Девушка из щели. Часть 10

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:39 by

Ольга резко открыла глаза. Она лежала на кровати в своей квартире. Очнувшись, она сразу вспомнила всё, что произошло перед обмороком. Она подпрыгнула и громко закричала от испуга. Девушка понятия не имела, сколько пролежала без сознания, и кто перенёс её с пола на кровать.Сзади за плечи её резко схватили чьи-то сильные руки и снова повалили на спину. Ольга в ужасе попыталась отбиться от крепко державших её рук с закрытыми глазами и громкими криками. Когда, в истерике, она всё же открыла глаза, то перед собой увидела Олега, который пытался удержать её. Оказалось, что он сидел у её изголовья, а она не заметила его, когда очнулась.Увидев Олега, она сразу затихла и прижалась к нему, а потом вся затряслась от рыданий. Он тоже обнял её, стараясь успокоить, не понимая в чём дело.Когда Ольга немного пришла в себя, они перешли на кухню. Она достала из кухонного ящика сигареты и закурила дрожащими руками. Олег молча сидел за столом и наблюдал за ней, а потом, не выдержав больше, заговорил.- Ты же бросила, - произнёс он, указывая взглядом на дымящуюся сигарету в руке девушки.Ольга перевела на него шальной взгляд и сказала в ответ с ноткой дёгтя в голосе:- Да, бросила.Услышав этот тон, Олег не стал дальше продолжать этот бессмысленный разговор насчёт сигарет, его интересовало совсем другое.- Что произошло? - снова задал он вопрос.- Ты всё равно мне не поверишь, - продолжая курить, нервно ответила она.- Я постараюсь, - не унимался он.Ольга молча посмотрела на него и выпустила дым, затем выбросила сигарету в открытое окно и пошла в соседнюю комнату, ничего не объяснив, а он также же молча проводил её взглядом. Через секунду она вернулась с книгой в руках и положила ее на стол перед ним с открытой легендой "Девушка из щели", а потом, тыкнув в книгу пальцем, сказала:- Она преследует меня самой Японии.Олег перевел взгляд с неё на открытую книгу и стал читать краткую легенду, а затем посмотрел на иллюстрацию, и со смехом сказал:- Это же бред. Ты издеваешься надо мной?- Нет. Я правда её видела! - возразила она. - А ещё я думаю, что Юлю убила она.- А знаешь, что думаю я? - перебил он, а она вопросительно посмотрела на него в ожидании ответа. - Ты делаешь всё, чтобы наша свадьба не состоялась. Сначала ты сбежала в Японию на неделю, когда должна была быть свадьба, а теперь эта дурацкая история. - Договорив, он ударил кулаком об стол.Ольга вздрогнула и заплакала. Он одним большим шагом подошел к ней и резко взял её за лицо, и заглянул ей в глаза, а потом со злостью сказал:- Ты не хочешь это? - немного помолчав, продолжил. - Ты только скажи, и я уйду.- Нет, хочу, - ответила она со слезами на глазах.- Тогда в чём дело? Ты специально меня изводишь?- Я же говорила, что ты мне не поверишь.- Да что же это происходит!? - он схватил лежащую на столе начатую пачку сигарет, скомкав её в руке, и выбросил в открытое окно.Ольга вся сжалась от страха. Она ни разу не видела его в гневе, хотя часто выводила его из себя. После этого он не стал больше выяснять отношения, ему нужно было остыть. Поэтому он молча, в гневе, не смотря в её сторону, поторопился уйти.- Олег! - крикнула ему вслед Ольга и обессиленная села на пол, а он даже не обернулся. - Не оставляй меня. - Тихо прошептала она и заплакала.В ответ громко хлопнула входная дверь. Ольга поняла, что он ушёл, но не знала навсегда ли.Ольга проснулась рано утром, от звука будильника. Она еле поднялась с кровати, потому что всю ночь проплакала, так как Олег ушёл и непонятно навсегда ли. Ночью, когда она не плакала, то прислушивалась к тишине и ловила каждый шум и шорох в квартире, всматриваясь в темноту, но никого не видела. Ольга была рада и тому, что пусть не спала и плакала, но ночь прошла без происшествий. Иногда у неё разыгрывалась фантазия, и ей казалось, что она что-то видит в ночных сумерках, от чего включала свет во всей квартире. Или ей казалось, что на неё откуда-то кто-то пристально смотрит, но она не могла найти это место и самого смотрящего. Ещё ей казалось, что квартире появились посторонние звуки, которых раньше не было или не было надобности их замечать.