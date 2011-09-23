Необыкновенная история с озера Мау Ксанх

conjure one Просмотров: 99 Комментарии: 8 +10 Вчера, 20:12 by

В давние-давние времена, кода животные ещё могли разговаривать, а солнце и луна ходили в гости друг к другу, произошла эта удивительная история.Задумал как-то Небесный властитель Лан Ланг по тверди земной прогуляться, походить да посмотреть, как живут его подданные. А чтобы не узнали его, являлся он в разных обличьях, обернувшись то зверем лесным, то птицей перелётной.И вот оказался Небесный властитель на дивном озере – кругом цветы благоухают, травы высокие шелестят, а в теплой воде кувшинки и лотосы цветут. Решил Лан Ланг отдохнуть в этом чудесном месте, обернулся журавлем да стал расхаживать вдоль берега по воде и любоваться сказочной красотой.К полудню солнце припекать стало, разморило Небесного властителя, да так, что он, стоя в воде журавлем, задремал под пологом мангровых деревьев. Проснулся только к вечеру. Чувствует, с озера ветер подул, воду гонит, а в воде трава колышется и вокруг ног журавлиных заплетается. Захотел Лан Ланг шаг сделать, да не смог. Стал из травы выбираться, но спросонья не устоял на месте и в воду упал.- Ква-ха-ха-ха-ква! Ква-ха-ха!Так значит? Журавль повертел головой на длинной шее и увидел на листе водяной капусты лягушонка. Тот заливался смехом, держась за светло-зелёное брюшко.- Может быть, ты перестанешь смеяться и поможешь мне? – попросил Лан Ланг.- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!- Нехорошо смеяться над тем, кто попал в беду, - заметил Небесный властитель.- Ха-ха-ква! Ха-ха-ква! Какой неуклюжий журавль! Шагу ступить не умеет! – не унимался маленький насмешник.- Будь добр, всё же помоги мне выпутаться из травы, - в третий раз попросил Лан Ланг, но лягушонок его будто не слышал и продолжал насмехаться.Разгневался Небесный властитель, потемнело всё вокруг, засверкали молнии, налетел вихрь, закружился в нём журавль, и Лан Ланг принял своё настоящее обличье. Испугалась тут трава – сама распуталась, а лягушонок от страха тотчас в воду прыгнул и под листом водяной капусты спрятался. Сидит, дрожит, боязно ему стало.- Ах, ты, несносный! За твоё недоброе сердце и колкий язык останешься ты, лягушонок Шумикат, маленьким навсегда! - Лицо Лан Ланга сделалось непроницаемым, он поднял правую ладонь вверх и на сошедшем на землю облаке тотчас удалился в небесные выси.Прошёл месяц. Братья и сестры Шумиката давно выросли и расселились по всему озеру. Остался лягушонок один. Страшно маленькому на большой глубине жить, так он у берега на мелководье и поселился под черной корягой, которая стала ему домом. Да только жизнь эта была совсем не радостная, всякий норовил Шумиката задеть или обидеть, а то и вовсе проглотить на обед.Так проходили дни и ночи, пока однажды утром в воду, неподалёку от черной коряги, не упала джиан ди.- Помогите! Помогите! – услышал Шумикат, и эти слова будто обожгли его.Вылез лягушонок из-под коряжки, смотрит, а воде кверху лапками серый жучок трепыхается. Подплыл тогда Шумикат к джиан ди, подтолкнул под спину и на берег помог выбраться.- Благодарю тебя, друг, что спас меня от гибели. Не иначе, у тебя доброе сердце.- Вовсе нет, я не так хорош, как это кажется, - ответил Шумикат.- Почему ты так думаешь? Разве ты только что не сделал доброе дело?Лягушонок покачал головой и поведал джиан ди свою историю. Та его выслушала и сказала:- Иногда мы не задумываемся о своих поступках, а после расплачиваемся за это. Но всё же нельзя терять надежды на лучшее. Помогу я тебе. Крылья мои обсохли, полечу к Небесному властителю, попрошу за тебя. Может, сменит гнев на милость, и всё наладится. Только скажи, как зовут тебя?