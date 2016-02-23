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Творческие истории

Брайан Скотт

Тени сгущались над городом. Еще только шесть утра, но темно так, будто утро и не собиралось начинаться. Красные облака - обычное явление для этого места. Сейчас это и неважно, у меня есть дело, которое нужно закончить прямо сейчас. Идти по улицам города опаснее всего днем, сейчас ни один из военных не работает, так что шанс быть подстреленным минимальный. Я никогда не имел с собой пистолета, в моей работе он не то чтобы полезен, но иногда я жалею, что некоторые вещи нельзя решить одним негромким щелчком.
Целый час обычной прогулки через мелкие домики, в которых обычно живут семьи по три человека. Самая спокойная часть этого места. Почему такие люди не заказывают у меня ничего? После этого надо начинать остерегаться всего, что я вижу, особенно маленьких детей. Эти готовы умереть ради того, чтобы отхватить от тебя кусок и ходят они стаями по 5-6 человек, поэтому без оружия можно даже не мечтать о том, чтобы легко выкрутиться. Пинок под зад одному мелкому, и вот двое уже кидаются тебе в лицо, пока третий опустошает твои карманы, обычно после этого один из них еще может и воткнуть в тебя нож. Опасные мелкие ублюдки.

Никаких происшествий сейчас, ну, слава единству. В моем поле зрения оказался нужный дом, КИД начал верещать. Этот железный нарукавник чаще всего помогал мне, показывая где стоит ходить, а откуда стоит бежать, но сейчас он лишь раздражает своими звуками. О чем ему верещать? О том, что место обозначено, как опасное к нахождению внутри или двадцати метрах от него. Это был не первый раз, когда я игнорирую предупреждения, к которым стоило бы прислушаться.
Я приблизился к двери - обычная деревянная дверь. Она открылась сама, как только я подошел, и захлопнулась, когда я попытался войти внутрь. Перед тем, как она закрылась, я увидел, что дверь с одной стороны заляпана кровью.
- Очень "приятно", - вслух сказал я и взялся за ручку двери, дернув на себя.
Тут же заметил, что у двери нет петель. Что ж, это будет отличный, но короткий полет.
- Уходи! - раздался громкий крик, после чего я вместе с дверью полетел в фонарный столб, стоявший как раз напротив входа в этот дом.
Охо-хо, это был не то чтобы сильный толчок, но дверь все же вбила меня в этот столб, воздух из легких вышел очень легко, как напоминание о днях, когда я еще не бросил курить. Единство, ненавижу свою жизнь. Все, что я сломал, заживет очень быстро, срастется так, как надо. За это я уже давно перестал бояться, неприятно будет только то…
- Достал нудить, закончи работу, - послышался голос в моей голове.
Да, работа. Дверь послана отправителю. Я встал, отряхнулся и посмотрел в дверной проем… Стоп, а где дверь? Ладно, значит просто так я туда не войду. Разбежавшись, прыгаю внутрь здания. Ровно в тот момент, когда я приземлился, то услышал позади лязг и свист метала, две металлические пластины работают, как гильотина. Никаких запахов, не видно даже каких-либо мертвецов, но я точно чувствую что-то мокрое под ногами. Ну, в этот раз повезло, в прошлый раз я чуть не налетел на острые ножи, хорошо, что я умею тормозить.
- Да-да, потом себя похвалишь, второй этаж, по лестнице лучше не иди, - вновь произнес голос.
- Как иначе?
- Вообще, лучше через окно, но поскольку мы внутри, то просто действуй быстро.
- А раньше сказать?
- Я же должен был посмотреть на шоу от нашего великого каскадера, тем более, что сейчас два выступления по цене одного.
- Ха-ха-ха, - мне кажется, что я сказал это с недостаточным сарказмом. - Ладно, обычный дом, ступенька, стена, перила, ухватиться за клетку…
- Громче объяви о своем пути, а то он тебя плохо расслышал.
- Да-да, я понял, не отвлекай.
Я подошел к лестнице. Ничего необычного: ни следов крови, ни тел, лежащих на лестничном пролете, ни необычных выпирающих частей лестницы. Наступил на одну ступеньку и тут же быстро убрал ногу. Ничего не произошло.
- Мне кажется, что ты меня обманываешь.
- Хочешь проверить? - спросил голос.
- Пожалуй, нет…
Нога на ступеньку, мощный рывок, правая нога на стене. Толчок, левой ногой приземляюсь на перила. Вот черт, они не выдерживают и падают на лестницу, я буквально ныряю лицом в лестничную клетку второго этажа.
- Хм, оказывается, мне показалось, - задумавшись, проговорил голос.
- Мне нужен экзорцист.
- Принимаю заказы с понедельника по никогда. Вставай, эта штука в двери справа.
- Какой двери? – я поднял голову.
Прямоугольная лестничная клетка, три двери: слева, справа и посередине. Я встаю и снова отряхиваюсь.
- Между прочим, дорогое удовольствие иметь такой костюм, портных в этом месте не найти.
- И что? Ты удовлетворен покупкой?
- Да, - подхожу к двери.
- На том и порешили.
- Эх… ничего ты не понимаешь…- сказал я.
Точный удар ногой в район замка двери - она открыта.
- Делай свое де… О, великое единство, что это за тварь?!
В комнате возле окна стояла женщина, которая совершенно не напоминала что-то живое, от одного ее вида хотелось развернутся, закрыть дверь, спрятаться в угол и заплакать.
- Это называется, человек сам удивился, когда увидел… Но вообще - это пустышка. Тебе нужно от нее избавиться, - проговорил голос.
- Мне? Ты экзорцист, просто изгони отсюда духа!
- Не могу, он спрятался в пустышке.
- Каким образом, они не могут прятаться в мертвых телах.
- А это и не мертвое тело.
- Я вот не уверен.
- Ты думал, я один могу восстанавливать твое тело? Не бойся, дух израсходовал последние силы на дверь и на гильотину.
Меж тем женщина начала движение ко мне.
- О, единство, оно двигается.
- Просто убей носителя.
Прикасаться к этому дерьму мне не хотелось совсем, поэтому я нашел на полу сломанную ножку от стула
- Да на нее дунь, она развалится, просто толкни ее палкой, она упадет и развалится.
Так и сделал, пустышка тут же упала. Пронзающий душу крик последовал за звуком падающего тела.
- А-а-а-аргх, забирай её!
Черный дым вышел из меня, будто высосав весь воздух, оставив огромную дыру, через которую идет приятная свежесть. Наконец-то я один в своей голове, меня уже не особо интересует, что там происходит вокруг. Наслаждаюсь тишиной. Он просто заберет ее с собой, обычный процесс. Я не слышу звуков, я не вижу ничего вокруг, мне хорошо, а время замерло. Я вдохнул и тут же зашелся в кашле, что-то начало меня заполнять. Ох, нет, он уже вернулся? Так быстро, погоди еще немного, дай мне еще минуту одиночества.
- Вот ты и вернулся…- выдохнул я, а кашель прекратился.
- Конечно, успел заскучать?
- Ага…

