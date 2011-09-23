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Сказки / Творческие истории / Страшные Арты

Необыкновенная история с озера Мау Ксанх

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В давние-давние времена, кода животные ещё могли разговаривать, а солнце и луна ходили в гости друг к другу, произошла эта удивительная история.

Задумал как-то Небесный властитель Лан Ланг по тверди земной прогуляться, походить да посмотреть, как живут его подданные. А чтобы не узнали его, являлся он в разных обличьях, обернувшись то зверем лесным, то птицей перелётной.

И вот оказался Небесный властитель на дивном озере – кругом цветы благоухают, травы высокие шелестят, а в теплой воде кувшинки и лотосы цветут. Решил Лан Ланг отдохнуть в этом чудесном месте, обернулся журавлем да стал расхаживать вдоль берега по воде и любоваться сказочной красотой.
К полудню солнце припекать стало, разморило Небесного властителя, да так, что он, стоя в воде журавлем, задремал под пологом мангровых деревьев. Проснулся только к вечеру. Чувствует, с озера ветер подул, воду гонит, а в воде трава колышется и вокруг ног журавлиных заплетается. Захотел Лан Ланг шаг сделать, да не смог. Стал из травы выбираться, но спросонья не устоял на месте и в воду упал.

- Ква-ха-ха-ха-ква! Ква-ха-ха!

Так значит? Журавль повертел головой на длинной шее и увидел на листе водяной капусты лягушонка. Тот заливался смехом, держась за светло-зелёное брюшко.

- Может быть, ты перестанешь смеяться и поможешь мне? – попросил Лан Ланг.
- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!
- Нехорошо смеяться над тем, кто попал в беду, - заметил Небесный властитель.
- Ха-ха-ква! Ха-ха-ква! Какой неуклюжий журавль! Шагу ступить не умеет! – не унимался маленький насмешник.
- Будь добр, всё же помоги мне выпутаться из травы, - в третий раз попросил Лан Ланг, но лягушонок его будто не слышал и продолжал насмехаться.

Разгневался Небесный властитель, потемнело всё вокруг, засверкали молнии, налетел вихрь, закружился в нём журавль, и Лан Ланг принял своё настоящее обличье. Испугалась тут трава – сама распуталась, а лягушонок от страха тотчас в воду прыгнул и под листом водяной капусты спрятался. Сидит, дрожит, боязно ему стало.

- Ах, ты, несносный! За твоё недоброе сердце и колкий язык останешься ты, лягушонок Шумикат, маленьким навсегда! - Лицо Лан Ланга сделалось непроницаемым, он поднял правую ладонь вверх и на сошедшем на землю облаке тотчас удалился в небесные выси.

Прошёл месяц. Братья и сестры Шумиката давно выросли и расселились по всему озеру. Остался лягушонок один. Страшно маленькому на большой глубине жить, так он у берега на мелководье и поселился под черной корягой, которая стала ему домом. Да только жизнь эта была совсем не радостная, всякий норовил Шумиката задеть или обидеть, а то и вовсе проглотить на обед.

Так проходили дни и ночи, пока однажды утром в воду, неподалёку от черной коряги, не упала джиан ди.

- Помогите! Помогите! – услышал Шумикат, и эти слова будто обожгли его.

Вылез лягушонок из-под коряжки, смотрит, а воде кверху лапками серый жучок трепыхается. Подплыл тогда Шумикат к джиан ди, подтолкнул под спину и на берег помог выбраться.

- Благодарю тебя, друг, что спас меня от гибели. Не иначе, у тебя доброе сердце.
- Вовсе нет, я не так хорош, как это кажется, - ответил Шумикат.
- Почему ты так думаешь? Разве ты только что не сделал доброе дело?

Лягушонок покачал головой и поведал джиан ди свою историю. Та его выслушала и сказала:

- Иногда мы не задумываемся о своих поступках, а после расплачиваемся за это. Но всё же нельзя терять надежды на лучшее. Помогу я тебе. Крылья мои обсохли, полечу к Небесному властителю, попрошу за тебя. Может, сменит гнев на милость, и всё наладится. Только скажи, как зовут тебя?

- Шумикат, - ответил лягушонок.
- А я джиан ди Пью-Пью. Но ты называй меня просто Пью-Пью. Жди меня на этом же месте с вестями и ни о чем не печалься.

На том они расстались.

Долго-долго летела джиан ди, всё дальше и дальше удалялась от земли, пока не добралась до заоблачных высей, до самой обители Небесного властителя. Перелетела через высокую стену, а там и во дворце оказалась. Добралась до государевых покоев, опустилась на нефритовый пол и поклонилась Лан Лангу. Тот как раз с Духом воздуха в шахматы играл.

- Зачем ты предстала пред нашими очами?
- О, Небесный властитель! Одна просьба у меня всего, - ответила джиан ди и рассказала о несчастном лягушонке, и о том, как он спас ей жизнь.
- Своего решения я уже отменить не могу, - сказал Лан Ланг, - да и разгневался я тогда не на шутку. Но ты сможешь помочь своему другу, если отгадаешь три загадки, пока в моих часах будет сыпаться песок. Другого выхода нет.
- Хорошо, - согласилась джиан ди.

