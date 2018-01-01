Награда

Летяга Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:09 by

- Царь-батюшка! - Гонец бежал по залу к трону Царя, - Не вели… это самое… А! Казнить! Не вели.- Вели слово молвить, - подсказал Царь.- Да! - Гонец радостно закивал головой.- Молви, - добродушно махнул рукой Царь.Гонец вынул из-за пазухи свёрнутый лист бумаги и развернул его.- Вот, собственно, - он пробежал глазами по бумаге, - Царь-батюшка! Беда! На дальние земли Чудище Великое напало. Жгёт урожай, почём зря, скотину жрёт, избы крушит.- А что народ?- Народ ропщет! - доложил Гонец, убирая бумагу обратно.Царь задумчиво погладил бороду, потом удовлетворённо хмыкнул.- Значитца так, - обратился он к Гонцу, - Поди и объяви всем наш царский приказ. Надобно Чудище Великое изничтножить.- Вы так умны, - восхитился Гонец, - А как?Об этом Царь не подумал.- Ну, - он посмотрел в потолок, - Призвать Богатыря какого, аль Героя, пущай подвиг совершит. А мы уж в песнях его опишем.- Позвольте мнение высказать, Царь-батюшка, - попросил Гонец.- Позволяем.- Награду надобно посерьёзнее, - Гонец откашлялся, - В песнях то уже давно всех воспели. Да и Великое Чудище зело страшно, ради песен рисковать то.- Царская похвала чем не награда? - удивлённо спросил Царь, - Неужто мало?- Что вы, Царь-батюшка! - Гонец замотал головой, - Вот ежели б мне, так я до конца дней счастлив был бы, дети были бы счастливы, внуки и все после них. Но я ж не об этом.- А о чём? - спросил Царь.- Было бы неплохо, - зашептал Гонец, - Пообещать награду великую, златом аль ещё чем. Народ узнает, скажет, вот де, какой у нас Царь щедрый. Мол, заради народа всё готов отдать!Царь мечтательно заулыбался, потом тряхнул головой.- Народ и так Царя любит. Призвать Богатыря, из Великих. Они за царское благословение всё сделают.- Дык нет же никого.- Как нет? - удивился Царь.- Ну так, - Гонец принялся перечислять, - Попович за границей, Муромец в плотники подался, Моревна замуж вышла. У остальных тоже уже семья, быт. Царевичи все женились давно, их даже Царевной не подманить. Да и форму все уже потеряли, двадцать лет уж без происшествий.- Вон оно как, - Царь похрустел костяшками пальцев, - Тогда объяви так. Кто победит Великое Чудище, получит в награду коня!Царь победно посмотрел на Гонца, ожидая восхищения, но тот лишь поморщился.- Чудище то и правда Великое, Царь-батюшка, - с осуждением сказал он.Царь вздохнул, слез с трона и подошёл к окну.- А что, - спросил он, - Долго ли Чудищу до нас добираться?- Недели две, примерно, - ответил Гонец.- Так может он нажрётся и к нам вообще не придёт? Аль в другую сторону направится. И Богатырей беспокоить не нужно даже.- А как же народ, Царь-батюшка? - удивился Гонец.- А что народ? - Царь задрал подбородок, - Народ нас любит. Урожай новый вырастят, скотину, опять же.- А ежели Великое Чудище и народ жрать начнёт?- Ну, тогда Богатыри уж и без наших приказов всё сделают, - Царь радовался своей сообразительности, - Ты ступай, ступай.Гонец ошарашенно посмотрел на Царя и направился к выходу.- Слышь, Гонец, - окликнул его Царь.- Да?- Ты, наверное, про коня не объявляй. Зачем конь? Царской похвалы будет достаточно.- Если будет кого хвалить, Царь-батюшка, - язвительно ответил Гонец.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Гонец царь чудище награда не такая сказка

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