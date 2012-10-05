Певчие трубы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Лох в мире крутых писателей Просмотров: 495 Комментарии: 5 +7 Вчера, 23:02 by

Я живу в среднего размера городе и далеко не на окраине. Никогда раньше не верила во всякого рода мистику, пока не случилась эта история. У нас около дома забор сделан не из сплошного металла, а из труб. Ветер зимой у нас не редкость, и в трубах он проходит свободно, звук при этом довольно странный и даже пугающий.Я живу на 4 этаже, и рядом с окном моей комнаты проходит кабель, который из-за ветра бьёт по стеклу.В этот день я уставшая вернулась со школы и больницы (эти любимые разборки с врачами и яжемамки в очередях) почти под вечер. Сделала уроки и легла спать.Тут, посреди ночи, я проснулась не понятно от чего и провела взглядом по комнате, пытаясь понять, что меня разбудило, и остановила взгляд на кошке. Она настороженно смотрела в окно. Я услышала знакомый звук «певчих труб» и стук кабеля по стеклу. Уже успокоившись, устроилась по удобнее. Засыпая, у меня промелькнула мыль, что «песня» сегодня что-то громче чем обычно.Утром, собираясь в школу, болтала с мамой, обмолвилась о том, что трубы опять ночью «пели». Мама на меня странно посмотрела и сказала, что вчера вечером трубы заменили на сетчатый забор. Меня как будто обухом по голове ударили, я кинулась к телефону - смотреть погоду на вчерашнюю ночь. «Пасмурно, ожидаются небольшие осадки, безветренно»…

Ключевые слова: Ночь звуки трубы авторская история

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