Пожирающий страх

Estellan Просмотров: 187 Комментарии: 8 +7 Вчера, 13:09 by

Надо же. А я и подумать не мог, что это дело будет настолько любопытным. Когда меня вызвала местная ведьма, с заявлением, что у нее что-то нечисто на территории, но она не понимает что именно, признаться, я не особо заинтересовался.Ведьмы – те же люди, они тоже со временем становятся излишне подозрительными.Сейчас же, сидя в «засаде» и более-менее успешно прикидываясь ветошью, я потихоньку признавал правоту ведьмы. Здесь действительно что-то нечисто.Похоже, началось все именно с детей. Нечто начало охоту сначала на них. Теперь же, по мере моих наблюдений, становилось заметно, что и взрослыми оно не гнушается. Даже любопытно стало, что это такое, и как оно умудряется терроризировать целый дом, не привлекая внимания к самому этому факту?Самым лучшим способом была разведка на местности, но во время обхода самого дома я был застукан бдительными старушками, но подозрительного ничего не обнаружил. Пришлось садиться в засаду и подслушивать. Неплохо было бы еще и снять уголок в этом же доме, но пока переговоры только шли. Авось на днях получится въехать.Самыми успешными, как оказалось, были наблюдения за, собственно, детьми.Что в моем понятии – дети? Дети, это вечные двигатели в небольшом объеме. Там, где они появляются, начинается движуха, шум, игры. Местные же дети, наоборот, казались постоянно уставшими, вялыми, сонными, всем шумным играм они предпочитали разбиться на кучки и что-то шепотом обсуждать между собой.Это и заинтересовало больше всего, это я и хотел подслушать. Тут было самым сложным не попасться на глаза самим детям, ибо в их глазах я выглядел не более, чем очередным взрослым, который вряд ли станет их слушать. А что могут подумать их родители, я даже думать не хотел.Но все же… кое-что подслушать мне удалось. Все сходились в одном, чуть ли не каждую ночь к ним являлся кошмар. Правда, кошмар у каждого разнился в описании. У кого-то это были здоровенные пауки, у кого-то сама темнота, к кому-то заглядывал типичный подкроватный монстр, с целью оттяпать пятку. Странно.- Странно… - продублировал я свою мысль тем же вечером, сидя на кухне у той самой ведьмы и потягивая горячий чай, но так и не сумевший прийти к чему-то определенному.- Что именно? – закончив суетиться по кухне, женщина умостилась на стуле напротив, не торопясь пить свой чай, лишь задумчиво постукивая ложечкой по стенкам посуды.- Не понимаю… то ли у вас в том доме сходка всех известных детских страхов. А то и взрослых – тоже.- То ли?- То ли это животное – одно, но я из тех, кто имеет множество форм, знаю только морфов. Но морфы на людей не охотятся. Точнее – не так. Одно дело – пугнуть, когда они подобрались слишком близко к гнезду, а потом слинять и сменить место самого гнезда. А тут – полноценная охота. Причем не на физическом уровне.- Думаешь, оно жрет их ментально? Питается…- Страхом? Вполне может быть. Но и таких я знаю всего троих, причем двое, казалось, давно вымерли или откочевали в более дикие места, - я сжал ладонями голову, пытаясь заставить думалку работать. Но пока что выходило не очень.Что мы имеем? Мы имеем жилой, вполне современный дом, почти в центре города, где завелась какая-то злобная штука, которая умудрилась до судорог запугать пару-тройку сотен человек, и которую я не сумел обнаружить при первичном осмотре. Что из этого следует? Из этого следует, что то ли я утратил хватку, чуять всяческую нечисть. То ли оно вполне себе разумно и заметает следы. Какое интересное, блин, кино.- В любом случае… - я выпрямился на стуле, забыв, что это табуретка, и едва не брякнулся на пол. – С риэлтором я договорился, вроде как. Дерут там, конечно, бешеные бабки, но квартиру я сниму. Дальше буду действовать по обстоятельствам.