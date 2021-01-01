Девушка из щели. Часть 6

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:57 by

Полицейские долго пробыли на месте преступления. Пока всё сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Ольга от шока почти ничего не понимала. Она в ступоре сидела на кухне с заплаканными глазами. Следователь пытался разговорить её, но когда девушки объяснили ему, что она не говорит по-японски, он оставил эту бесполезную затею. Также студентки рассказали, что убитая была переводчицей, а они вернулись с учёбы только после обеда, когда в квартире была Ольга, но они её не подозревали. Да и по её виду было видно, что она находится в шоке больше всех. Но допросить её всё равно было нужно, потому что она была последней, кто видел жертву в живых.Спустя несколько часов прибыл мужчина, который говорил по-русски. Сам он был японцем, но некоторое время жил в России и работал там переводчиком. Следователь через него начал задавать вопросы. Ольга немного пришла в себя, когда услышала родной язык, хоть и с акцентом.- Может вы видели что-то необычное? - после недолгой паузы он задал ещё вопрос, потому что Ольга не отвечала. – Может, вы знаете, кто её убил?Ольга подняла на него взгляд и отрицательно покачала головой. Следователь понял, что он не сможет ничего из неё вытащить и прекратил допрос, да и на убийцу она не смахивала.После всего этого комнату опечатали, а её попросили временно переехать в комнату японских студенток. У Ольги не было выбора, и она, собрав свои вещи из злополучного шкафа и перетащив свой матрас в соседскую комнату, залезла под одеяло, но спать она не смогла.В этот вечер, когда полицейские уехали и тело забрали, больше никто не разговаривал, говорить не хотелось. И после этого происшествия все напрочь забыли об ужине, перед глазами у девушек стояло ужасное лицо Юли, от чего на еду смотреть даже не хотелось.Ольга лежала на своём спальном месте и не могла заснуть. Она натянула одеяло до самого лица и смотрела в потолок. Пролежав так некоторое время, она наконец-то заснула беспокойным сном, не заметив, как провалилась в сон. Ольга проснулась глубокой ночью в той же позе, в которой заснула. Ей было тревожно, она не понимала, почему проснулась, наверное, от переживаний за весь вечер. Девушка перевернулась на бок и закрыла глаза, стараясь снова уснуть и выбросить всю жуть из головы. Пролежав несколько минут, она услышала, что в квартире что-то упало. Девушка напрягла слух и привстала на локтях, продолжая прислушиваться. Грохот повторился, но было непонятно из какой комнаты. Сердце у неё забилось быстрее, и стало ещё тревожнее. Она взглянула на девушек, которые мирно спали в своих кроватях и ничего не слышали. Будить она их не стала, потому что была не уверена в том, что слышала.Ольга откинула одеяло и вышла из спальни, продолжая прислушиваться ко всем звукам. И звук повторился. Грохот раздался из комнаты напротив, которая была закрыта и опечатана лентой. Ольга сглотнула и подошла ближе к двери, стараясь не дышать. Простояв так с минуту, она ничего не услышала. Потом взялась за ручку, и, подумав еще раз, повернула её. С негромким щелчком дверь открылась. В комнате было темно и тихо. Но в сумраке можно было рассмотреть обстановку, потому что напротив была большая вывеска, которая ярко светилась, достаточно осветив комнату из большого окна.Ольга не решалась войти внутрь, сердце у неё продолжало бешено биться, и она напрягла глаза, всматриваясь в ночную темноту. Окинув взглядом комнату, Ольге показалось, что под кроватью Юли появилось какое-то движение. Девушка на секунду опешила и сделала шаг назад. Но потом присела на корточки и заглянула под кровать издалека. Снова еле заметное движение. Ольга мигом встала на ноги и сделала еще шаг назад, продолжая смотреть под кровать. Но из подкроватной темноты никто не вылез, и она начала сомневаться в своем ведении, и снова подошла к порогу, и медленно протянула руку к выключателю, который был рядом с дверью, и нажала на него. Включился свет. Теперь в комнате было всё отчётливо видно, и она снова села на корточки и заглянула под кровать. Под кроватью ничего не было. Облегчённо вздохнув, Ольга выключила свет, но не успела закрыть дверь, как движение под кроватью снова показалось. Она от неожиданности подпрыгнула на месте и резко включила свет. Когда в комнате опять стало светло, она снова присев, заглянула под кровать, но там было пусто. Ольга поднялась, ничего не понимая, она была готова поклясться, что ясно что-то видела. Тогда девушка выключила свет и закрыла дверь, стараясь больше не смотреть туда.