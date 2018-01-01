Избушка

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:13 by

- Совсем с ума посходили, - Яга повернулась и плюнула в сторону банка, - Где это видано, такой процент по ипотечному кредитованию для сказочного населения?!Она села на скамейку и вздохнула.- Кушать хочется. Эх, курочки бы, да жареной!Наконец, Яге наскучило сидеть, и она решила отправится к Кощею, чтобы переночевать.- Привет, Кощеюшка, - поздоровалась Яга, - С ипотекой у меня облом. Можно у тебя переночевать? Завтра что-нибудь ещё придумаю.- Ночуй, - ответил Кощей, - Родителей ещё неделю дома не будет, так что замок только мой.Яга устало прошла к креслу и села в него, вытянув ноги.- Хорошо-то как, - протянула она, - А у тебя еда есть?- Нет, - Кощей виновато развёл руками, - Мы же не едим, ты ж знаешь.- Знаю, - подтвердила Яга, - Так, на всякий случай спросила.Какое-то время они сидели молча, потом Кощей заговорил:- Может ты домой вернёшься? Показала характер, да и хватит. Мать, поди, волнуется.- Ни за что! - фыркнула Яга, - Она со своими лягушками в сметане меня с ума сведёт. Нет, я уже не в том возрасте, чтобы с матерью жить. Придумаю что-нибудь.- Слушай, - Кощей наклонился ближе, - Ты же колдовать умеешь? Заклинания там всякие знаешь.- Ну, почти, - уклончиво ответила Яга, - Я же учусь ещё, как-никак. А что?- А почему бы тебе не наколдовать себе дом? Или материалы, как вариант. А построить уже и самой можно. Я помогу даже.- Наколдовать, говоришь? - задумчиво переспросила Яга, - А это идея! Я, правда, до такой магии ещё не доучилась, но попробовать-то стоит, верно?- Верно! - закивал Кощей, - И будешь самостоятельная совсем. И домой не придётся возвращаться.- Да, - согласилась Яга, - А у тебя точно еды нет?- Точно, - виновато ответил Кощей, - Ты же знаешь.На следующее утро Яга поблагодарила Кощея за ночлег и отправилась на лесную опушку. Там она достала из сумки банки-склянки, колдовские учебники и разложила их на пеньке. Желудок Яги предательски урчал.- Да погоди ты, - разговаривала с ним Яга, - Вот закончу и раздобуду чего-нибудь. Курочку, например. Жареную.Она мечтательно вздохнула и открыла учебник. Найдя нужную главу, принялась читать:- “Максимально точно представьте вид будущего изделия, включая разные мелкие детали. Обязательно представьте заднюю стенку изделия и, по необходимости, внутренние предметы и детали. Сконцентрируйтесь на своей идее. Не переставая держать образ в голове, разработайте двустишие, максимально точно подходящее для создания заклинания. Прочтите его вслух, рассыпав в воздухе молотую чешую водного Змея Горыныча”.- Ишь, как сложно, - расстроено пробормотала она. Желудок продолжал урчать.Яга представила свой будущий дом: “Одного этажа хватит, меньше придумывать. Да и комната тоже пусть будет одна, не для экзамена же. Вот тут печка, тут стол, тут лавка. Вот тут труба. И окон пусть будет два! Нет, три окна! И створки резные! И крыльцо резное! Курочки бы, эх! И дверь дубовая, да с колокольчиком!”Сосредоточившись на образе дома, Яга зачерпнула из банки чешуи водного Горыныча и произнесла придуманное двустишие:"Ах, прекрасная опушкаПоявись на ней избушка!"Яга бросила в воздух чешую и на опушке появилась избушка… на огромных куриных ножках.- Доурчался? - обратилась Яга к своему собственному желудку, - Смотри, что наделал.Она обошла избушку вокруг, рассматривая и вздыхая.- Ну а чего теперь, - размышляла Яга, - Чешуя у меня всё равно кончилась, новую не сделаешь. А если кто спросит, скажу, мол, задумано так было. Для антуражу.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга Кощей кредитование избушка не такая сказка

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