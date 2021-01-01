Девушка из щели. Часть 9

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 93 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:47 by

Пролежав некоторое время без сна на кровати, Ольга открыла глаза и решила, что хватит прохлаждаться и пора начать работать. Она достала из сумки всё необходимое: ноутбук, блокнот с интервью и записями, и опросами посетителей, ручку, карандаш, тетрадь, если вдруг захочется писать от руки и, книгу с городскими японскими легендами, которую до сих пор забыла вытащить из сумки и носила с собой.Приготовившись, она села за стол и включила ноутбук, открыв перед собой блокнот с записями. Но начать писать она так и не смогла, девушка зависла перед монитором на некоторое время, обдумывая первые строки. В голову ничего не лезло. В квартире было душно, всё тело ломило от усталости, и она закрыла ноутбук, и легла на кровать, прикрыв глаза. Кровать стояла рядом со стеной, от которой веяло прохладой, и она подвинулась ближе к стене и опустила руку в щель, между кроватью и стеной, чтобы стало прохладнее. Через несколько минут Ольга сама не заметила, как уснула, провалившись в безмятежность.Она проснулась, почувствовав озноб во всём теле, особенно замёрзла рука, которая была между кроватью и стеной. Девушка хотела вытащить ее, чтобы перевернуться на другой бок и укрыться, но руку что-то крепко держало. Ольга постаралась пошевелить ей, чтобы освободить, подумав, что конечность просто свело, но почувствовала, как руку сильнее сжало у запястья ледяной хваткой. Сон как рукой сняло. Ольга широко распахнула глаза, в воздухе появилась паника, она боялась пошевелиться, надеясь, что это страшный сон. Но, сглотнув, девушка набралась смелости и медленно привстала, а потом, приблизилась лицом к стене и с опаской заглянула в щель. Ольга увидела, что её руку держит чья-то бледная и на ощупь очень холодная рука с длинными худыми пальцами, рядом с рукой виднелось лицо, такого же бледного цвета, что и ледяная рука. Лицо наполовину высунулось из-под кровати и смотрело на неё своим пристальным взглядом черных немигающих глаз. Ольга сразу узнала это лицо, она видела его этой ночью под кроватью в темноте, а Олег не поверил ей. От увиденного Ольге стало плохо. Она закричала и с силой выдернула свою руку из мертвой хватки подкроватного монстра. Продолжая кричать, она со всех ног бросилась бежать в ванную и закрыла дверь на замок.Почувствовав себя в безопасности за закрытой дверью, Ольга забилась за край ванной и поджала под себя ноги. Сердце выдавало у неё барабанную дробь, тряслись руки, и от страха Она не могла дышать, в груди всё горело. Просидев так несколько минут и прислушиваясь к тишине, Ольга ничего не услышала, но открыть дверь и выйти из ванной она не решалась. Затем послышалась музыка, и она напрягла слух: это звонил её мобильник. «Наверное, Олег», - подумала она, но выйти взять телефон побоялась. Мобильный телефон перестал звонить, и снова наступила тишина, которую ничто не нарушало.Она сидела и думала, что от таких криков должны были всполошиться все соседи и вызвать полицию, но в закрытую железную дверь никто не стучал, хотя ей показалось, что она так сидит уже целую вечность.Через некоторое время она пришла в себя и решила выйти наружу. Она медленно подползла к двери и приложила к ней ухо, на всякий случай. За дверью было тихо. Тогда она встала на ноги, и, повернув замок на ручке, немного приоткрыла дверь, а потом выглянула наружу. Не увидев ничего пугающего, Она вышла из ванны и стала медленно передвигаться по комнате. Потом, приблизившись к кровати, она присела на корточки и с опаской заглянула под неё - никого. Ольга с облегчением вздохнула и поднялась на ноги. Она не верила, что это был сон, всё было слишком реально. Через секунду под шкафом она заметила, что на неё смотрят чьи-то глаза. От этого ей снова поплохело, и она схватила первое, что попалось по руку, и швырнула с криком в шкаф.- Что тебе нужно!?Ольга заплакала и от бессилия рухнула на ноги рядом с кроватью, не отводя глаз от ножек шкафа. Через секунду она увидела, как из-под него вытянулась бледная рука с длинными пальцами и схватила книгу, которую Она кинула туда, а потом потащила её в темноту. Ольга была в ужасе, когда вдобавок ко всему услышала, что листы в книге зашуршали. Ольга сидела не живая не мертвая. Она от страха не могла пошевелиться, ей показалось, что всё её тело парализовано. Она не знала, что делать, но понимала, что куда бы не сбежала, этот ужас последует за ней, как последовал из Японии, а значит, дело было не в съёмной квартире, ни в квартире Олега, а в ней.Ольга продолжала сидеть на месте и, не отрываясь, смотреть в темноту под шкафом, откуда виднелся край открытой книги. Ольга ждала, что сейчас ещё что-то произойдёт, когда шуршание в книге прекратилось. Тогда она решила рискнуть, и еле совладав со своим плохо слушавшимся телом, подползла к шкафу, нагнулась ниже, к самому дну, и заглянув туда, никого не увидев, вытянула книгу.Она вытащила книгу с городскими японскими легендами, которая была открыта на странице с легендой под названием: "Девушка из щели". Прочитав название легенды и посмотрев на картинку к ней, на которой был изображён этот подкроватный монстр, которого она видела. От шока она потеряла дар речи и не могла отвести глаз от цветной картинки, в которой на неё смотрели выразительные чёрные глаза на женском бледном лице. Мгновение спустя Ольга почувствовала, как сзади до её головы неожиданно дотронулись ледяные руки. И она, не успев закричать, рухнула на пол без сознания, увидев перед глазами яркий белый свет, который ослепил ее.

Ключевые слова: Девушка из щели легенды Япония страх книга глаза руки авторская история

Другие, подобные истории: