Дейве - ночная пряха

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:08

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 89 Комментарии: 8 +5 Вчера, 19:08 by

Кружит Дейве беловолосая вокруг хутора, ищет путников запоздалых. Кого увидит - разговор заводит: "А не сбился ли ты с дороги, добрый человек, может, проводить тебя до дома?" Беда тому, кто согласится - проводит красавица до калитки, а там и в дом зайдет. А как зайдет - так и опустеет дом, только пятна кровавые да мотки пряжи, а пряжа та не из льна, не из шерсти... Тело белое прядет Дейве, кровь из жил в нить вплетает. Кричит человек, да не слушает его Дейве, тянет нить свою.Если не встретит никого на дороге, идет в хутор прядильщица ночная, под окнами бродит: не устала ли какая хозяйка прясть, не надо ли ей помощницу. Пожалуется на усталость женщина, а Дейве уже в дверях стоит: "Помогу тебе, хозяюшка, и платы за работу не попрошу, да только и ты потом не обижайся на помощницу нежданную".Рассказывали, был у нас случай на хуторе. Жила в старые времена девица одна, Альдоной звали. Всем хороша красавица: станом тонким, косой длинной, голосом звонким. Да только нерадива была девица: ни прясть, ни ткать не любила. И вот решила ее матушка наказать: на день солнцестояния, когда все венки по воде пускают да через костер парами прыгают, задала урок дочке: "Пока не спрядешь кудель, шагу из дому не сделаешь!"Уехали мать с отцом на соседний хутор праздник праздновать, а Алдону дома оставили, льна целый пук мать ей дала, наука, мол, тебе впредь, доченька.Смотрит девица на кудель, на глазах слезы. Не спрясть ей и за неделю столько, и мать страшно ослушаться. А на улице подружек голоса да парней. Заплакала тут Алдона и взмолилась: "Хоть бы кто помог мне спрясть лен этот!" Только молвила - открылась дверь, стоит на пороге дева незнакомая: "Помогу тебе, красавица, раз попросила, давай кудель свою".Села прясть помощница, вот уж и нет льна. Бросилась Альдона за куделью, еще принесла. А дева молвит ей: "Неси еще, не то пожалеешь". Поняла тут Альдона, что у нее за помощница - Дейве это, пряха ночная. Как кудель закончится, начнет она с волос девушки, потом и всю ее спрядет, только красно-сизые мотки мать с отцом в избе найдут.Взяла тут девица соломы пук и в печку сунула. А Дейве спрашивает у нее: "Что ж ты, избу протопить решила?" Отвечает Альдона: "Нет, огонь огнем потушу". Удивилась Дейве: "Кто ж огонь огнем тушит?" А девица ей отвечает: "А кто же слово свое нарушает, вместо пряжи людей прядет?"Заскрипела тут Дейве зубами, повернулась да и вышла вон. А не догадайся ей Альдона так ответить, вернулись бы утром отец с матерью и вместо дочери кудель только нашли кровавую.

Ключевые слова: Пряха помощница кудель кровь авторская история

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