Небесный властитель оправил бороду, перевернул часы и начал загадывать:

- В морях и реках обитает, но часто по небу летает. А как наскучит ей летать, на землю падает опять?

Задумалась Пью-Пью, но не надолго. Несложным показался ей вопрос.

- Это вода, о, Властитель! Я пока до вас добиралась, как раз через облака летела.

Лан Ланг кивнул головой и продолжил:

- Король с королевою без корон, ладья без вёсел, без хобота слон. Конь без копыт, седла и уздечки, а рядовые – не человечки?

Вновь задумалась джиан ди, смотрит, а подсказка прямо у неё перед глазами.

- Это шахматы, о, Властитель! Вы только что в них с Духом воздуха играли.

Лан Ланг вновь кивнул головой и стал третью загадку загадывать:

- Пожирает всё кругом: зверя, птицу, лес и дом. Сталь сгрызёт, железо сгложет, крепкий камень уничтожит. Власть его сильней земной, всё венчает тишиной? Что это?

На этот раз крепко задумалась джиан ди, ответ крутился у неё в голове, но она никак не могла его ухватить. От усердия и волнения стала Пью-Пью совсем красная. Она взглянула на песочные часы - время на ответ истекало вместе с песчинками, и тут вдруг ей стало всё понятно.

- Это время! – закричала на весь дворец Пью-Пью. - Это время!
- Всё верно, - ответил ей Небесный властитель. – Теперь я смогу исполнить твою просьбу и вдобавок награжу тебя за стойкость. Отныне ты не будешь серой джиан ди, ты станешь той, кого будут узнавать с первого взгляда. А сейчас тебе пора возвращаться обратно. Я попрошу Духа воздуха, и он тотчас доставит тебя на землю.

Так оно и произошло. Не успела Пью-Пью опомнится, как воздушный вихрь подхватил её и она вновь очутилась на знакомом берегу. А вот и Шумикат её дожидается, только большой стал, взрослый и сильный. Увидел и он Пью-Пью, да сперва не признал. А когда признал, то ещё больше засиял от счастья - из серенькой джиан ди она превратилась в яркого красного жучка.

– Я хотел бы отблагодарить тебя, Пью-Пью. Видишь эти темные точки на моей спине? Старая саламандра говорила, что они напоминают ей звездное небо. А вот эти семь, самые крупные, похожи на Большой Ковш. Они будут тебе украшением. – Шумикат провел лапкой по своей спине, собрал большие точки вместе и подбросил в воздух. Точки взлетели вверх и рассыпались по спине Пью-Пью красивым узором. Она посмотрела на своё отражение в воде и то, что она увидела, ей очень понравилось. Теперь можно подумать и об отдыхе.

Уставшая Пью-Пью перелетела с берега на цветок кувшинки и, устроившись среди его лепестков, вскоре задремала. Рядом с ней на огромном плавающем листе разместился Шумикат. Взглянув на закатное солнце, он завел свою размеренную лягушачью мелодию, присоединяясь к голосам своих близких и дальних родственников.
Вчера, 20:12 by conjure oneПросмотров: 99Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Небесный властитель озеро журавль наказание загадки авторская история

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 20:18
+1
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2985|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 7 015
Такие красивые божьи коровки) Волшебно!!! Прочитала на одном дыхании. От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:24
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Онлайн
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Комментариев: 4 838
Восхитительно heart_eyes . А я буду изображением лЯгушонка
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Sniff
Вчера, 20:27
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Репутация: (69|0)
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Комментариев: 799
Милая сказка, и коллаж очаровательный. Хочу таких зверюшек))+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:39
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Такие здоровские букашки!) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:10
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Группа: Журналисты
Репутация: (2672|-1)
Публикаций: 1 592
Комментариев: 10 231
В давние-давние времена, кода животные ещё могли разговаривать, а солнце и луна ходили в гости друг к другу.... good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: marzzz
Вчера, 22:51
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Группа: Комментаторы
Репутация: (490|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 501
Цитата: Сделано_в_СССР
В давние-давние времена, кода животные ещё могли разговаривать, а солнце и луна ходили в гости друг к другу.... good +++

Да, в те давние времена Солнце вокруг Земли крутилось, и была черепаха и слоны, державшие плоскую Землю. stuck_out_tongue_winking_eye

Так вот почему они сидят на одном листе, зелёный и полосатый, красная и в точках. У них давняя дружба!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: pupsik
Сегодня, 00:09
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Комментариев: 660
"- Иногда мы не задумываемся о своих поступках, а после расплачиваемся за это. Но всё же нельзя терять надежды на лучшее."

Вот бы все сказки напоминали людям эту истину!
Замечательная вышла сказка, прямо то, что надо перед сном.
Почувствовала себя ребёнком, которого пытаются убаюкать волшебными фразами. Честно пыталась разгадать загадки Лан Ланга, от усердия стала красной прямо как Пью-Пью. Последнюю не разгадала, страшная она:)
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Зарегистрирован: 15.03.2015
   
#8 написал: conjure one
Сегодня, 10:01
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Комментариев: 2 560
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Tigger power,
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спасибо большое за комментарии! sun
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