- Будь осторожен. Это какая-то очень хитрая дрянь, - ведьма все же приложилась к чашке, но поморщилась и отставила ее в сторону.- Хитрая?- Угу. Я же ставила на него приманки, делала обереги на квартиры с детишками, а толку – ноль. Приманки обходит стороной, а обереги портит. Я так и не сумела понять, как именно он передвигается по дому.- Разберемся.Как и планировалось, на следующий день мне удалось за треугольные деньги снять насмерть убитую однушку в искомом доме с видами на шоссе, детский сад и круглосуточный магазин. Мебель составляли: табуретка, раковина на кухне, ванная времен царя, унитаз (и то - хлеб) в ванной, ну и древний диван на котором, и это я чуял так же отчетливо, как запах отсыревшей побелки, кто-то умер. Чудесно.В сии дивные хоромы я въехал в компании сумки, где, помимо необходимого в работе, имелся плед, смена одежды и запасная обувь. Надо бы не забыть выпросить у ведьмы хоть подушку. Ни за какие деньги я не лягу на диван.Вечер прошел за обустраиванием своего нехитрого быта и исследованием самого дома. В подвале я не нашел никого, помимо своры дворовых котов, недовольных такой компанией. Откуда и был выпровожен недовольной хвостатой армией, под агрессивное шипение. Так, ладно, там, где водятся коты, нечисти точно быть не может. Всегда остается кто-то один из них. Если нечисть слабая, они ее выгонят или сожрут, а если сильная, то сбегут. Что остается?Пробраться на чердак не получилось. Он оказался закрыт. Решив отложить акт вандализма на утро, я вернулся в свою халупу.Весь вечер и часть ночи было тихо. Я уже совсем, было, собрался позволить себе поспать, как раздалось отчетливое шебуршение в районе кухни. Мыши? Только мышей мне здесь и не хватало. Хотя, тараканы тоже могут шуршать. Правда, как они тут не сдохли с голоду?Новая попытка заснуть так же не увенчалась успехом. Поднявшись со своего жесткого ложа и вооружившись тапком, чтобы раз и навсегда, если получится, навести порядок в мышиных\тараканьих войсках, я, с самым мрачным выражением морды, направился на кухню. Шебуршение на мгновение затихло, а когда я щелкнул выключателем, пронеслась мысль, что стоило бы взять с собой что-то более весомое, в качестве аргумента усмирения. Например – топор.Мороз пробежал по спине и заставил зашевелиться волосы на загривке. Прямо передо мной, низко склонив голову и широко расставив передние лапы, стоял пес, приветливо оскалив несколько рядов зубов и весело подмигивая, поочередно, двумя парами светящихся глаз.- Твою же… - отмер я, зарядив тапком по здоровенной башке чудовища и, развернувшись, метнулся обратно, в комнату, к сумке, умудрившись по дороге захлопнуть дверь на кухню.Вряд ли дверь серьезно задержала бы его, даже если бы запиралась. Но к ому моменту, когда пес оказался в комнате, я был уже во всеоружии. Сжимая в правой руке тесак, левой, прямо в воздухе, чертил символ изгнания низшей нечисти. На символ зверь лишь чихнул, когда тот в существо врезался. «Не низший», - зачем-то мысленно констатировал я и успел лишь метнуться вниз и вбок, когда пес прыгнул. Махнув тесаком наотмашь, был вознагражден собачьим визгом, но потом стало как-то тихо. Слишком тихо. Насколько я знаю, этих зверят одним попаданием, пусть даже и ритуального, ножа, не остановить. Тут или прямое попадание в сердце, или в мозг.Рывком развернувшись, я обнаружил полное отсутствие в комнате пса.- Да что за фигня? – спросил я у пустоты. Так и не дождавшись ответа, направился в кухню, куда попал как раз к тому моменту, чтобы увидеть, как нечто, смахивающее на черный дым, втягивается в решетку вентиляции. Тэкс, это становится даже любопытно. Оно нематериально. Или, по меньшей мере, материально не всегда. Возможно, имеет несколько форм. Для низших это совсем нехарактерно. И на что оно рассчитывало, бросившись на меня? Что меня удар хватит от страха? Это кому это я успел тут настолько перебежать дорогу, что оно успело возжелать избавиться от меня в первую же ночь?