланьи той выходит. Эта живьём прядет, не усыпляет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:25
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 316
Ну надо же, ленива да сметлива девица оказалась)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Матвеевский
Вчера, 19:29
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Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 226
Спасибо за такую необычную сказку. Плюс, разумеется.
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: Sniff
Вчера, 20:17
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Группа: Авторы
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Публикаций: 44
Комментариев: 612
Очень большое спасибо за комментарии) Я сказку сразу печатала, на бумаге не записывала, вдохновение чего- то пришло.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#6 написал: conjure one
Вчера, 20:20
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
Знал я по исландской сказке о страшной скессе-великанше Гилитрутт, что тоже в прядильщицы подряжалась. А теперь вот ещё Дейве. Второй раз повезло ленивым девицам, что выпутались из неприятностей, правда, каждая на свой манер. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#7 написал: Sniff
Вчера, 21:31
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Уже третий) Еще Румпельштильцхен был, тот еще прях))
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#8 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:10
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 736
Цитата: зелёное яблочко
А это сестра Меланьи той выходит. Эта живьём прядет, не усыпляет.

Да, эта пожестче будет.+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
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