Ольга собралась на работу в полусонном состоянии и вызвала такси, потому что была не в состоянии тащиться по остановкам. Постаралась замазать тональным кремом синяки под глазами и опухшее лицо от слез и бессонной ночи, чтобы не было похоже, что она болеет с похмелья. Когда такси подъехало, и её оповестили об этом, она в последний момент положила в сумку блокнот с записями про выставку, чтобы на работе было с чем работать, а то у неё в голове и так было пусто.Ольга сидела на своём стуле перед включённым монитором, среди других журналистов, и старалась писать. Она напечатала пару строк и снова зависла на какое-то время, не в силах подобрать правильные слова. Она понимала, что не сможет выдавить из себя ничего стоящего, потому что закрывались глаза, и очень хотелось спать. Ольга зевнула и потянулась, сидя на стуле, а потом решила принести себе кофе, чтобы немного взбодриться, ведь утром ей не удалось в спешке выпить любимого напитка.Когда Ольга вернулась на своё рабочее место со стаканом горячего кофе, она заметила в центре стола маленький скомканный листочек. Она поняла, что это чья-то записка. Ольга посмотрела по сторонам, но когда увидела, что все заняты своим делом, взяла записку в руки и развернула её. Прочитав два слова, у неё округлились глаза, потому что записка гласила: "Поиграем в прятки?". Сразу в её памяти всплыла Юля, которая тоже держала в руках подобную маленькую записку, но её текст она тогда не знала, а теперь знает. Юля скомкала её, и, разозлившись, выбросила в окно, в Токио, а теперь эта маленькая записочка с вопросом досталось ей. Ольга тоже скомкала её и бросила в урну, а за урной увидела пару чёрных глаз, которые смотрели на неё. От неожиданности девушка вскрикнула, взмахнув руками, от чего вся канцелярия упала на пол, и кофе разлился по столу. Она в испуге отъехала на стуле в проход, подальше от этих жутких глаз, и вскочила на ноги, но через секунду поняла, что находится в центре внимания, и все смотрят на неё. Ей пришлось снова сесть на стул и подъехать обратно к своему рабочему столу.Девушка сидела не живая, не мёртвая и старалась не смотреть под стол, где видела пристальный взгляд. У неё от страха начали трястись руки, и она опустила их на колени, чтобы никто не видел. Через минуту к ней подошёл главный редактор и заговорил с ней, он всё видел из своего кабинета.- Я понимаю какое у тебя состояние, - сказал он и сделал паузу.Ольга подняла на него взгляд, когда услышала голос шефа около себя. Она не заметила как он подошёл.- Понимаете? - робко спросила она.- Конечно, - кивнул он и дотронулся до её плеча. – Смерть Юлии очень повлияла на тебя. Поэтому иди домой, приди в себя. Отдай Ирине свои заметки, она напишет статью, а завтра я дам тебе другой материал.- Что? Но я уже начала! - возмутилась она и смахнула руками.- Я вижу, - ответил он недовольным голосом, посмотрев на монитор, на котором было лишь две строчки для будущей статьи.Ольга поняла его недовольство и не стала больше спорить. Ей было жалко отдавать свой материал, она прониклась к этой теме, но было бесполезно. Она понимала, что не сможет сдать статью до завтра.Напоследок, бросив на неё сердитый взгляд, главный редактор удалился обратно в свой кабинет. Ольга почувствовала, что она осталась у разбитого корыта. Просидев минуту, она выключила компьютер отдала заметки Ирине, как велел шеф, положила телефон в сумку и рассеяно пошла между рядами трудящихся к лифту. Около лифта она случайно споткнулась об ведро уборщицы, которая торопилась вытереть пролившийся кофе на стол и пол. Расплескав немного воды из ведра, и намочив от этого край юбки, она постаралась как можно быстрее зайти в лифт и скрыться от любопытных глаз своих коллег.

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