- Шумикат, - ответил лягушонок.- А я джиан ди Пью-Пью. Но ты называй меня просто Пью-Пью. Жди меня на этом же месте с вестями и ни о чем не печалься.На том они расстались.Долго-долго летела джиан ди, всё дальше и дальше удалялась от земли, пока не добралась до заоблачных высей, до самой обители Небесного властителя. Перелетела через высокую стену, а там и во дворце оказалась. Добралась до государевых покоев, опустилась на нефритовый пол и поклонилась Лан Лангу. Тот как раз с Духом воздуха в шахматы играл.- Зачем ты предстала пред нашими очами?- О, Небесный властитель! Одна просьба у меня всего, - ответила джиан ди и рассказала о несчастном лягушонке, и о том, как он спас ей жизнь.- Своего решения я уже отменить не могу, - сказал Лан Ланг, - да и разгневался я тогда не на шутку. Но ты сможешь помочь своему другу, если отгадаешь три загадки, пока в моих часах будет сыпаться песок. Другого выхода нет.- Хорошо, - согласилась джиан ди.Небесный властитель оправил бороду, перевернул часы и начал загадывать:- В морях и реках обитает, но часто по небу летает. А как наскучит ей летать, на землю падает опять?Задумалась Пью-Пью, но не надолго. Несложным показался ей вопрос.- Это вода, о, Властитель! Я пока до вас добиралась, как раз через облака летела.Лан Ланг кивнул головой и продолжил:- Король с королевою без корон, ладья без вёсел, без хобота слон. Конь без копыт, седла и уздечки, а рядовые – не человечки?Вновь задумалась джиан ди, смотрит, а подсказка прямо у неё перед глазами.- Это шахматы, о, Властитель! Вы только что в них с Духом воздуха играли.Лан Ланг вновь кивнул головой и стал третью загадку загадывать:- Пожирает всё кругом: зверя, птицу, лес и дом. Сталь сгрызёт, железо сгложет, крепкий камень уничтожит. Власть его сильней земной, всё венчает тишиной? Что это?На этот раз крепко задумалась джиан ди, ответ крутился у неё в голове, но она никак не могла его ухватить. От усердия и волнения стала Пью-Пью совсем красная. Она взглянула на песочные часы - время на ответ истекало вместе с песчинками, и тут вдруг ей стало всё понятно.- Это время! – закричала на весь дворец Пью-Пью. - Это время!- Всё верно, - ответил ей Небесный властитель. – Теперь я смогу исполнить твою просьбу и вдобавок награжу тебя за стойкость. Отныне ты не будешь серой джиан ди, ты станешь той, кого будут узнавать с первого взгляда. А сейчас тебе пора возвращаться обратно. Я попрошу Духа воздуха, и он тотчас доставит тебя на землю.Так оно и произошло. Не успела Пью-Пью опомнится, как воздушный вихрь подхватил её и она вновь очутилась на знакомом берегу. А вот и Шумикат её дожидается, только большой стал, взрослый и сильный. Увидел и он Пью-Пью, да сперва не признал. А когда признал, то ещё больше засиял от счастья - из серенькой джиан ди она превратилась в яркого красного жучка.– Я хотел бы отблагодарить тебя, Пью-Пью. Видишь эти темные точки на моей спине? Старая саламандра говорила, что они напоминают ей звездное небо. А вот эти семь, самые крупные, похожи на Большой Ковш. Они будут тебе украшением. – Шумикат провел лапкой по своей спине, собрал большие точки вместе и подбросил в воздух. Точки взлетели вверх и рассыпались по спине Пью-Пью красивым узором. Она посмотрела на своё отражение в воде и то, что она увидела, ей очень понравилось. Теперь можно подумать и об отдыхе.Уставшая Пью-Пью перелетела с берега на цветок кувшинки и, устроившись среди его лепестков, вскоре задремала. Рядом с ней на огромном плавающем листе разместился Шумикат. Взглянув на закатное солнце, он завел свою размеренную лягушачью мелодию, присоединяясь к голосам своих близких и дальних родственников.

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