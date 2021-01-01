Укус

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 12:48

pirsvlad99 Просмотров: 183 Комментарии: 0 +3 Вчера, 12:48 by

Люди издавна считают, даже уверены, в том, что сверхлюдей и других мифический созданий не существует. Вампиры, оборотни, горгульи — всего лишь вымысел, своего рода, сказка; изображают их в книгах, фильмах.Так вот к рассказу. К слову: живу в России не так уж и давно. Я с тех мест, где к легендам, былинам, поверьям относятся довольно серьёзно, так как много чего там происходит, не поддающегося объяснениям. К тому же всего лишь в нескольких милях от нас находится Румыния, известная своей историей о господаре Валахии с 1448 по 1476 — Владе III Цепеше (известном как граф Дракула). Поэтому, как человеку, немного подкреплённому этими сказами, мне не так уж и сложно поверить в своего рода мистику, описанную ниже. Для дальнейшего понимания следует отметить, что к спорту меня тянуло с раннего возраста.Одним летним тёплым вечером, впрочем, как и множество других в этот сезон, вышел на пробежку. Бегаю довольно много, отдаляясь на километров 10-12 от дома. Только представьте себе: закат, две протоптанные полосы посреди поля, ни одной живой души в округе (зачастую), музыка в наушниках. Кайф да и только!Разминка прошла успешно, ничего не предвещало чего-то нехорошего. Бегу, на трекере 10-й километр, как вдруг замечаю боковым зрением какой-то силуэт, смутно похожий на человеческий. Обернулся на долю секунды, затем продолжил бег. Не придал этому особого значения — мало ли, ещё кто-то хочет тишины, спокойствия, после напряжённого дня. Но что-то в этой персоне меня заинтересовало, очень уж странный тип, и вид у него не менее странный: шляпа, чёрный то ли плащ, то ли длинный свитер. Пробежав ещё сотню метров — никого. Наверное, подумал я, мерещится. Ничего не остаётся — только двигаться вперёд к заветной отметке в 12 км. По дороге встретил лишь одного человека где-то на 11-м километре.И вот дистанция пройдена. Немного отдохнул и в обратный путь. Пробегая то место, где мне показалась фигура в шляпе, невольно остановился. Причина — человек на дороге. А ведь в противоположном направлении никакой человек здесь не лежал. Подошёл ближе, чтобы в случае чего помочь, и в тот же момент отпрянул — шея в неестественном положении, кожа на лице высохла, точно кто-то выкачал из организма все жизненные силы. На шее странный укус как бы от здоровых клыков. Присмотрелся и узнал человека, топавшего мне навстречу. Бедный.Ужас и страх застыли на моём лице от осознания того, что это я, вероятно, должен был быть на его месте. Но по какой-то счастливой случайности здесь оказался этот несчастный. Выходит, это было вовсе не разыгравшееся воображение, а некий монстр, так безжалостно растерзавший невинного. С какой целью это было сделано? Не понятно. Но в тот момент мне было не до раздумий.Сколько себя помню, так я никогда в жизни не бежал, с такой скоростью, что казалось кроссовки задымятся. Было ли это случайностью или же предупреждением, я не знаю. Но до сих пор не бегаю в той местности, полной непонятных существ.Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Вампир пробежка укус человек авторская история

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