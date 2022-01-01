Приглашение со вкусом предательства. Часть последняя

Estellan Просмотров: 94 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:23 by

- А в чем, собственно, заключается ритуал? – почему-то шепотом спросил Даниэл, пока мы спускались по узкой винтовой лестнице в зал ритуалов, по моим прикидкам, уже преодолев метров тридцать. Они, что продолжают его вглубь переносить?Понятно, конечно, что они пытаются таким образом защитить город наверху от вспышек магии, что здесь происходят. Но, насколько я помню, раньше спуск занимал меньше времени.- Увидишь, - ответил я, когда мы все же добрались до тяжелой каменной двери. – Главное – ничего не бойся. Если что, прячься за меня.Довольно опрометчивое заявление, но иным образом придать уверенности ученику я не мог. Если вырвавшуюся силу не сдержат Советники и барьеры, то и всем остальным настанет вполне однозначный капец. Который завершат обрушившиеся выходы, похоронив под собой все, что здесь произойдет.Коснувшись двери я привычно ощутил силу, которая пропитывала здесь не только каждый камень, но и каждую пылинку. Казалось, подбрось ее, и она впечатается в пол, оставив за собой сеть трещин.Открыв дверь, я первым втолкнул в зал ученика, а потом зашел сам, прорываясь сквозь защиту, как сквозь толщу воды. Да уж, защита здесь была абсолютная и многослойная. Наконец, она выплюнула меня, проверив на наличие запрещенного с головы до ног. Кто знает, что можно такого запрещенного пронести в зал, чтобы нарушить ритуал.Сам зал был лишен какого-либо пафоса или украшательств. Минималистичненько. Каменные стены, сводом уходящие вверх, каменный пол, такой же каменный алтарь в центре, по слухам, из цельного алмаза. Вокруг алтаря, прямо в камне пола, выдолблены двенадцать защитных кругов. В каждый из которых, прямо в символы, вплавлен свой материал, отзывающийся лучше всего на тот или иной вид магии. Первый, насколько я помню, выложен алмазами, а дальше – по убыванию, изумруд, сапфир, рубин, опал, берилл, что-то там еще. И последние два – соль и уголь. Все вместе, они накрывали алтарь почти непробиваемым куполом, когда были активированы. Войти и выйти не смогли бы, пожалуй, даже центральные.Заинтересовавшись, Даниэл направился прямо к алтарю. Я так приближаться не решился. Внезапно оказалось, что воспоминания еще слишком свежи. Даже интересно, смогли ли они отмыть всю кровь?Впрочем, если знакомые в зале и были, то общаться они желания не вызывали. Пришлось коротать время подпирая стену и наблюдая за учеником, чтобы он ничего не вздумал трогать или ковырять. А то знаю я его.Минут через десять начали подтягиваться центральные, пришлось быстренько покидать свое место и идти за учеником, а то Луайс уже явно недобро поглядывал на парня, явно собирающегося ковырять алтарь ногтем.- А что это? – снова спрашивал парень, пока я буксировал его к облюбованному месту у стены.- Тш-ш-ш, сейчас сам все увидишь.Впрочем, занимательным зрелище не назовешь. Центральные собрались у алтаря, влили немного силы в него и круги, следом вызвали готового к инициации ученика, прочитали ему долгую и прочувствованную речь, у противоположной стены кто-то уже начал сцеживать зевок в кулак.Но это, наверное, только для меня. Даниэл внимал, весь обратившись в слух. Ну да, у него это впервые.Следом, подопытного… тьфу ты, будущего Смотрителя уложили на алтарь, освободив от всего лишнего, за исключением осколка «небесного» камня, до сих пор не знаю, что это такое, на груди.Круги стали замыкаться, отчетливо гудя, напитываясь магией, аж зубы заломило. Могу поклясться, не только у меня, все смотрители отчетливо скривились. Даже интересно, как центральные переносят это, находясь в эпицентре?- А вот сейчас будет интересно, - инстинктивно все это время прикрывая малого плечом, я немного отодвинулся, давая ему пространство для обзора.Камень алтаря засветился, и почти одновременно с этим столб света упал прямо с потолка, пригвоздив лежащего. Где-то внутри кольнуло нехорошее предчувствие. Получится или нет? Как я уже говорил, далеко не каждый ученик становится смотрителем.В зале словно поднялся ветер, отчетливыми вихрями втягивая в центр мелкую пыль, которая неведомым образом всегда умудряется оказаться на полу. Речитатив центральных отражался от стен, ускоряясь, сила, исходящая от них, сливалась в единый поток, усиливалась камнем в центре и вливалась в неподвижное тело.Но неподвижным ему было суждено оставаться недолго. Первый крик почти перекрыл слова ритуала. Я загривком ощутил, как за плечом сжался ученик. Мертвой хваткой вцепившись в мою руку.