Ольга вернулась к своему спальному месту, сердце продолжало учащенно биться, руки потряхивало. В воздухе витал страх. Ко всему этому у неё добавилось ощущение, что на неё кто-то смотрит. Девушка понимала, что мыслит неразумно, потому что не могла в ужасе посчитать сколько сейчас времени в Москве. Ей очень хотелось поговорить с Олегом, рассказать ему всё. Тогда она, на пальцах, прибавила шесть часов ко времени, которое была в Токио, значит, в Москве сейчас было девять часов утра. Ольга взяла свой ноутбук и пошла на кухню, постоянно оглядываясь, чувство паранойи у неё не проходило. Когда ноутбук включился, она зашла в Skype и стала звонить Олегу. Он не подходил несколько минут, всё это время Ольга не сводила глаз с экрана ноутбука и от нервов начала грызть ногти. Когда Олег ответил на звонок, она от радости подпрыгнула на стуле. На экране ноутбука появилось сонное лицо Олега, и Ольга вспомнила, что был выходной, он хотел выспаться.Олег молчал и смотрел в камеру, тогда она заговорила первая.- Я попала в беду.- О чём ты? - осведомился Олег, стараясь проснуться.- Моя соседа - девушка-переводчица, с которой я приехала, вчера была убита в нашей комнате, я нашла её в шкафу.- Это ужасно. Теперь ты не приедешь?- Мне разрешили уехать, но если будет что-то нужно, свяжутся со мной.- Это хорошо.По его холодному тону и неразговорчивости Ольга поняла, что он до сих пор на неё обижен.- Ты не ответил на сообщение, - перевела она тему.- Да... - задумчиво ответил он.- Ты всё ещё обижаешься на меня?- Да, – твердо произнёс он и опустил голову.Ольга тоже отвела и виноватый взгляд.- Ты понимаешь, что так хотела поехать в Японию, что даже ради этой командировки перенесла нашу свадьбу, а в итоге нашла лишь проблемы, - вдруг взорвался он.- Прости, я жалею об этом, - виноватым голосом сказала она, на что он ничего не ответил. После недолгой паузы она снова заговорила. - Я вылетаю сегодня днём, ты будешь меня ждать?- Конечно, - со вздохом ответил он.Услышав это, ей стало немного легче.- Я люблю тебя, - со слезами на глазах сказала она и посмотрела на его лицо на экране ноутбука.- Я тоже тебя люблю, и после свадьбы мы вместе поедем в Японию.Ольга улыбнулась от этих слов, и нервы у неё немного ослабли.- Эм, милая, кто это за тобой? - вдруг спросил он, от чего она снова вся напряглась, и страх с новой силой к ней вернулся.- Что? О чём ты? - Спросила она и оглянулась.Сзади никого не было, только пустой темный дверной проём.- Я одна, - повернувшись обратно, сказала она.- Не бери в голову, просто в темноте показалось, что за тобой кто-то стоит.У Ольги сжалось сердце от этих слов, и она сразу вспомнила весь ужас прошлого дня. Олег заметил, что у неё изменилось лицо.- В этой квартире что-то происходит, – испуганным голосом прошептала она, словно боясь, что их подслушивают.- О чём ты?- Здесь что-то есть. Что-то необъяснимое, - Олег приподнял бровь, услышав это. Ольга продолжила говорить, увидев его недоверие. - Когда мы въехали сюда, Юля изменилось, а в конце концов её убили. А сейчас я видела что-то.- Что?- Не знаю, было темно. Но я клянусь, что что-то видела.- Это у тебя на нервной почве. Скоро ты вернешься домой, и всё будет, как раньше, – постарался успокоить ее Олег.- Ты обещаешь? - улыбнулась она.- Да.Ольга снова выдавила из себя улыбку, на душе у неё потеплело.- А теперь ложись спать. Сколько там у тебя времени? У-у-у три часа, - покачал он головой.- Хорошо, - с улыбкой ответила она- Я тебя люблю.- И я тебя.После этого он отключился. Ольга выключила ноутбук и с опаской оглянулась назад в темноту дверного проема. Ничего там не увидев, она с облегчением вздохнула и пошла в спальню. Девушки также спали, она была рада, что не разбудила их.После разговора с женихом, ей стало намного лучше. Она легла на матрас и натянула посильнее одеяло, ей все равно казалось, что кто-то наблюдает, это чувство у неё не проходило. От этого она больше не смогла уснуть.

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