Вернувшись в комнату, я обследовал пол. Крови не было, чего и следовало ожидать от нематериального. Скорей всего ножом-то я успел его зацепить только потому, что он ритуальный. Обычная железяка прошла бы как сквозь воду. На самом ноже осталось нечто, скорее смахивающее на какую-то темную слизь. Пришлось собрать, растереть между пальцами. Отчетливо кольнуло силой. Но она рассеялась настолько быстро, что я и понять не успел, откуда и куда эта сила на самом деле идет. Ах вот как… ну ладно.Через десяток минут я уже стоял возле двери на чердак, ковыряясь в замке. Можно было бы, захватить и ломик, но я пока не знал, где именно его можно захватить. Наконец, дверь поддалась.На чердаке, весьма предсказуемо, было темно, сыро, пахло голбуиным пометом, грязью и еще чем-то, что подсказывало, что я именно там, где и должен быть.- Кис-кис-кис… - наугад позвал я, так как не был уверен в том, что моя добыча сейчас не обследует дом на предмет новых жертв. Ответа не дождался. Ну и ладно, не очень-то и рассчитывал на это.Пришлось идти «на запах». Новый символ, на этот раз – поисковый, повисел в воздухе, а потом упал на пол и растекся ловчей сетью. Справа снова кольнуло всплеском силы. Ага. Приложив некоторую долю усилий и пару раз изрядно вляпавшись, я все же добрался до искомого. В самом углу, под некими трубами было старое голубиное гнездо. Сейчас его украшали перья, птичьи кости, тряпки, мусор и одна вещица, которой здесь явно быть не должно.Дотянувшись, но подняв кольцо, я повертел его в руках. Создано недавно. Довольно умело. Но автор явно не думал, что его найдет кто-то вроде меня. Для нормального человека кольцо было бы просто ценной безделицей. Такую кто-нибудь подобрал бы и, за компанию, заработал бы себе личный кошмар до самой, весьма скорой, смерти. Или скинул бы куда-нибудь в ломбард… так и появляются истории про проклятые предметы. Просто не нужно подбирать всякие безделицы там, где их, по логике вещей, быть не должно.От кольца отчетливо тянулись две ниточки силы. Одна – к владельцу, вторая – к существу. Решив, что сначала надо покончить с созданием, я потянул за вторую. Не знаю, где оно было и чем занималось, но на зов откликнулось быстро.Уже через минуту передо мной снова стояло оно, в образе уже знакомого пса. Нет. Так дело не пойдет.- В своей форме, - уточнил я требование.Пес замешкался, стал текуче меняться, в паука, огромный глаз, здоровенную руку, гигантскую сороконожку и далее, множество образов.- Своей истинной форме, - наконец, рявкнул я, когда калейдоскоп форм стал затягиваться.Метаморфозы остановились. Сейчас оно замерло в форме ребенка без рук и ног. Игоша? Как мило. Кто-то всерьез увлекся фольклором. Похоже, истинной формы у него нет. Тогда будет проще.- Мне надоело, - сдался я и, выдернув из чехла ритуальный тесак, полоснул им по линии связи кольца и существа.Существо снова взвизгнуло, заметалось, похоже, снова попыталось рвануть в вентиляцию. Но, даже лишенное прямого руководства, оно оставалось опасным. Пришлось останавливать тем же тесаком.Вряд ли кто-то сильно радуется, когда ему среди ночи настойчиво стучат в дверь. Но я был не в настроении останавливаться, так что, тому, кто за дверью скрывался, пришлось внять и открыть. Той.Передо мной на этот раз оказалась молоденькая девушка лет, максимум, двадцати пяти.- Приветствую, - в ноги ей упала голова существа в той форме, что оно было в последний раз. – Прямо таки – категорически.- Нашел, да? – осведомилась она скрипучим голосом, который никак не вязался с внешностью.- Я понимаю твои чаяния, но воровать молодость у детей, да и просто людей, с помощью своего фамильяра… это перебор. Ты серьезно думала, что тебя никто не поймает?