Следующие крики были уже не такой силы, но раздавались почти непрерывно. Сила взметнулась в центре, резанув по ушам и вспышкой магии, и воплем. В центре, прямо сквозь золотой столб света, льющийся с потолка, взметнулось из тела ученика нечто… чему я не успел подобрать описания.- Что это? – жарко прошептал мне на ухо Даниэл.- Сущность Смотрителя.- Но это же…- Монстр? Да. Это – то, что живет в каждом из нас. Чистая сила, золотая кровь, бессмертие, неограниченная мощь, это – Смотритель.- Он… кричит…- Все кричат, умирать больно.- Умирать?- Даниэл, стать смотрителем непросто. Это сознательное уничтожение сущности человека, полностью. Без остатка. Легче, когда подопытный уже мертв. Но, поверь мне, кричат все…- Осторожно! – ученик внезапно осел на пол, полностью прячась за меня. Я едва успел обернуться и машинально выставить щит, уже потом вспомнив, что от местной вспышки силы он, почти сто процентов, все равно, что яичная скорлупа против кувалды.«Прорыв? Он прорвался?» - мелькнуло в голове.За пределами всех двенадцати кругов по залу ползли алые молнии. Центр и первые три круга были полностью закрыты алым, пульсирующим маревом. Кто-то у стен прикрыться не успел, и сейчас несколько тел недвижимо лежали на полу. Помочь? Вряд ли чем тут можно помочь. Внезапно я понял, что стало тихо. Настолько тихо, что я слышал не только собственное дыхание, но и судорожно хватающего воздух за спиной Даниэла.Алые молнии пока еще отражались от щита, но в некоторых местах уже были выдны крохотные язвочки пробития. Бежать на выход? А успею ли?Первое щупальце чуждой силы дотянулось сквозь одну из прорех как раз в тот момент, когда из центра зала раздался первый голос. За ним другой, третий, алое марево стало гаснуть, молнии, вновь поднявшимся ветром, тоже стало стягивать в центр. Да неужели?- В-все хорошо… - как мог, утешил я ученика дрогнувшим голосом, прижимая к себе онемевшую левую руку, инстинктивно вскинутую навстречу удару, и ужаленную алой молнией. – Они справились.Голоса набирали силу, пока не вернулись на прежний уровень. Новая вспышка энергии ударила по ушам, как раскат грома, а потом все спало. Они и в самом деле справились. Смогли подавить и запечатать. Все погасло.Девятеро в центре, разной степени потрепанности, стояли у алтаря, вокруг десятого, который вновь был неподвижен. На этот раз – навсегда.- Что произошло? – осмелев, Даниэл вновь выглянул из-за моего плеча.- У них не получилось.- Но он…- Мертв. Так бывает. Идем, Даниэл.Понимая, что ни помощь, ни вопросы сейчас не нужны никому из центральных, я повел ученика в обратный путь. Хорошо, что вспышка была не сильной, недостаточно сильной, чтобы включить встроенную защиту ритуального зала и обрушить переходы.Наверху нас встретила нага, вид которой из расслабленного сразу стал встревоженным, едва она нас увидела.- Меру, отправь кого-нибудь вниз, центральным пригодится помощь, там несколько раненых.- Хорошо, - вопреки своим словам она тут же перехватила мою руку, в центре ладони которой переливался всеми оттенками алого ожог силой. Когтями вспорола рукав и покачала головой, рассматривая рисунок молнии, поднимающийся вверх по предплечью. – Как тебя угораздило?- Не всем дано ловить молнии руками, - я усмехнулся, ощущая на коже прохладные тонкие пальцы, ощупывающие пылающую кожу. – Мне не дано.- Тебя еще и с мозгами обманули, - фыркнула змея, но оставив меня в покое, отправилась исполнять поручение, поражая меня скоростью, которую она могла развивать на каблуках.Отделавшись от змеи, я обернулся к ученику. Тот казался пришибленным.- Даниэл…- Я не думал, - глухо отозвался тот.- Не думал – что?Ученик помолчал, потом поднял на меня взгляд.- Не думал, что это… вот так. Что все так происходит.- Так бывает, Даниэл. К сожалению, бывает. Кто-то может стать смотрителем, кто-то не может. Мы можем только узнать, есть ли предрасположенность. Но узнать точно не может никто.- И я тоже?Я глубоко вздохнул, стараясь собраться с мыслями и не отвлекаться на зверскую, пульсирующую боль в руке.- Я не просто так тебя отговариваю от этой должности. Да, у нас есть набор привилегий, но минусов куда больше. Это не честь, это чертовски непростой труд. Единицы выбились в совет центра, единицы. За несколько тысяч лет. А ритуал успешно проходит и того меньше. Бывает, ни одного за тысячу лет. А бывает – двое-трое. Это чертовски небольшой процент.- Идем, надо заняться твоей рукой, - Меру вернулась, тут же подхватив меня под раненую руку. Вспышка боли оглушила. Кажется, на мгновение я даже отключился.- Идем, Даниэл, - участливо, сквозь зубы, выдохнул я, похлопав того по плечу. – Может, ты еще и решишь отказаться от этой сомнительной чести. В конце концов, когда ты официально решишь стать учеником, получишь временное бессмертие. А это неплохой отрезок времени на «подумать». Но сейчас надо домой.

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