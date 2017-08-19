Пятничная рассказявка №250 - Европейские "ценности"

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 1 +5 Вчера, 21:55 by

Добрыня Никитич нахмурившись смотрел на Змея Горыныча.— Ну, чего вызывал? Случилось что?Ящер, возбужденно закудахтал, вытащил из подмышки тонкую потрепанную книжицу и протянул богатырю.— Вот! Смотри!— Ты же вроде читать не умеешь?Добрыня с подозрением взял томик.— Да чего читать-то? Тут картинки. Во, гляди!Змей нетерпеливо ткнул острым когтем между страниц и открыл книгу.— Видишь?!На серой тонкой бумаге и правда были сплошные картинки. Дракон, похищающий принцессу. Рыцарь, сражающийся с драконом. Счастливая дева и поверженный гад. И всё в таком духе.— И что?Богатырь безразлично пожал плечами, стараясь не выдать нервозности. Горыныча, добрейшей души чудище, иногда заносило. Если крылатому змею что-то втемяшивалось в одну из голов, он мог ради своей блажи свернуть горы.— Как что? - головы Горыныча возмутились слаженным хором. - Посмотри, какая европейская культура. Какие традиции. Настоящие европейские ценности! Романтика! А у нас? Серость и уныние.— Это только кажется. На рисунках всегда красиво рисуют, без неприятных подробностей. Не помнишь разве, рыцари те еще гады. Принцессы дуры через одну. А драконы, - Добрыня пожевал губами, подбирая выражение помягче, - хуже, чем ты. И голова всего одна.— Нет, ты не понимаешь. У них все равно красивше. Культурней. Элегантней. Вон даже книги о них печатают.— И что?Змей хищно улыбнулся всеми тремя головами.— Давай я кого-нибудь украду, а ты спасать будешь.— Сдурел?— Да мы понарошку! Так, чуть разомнемся, пошумим. Ты девицу назад вернешь торжественно. Будет нам почет и уважение.— Окстись, Горыныч. Вот еще не хватало ерундой заниматься.— А еще пригласим летописца, он запишет. Или этого, барда. Пусть песню о нас напишет.— Не буду я всякой глупостью маяться.— В европы пошлем копию. Поднимем престиж державы. Я князю на тебя благодарственное письмо напишу. А? Добрыня, соглашайся.Змей заговорщицки подмигивал и обаятельно улыбался, насколько это возможно, имея триста зубов в пасти. А заодно изогнул хвост, перекрывая Добрыне путь к отступлению.Богатырь тяжело вздохнул. В прошлый раз Горыныч ввязался в авантюру с продажей в Китай иван-чая. В позапрошлый летал искать Шамбалу, и что самое странное - нашел. А до этого - целое лето гонялся по степи за половецким ханом Котяном, желая узнать, не родственник ли он коту Баюну.— А кого похищать будешь? - Добрыня решил, что подыграть ящеру будет проще, чем отговаривать от глупой затеи.— Да хоть Василису Премудрую.Добрыня облегченно вздохнул. Умная, но слишком вредная характером, Василиса отвергала всех женихов, предпочитая заниматься наукой. Так что жениться освободителя точно не будут заставлять.— Ладно, будь по-твоему. Когда ты своё “злодейство” задумал?...Через неделю в начищенном доспехе Добрыня подъехал к пещере Змея. Позади, на безопасном расстоянии, следовал гусляр Афоня, согласившийся побыть ради такого случая бардом.— Эй ты, чудище обло! - Добрыня стукнул копьем в дверной гонг, - Озорно, огромно, стозевно и лаяй. Выходи на честный бой! Возвращай красну девицу, ибо не лепо дракону честных девиц похищать!Пару минут было тихо, а затем из пещеры высунулись три зелёные головы.— А, это ты? Чего хотел-то?— Как чего? Ты же сам меня уговаривал. Рыцарь, дракон, принцесса…— А-а-а-а… - Горыныч выбрался из пещеры и почесал правую крайнюю голову, - тут, понимаешь, такая петрушка вышла.Змей отводил взгляд и виновато прятал хвост.— Я ведь украл Василису, как договаривались. Всё по-честному, принес к себе. Хотел привязать, чтобы не убежала.Ящер счастливо и застенчиво улыбнулся.— А она взяла и порядок у меня навела. Все самоцветы начистила. Знаешь, как красиво стало? Опять же, ужинами меня кормит. Готовит - просто лапы облизать хочется. А утром - она мне кофий в постель принесла.Горыныч потупился и шаркнул лапой.— Извини, друг. Не отдам. И сама она не хочет обратно. Вот…Добрыня ошарашенно молчал, не зная, что на это ответить.— На свадьбу я тебя приглашаю, тут даже не обсуждается. Свидетелем у нас будешь. Я…— Горынушка, - раздался из пещеры голос, - иди ужинать, всё на столе.— Прости, брат, - Змей похлопал богатыря по плечу, - некогда мне.И ящер полез обратно домой.Добрыня развернул коня и молча поехал обратно. С одной стороны, всё хорошо разрешилось. И Горыныч чудить перестанет. С другой, богатырь чувствовал себя обманутым.— Чего писать-то? - гусляр Афоня хлопал глазами, - победил Змея? Или он тебя?Добрыня на минуту задумался.— Пиши: увидев красоту Василисы Премудрой, устыдился Змей Горыныч. Примирился с богатырями отважными и вернулся к традициям земли русской. А европейские ценности поганые - отверг. Сжег огнем пламенным и закопал под Буян-горой.Афоня, высунув от усердия язык, записал на бересте сказанное. Чуть-чуть подумал и добавил от себя:“А кто откопает их - тому будут срам и толерантности”Значения последнего слова гусляр не знал, но слышал, как им ругался заезжий варяг.Автор: Александр Котобус Горбов.

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