Ведьма. А ведьма ли? Снова недовольно поморщилась. Сквозь молодой облик я видел ее. Настоящую. Такую суть уже не прикрыть ни ворованной молодостью, ни силой. По крайней мере, не от таких, как я. Странно, что вызвавшая меня ведьма ее не почуяла, раз уже не смогла рассмотреть. Ведьмы способны чуять нечисть. А эта женщина… она уже не совсем человек.Стоявшая передо мной так же всматривалась в меня, а потом вскинула руку, схватила мою, провела по запястью острым ногтем.- А я знаю тебя… слышала, - она проследила взглядом за выступившей… не кровью. Моя кровь была довольно отлична от таковой у людей, похожая скорее на темную смолу. – Отступник. Предатель. Решил за мой счет закрыть свои грехи? Думаешь, что если будешь помогать им, тебе простят твой род?- Какое тебе дело до моих грехов, ведьма? – я освободился, проводя двумя пальцами второй руки по царапине, закрывая ее.- Ты такой же, как я. Ты должен понять… бессмертие, оно стоит любой жертвы.Бессмертие, да? Какое-то время назад я мог бы с ней и согласиться. Ведьмы тоже люди. А все люди смертны. Какой может быть цена за то, чтобы конкретно ты стал чуть менее смертен, чем остальные? С возрастом сила только растет, и никого не могут не посещать мыли о том, а какой будет твоя сила через сто, двести, триста лет? Такие мысли бывают у всех. Кто-то поддается им. Но за все приходится платить. Стоящая передо мной уже не человек. Воспользовавшись силой в эгоистичной цели, она уже частично нечисть, а со временем эта часть будет только расти. Да, возможно, она будет существовать и через двести лет, и через пятьсот. Вот только придет время, и за ней придет кто-то такой же, как и я. Придет, чтобы убить. Убить не как человека, а как нечисть, коей она и станет.- Думаю, не стоит тебе намекать, чтобы к утру тебя здесь уже не было? – я брезгливо тряхнул рукой, избавляясь от липкого ощущения прикосновения.- Не стоит, - ведьма отступила на шаг.- И не стоит мне больше попадаться за подобными ритуалами. А то я плюну на свой принцип – не убивать людей.Рассвет я встречал на лавке возле дома, еще не оккупированную бдительными старушками. В задумчивом настроении. А ведь она права. Я могу охотиться на нечисть, могу упокаивать поднятых ритуалами мертвяков, могу разрушать чужие вредоносные ритуалы, могу помогать людям. А что в итоге? Даже обычные ведьмы чуют мою природу. Я смог подавить ее достаточно, чтобы у них осталось лишь какое-то неопределенное неприятное ощущение в моей компании.А я могу видеть. Могу видеть сущность. Могу охотиться на нечисть, потому что вижу ее, вижу линии силы. Вижу саму силу. А нечисть может видеть меня. Видеть то, что не видят люди. Даже ведьмы.Когда солнце поднялось, ко мне присоединилась моя знакомая ведьма, в компании термоса, из которого по чашкам тут же был разлит ароматный чай.- Поймал его? – женщина с удовольствием приложилась к чашке и зажмурилась, как кошка, на утреннем летнем солнышке.- Поймал, - мрачно отозвался я, чувствуя, как солнце начинает безжалостно жарить и черную одежду, и такие же волосы.- Не думай об этом слишком много, - ведьма стянула резинку со своих каштановых волос и распласталась на спинке лавки с явным намерением позагорать. – Никому не под силу изменить целый мир. Но каждый может начать менять к лучшему небольшие его осколки прямо вокруг себя. А со временем, глядишь, куча крохотных осколков сложится во что-то большое и хорошее. Что-то такое, что, казалось бы, невозможно себе и представить, а оно изменит то, что казалось невозможным изменить.А ведь и она права. Я делаю все это не ради себя. Такой работой не заработаешь ни богатств, ни славы, ни признания. Я делаю эту грязную работу потому что могу.

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