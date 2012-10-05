Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Певчие трубы

Я живу в среднего размера городе и далеко не на окраине. Никогда раньше не верила во всякого рода мистику, пока не случилась эта история. У нас около дома забор сделан не из сплошного металла, а из труб. Ветер зимой у нас не редкость, и в трубах он проходит свободно, звук при этом довольно странный и даже пугающий.

Я живу на 4 этаже, и рядом с окном моей комнаты проходит кабель, который из-за ветра бьёт по стеклу.
В этот день я уставшая вернулась со школы и больницы (эти любимые разборки с врачами и яжемамки в очередях) почти под вечер. Сделала уроки и легла спать.

Тут, посреди ночи, я проснулась не понятно от чего и провела взглядом по комнате, пытаясь понять, что меня разбудило, и остановила взгляд на кошке. Она настороженно смотрела в окно. Я услышала знакомый звук «певчих труб» и стук кабеля по стеклу. Уже успокоившись, устроилась по удобнее. Засыпая, у меня промелькнула мыль, что «песня» сегодня что-то громче чем обычно.

Утром, собираясь в школу, болтала с мамой, обмолвилась о том, что трубы опять ночью «пели». Мама на меня странно посмотрела и сказала, что вчера вечером трубы заменили на сетчатый забор. Меня как будто обухом по голове ударили, я кинулась к телефону - смотреть погоду на вчерашнюю ночь. «Пасмурно, ожидаются небольшие осадки, безветренно»…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:02 by Лох в мире крутых писателейПросмотров: 495Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Ночь звуки трубы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 00:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 204
Кошки все чувствуют.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:26
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 457
Это была "лебединая песнь" труб. Даже в посмертии их.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|-4)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 875
Плюсанул. Больше склоняюсь, что привычный тембр труб вызывал у вас ваши вибрации, а когда их демонтировали, вибрации остались. Они связывают душу с телом. Эти вибрации специально вызывают в себе любители астральных путешествий. Их даже можно слышать ушами, этот шум никто не слышит, кроме "оператора", тем более кошка.
Не рассказывайте никому, большинство людей в лучшем случае не поймут вас. Пишите сюда. Рад за вас и за ваш случай.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: svv43
Сегодня, 10:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Вызовите электрика...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 749
Нет никаких предположений на счёт того, что это могло быть smiley
Но есть ощущение, что кабель так не должен висеть.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.