Внезапный прилив сил, такое ощущение, что я могу свернуть горы, но не могу нормально встать. Я смотрю на стену, сжимаю руку в кулак и бью в стену со всей силы. Я проламываю стену.
- Новый рекорд, теперь ломается не твоя рука, - внутри меня раздался смех.
Сейчас он счастлив, так будет еще часов пять, а потом надо будет идти к следующему дому.
- На сегодня закончим, - сказал я.
- На пока… - от голоса в голове стало горячее.
- Да… на пока закончим.

Я спустился по лестнице и пошел ко входной двери, пластины лежали на полу. Слева и справа от входа теперь видны жертвы этого духа, знакомых лиц среди них нет. Отлично, значит эту работу я сдам, как полагается.
Всю дорогу меня сопровождал холодный воздух. Ветер пытался выгнать меня из этого места, будто я совершил что-то настолько ужасное, что не достоин находиться здесь. И я, кажется, знаю, о чем мне это должно говорить, но я не прислушаюсь.
Ах, свежий воздух, еще один хороший день в Дестопии.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:19
Вчера, 22:59 by Джек ШепардПросмотров: 424Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Демон экхорцист существо тела дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:01
+2
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Комментариев: 1 126
Автор, у вас проблемы с качественным описанием сюжета и самой его линии. Непонятно, кто такой Брайан Скотт, чем он, собственно, занимается. Что произошло с окружающим миром? Что такое единство, про которое герой вспоминает при каждом удобном случае? Но описание хромает конкретно, я еле доперла, что у героя огромные силы приобретаются при вселении в него демона. Короче, местами прояснения есть, но в основном каша.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:11
0
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Публикаций: 15
Комментариев: 228
Такое ощущение, что это фрагмент чего-то бОльшего... И если это так, то довольно интересная задумка. В целом очень заинтриговало и хотелось бы почитать продолжение/предысторию, если они существуют
+++
Зарегистрирован: 27.10.2015
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