Девушка из щели. Часть 8

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:13 by

Полет длился больше 9 часов. За это время Ольга успела немного перекусить, аппетит наконец-то к ней вернулся. И когда она выпила чашку кофе, то почувствовала, что жизнь к ней снова возвращается с новыми и яркими красками. К концу полета ей захотелось спать, и, пока время ещё было, Ольга успела немного вздремнуть.Проснулась она, когда объявили посадку. Ольга была рада, что наконец-то прилетела в Москву, и Олег, должно быть, уже ждёт её в аэропорту. Она протерла сонные глаза и посмотрела в окно иллюминатора, в котором виднелись огни большого ночного города. Ей не терпелось броситься в объятия жениха, она безумно соскучилась.Когда посадка прошла, и она с багажом шла среди других приземлившихся пассажиров, вдалеке в толпе она увидела Олега, который переминался с ноги на ногу, в ожидании невесты, и время от времени всматривался вдаль на лица навстречу идущих людей. Увидев его, Ольге показалось, что у неё подпрыгнуло сердце, а за спиной выросли крылья, и она прибавила шаг, не сводя с него глаз. Когда она приблизилась к нему, бросила сумку к ногам, а сама крепко обняла его, прижавшись покрепче всем телом. Он тоже обнял её и поцеловал.- Я скучала, - тихо сказала она, заглянув ему в глаза.- Я тоже, - ответил он, вздохнув аромат её волос.После он взял её вещи, и они пошли к машине.Ольга наслаждалась поездкой по ночной Москве, навстречу попадалось совсем мало машин, и, прибавив немного больше скорости, чем было положено на этом участке дороги, он торопился приехать домой, чтобы побыть с ней наедине. Ольга смотрела в окно на пролетающие мимо фонари, которые освещали дорогу.Войдя в квартиру, Олег бросил сумку на паркет и мигом стянул с неё верхнюю одежду. Она была не против поскорей забраться в постель.Ольга проснулась под утро, когда уже начало светать. Она поняла, что проспала недолго, потому что от усталости ломило всё тело. Она аккуратно убрала с себя руку Олега, чтобы перевернуться на другой бок и постараться снова заснуть, но перед этим она посмотрела ему в лицо. Он безмятежно спал и не чувствовал её шевелений. Ольга слегка улыбнулась и дотронулась до небритой щеки, разглядывая любимые черты лица. Потом краем глаза она заметила еле заметное движение под столом за спиной Олега. "Кот", - подумала она и расслабилась, но через секунду ей вдруг стало жутко, потому что кот умер от старости месяц назад, а она ещё не успела к этому привыкнуть. Иногда даже по привычке покупала кошачью еду, которую приходилось потом выбрасывать.Ольга привстала на локтях и посмотрела под стол. Растрепавшиеся волосы ей падали на лицо и мешали обзору, тогда она встала с кровати и накинула на себя ночнушку, а потом медленно, немного согнувшись, подошла к компьютерному столу и заглянула под него. К счастью там никого не оказалось, и она с облегчением выдохнула, сердце ещё не успело наладить нормальный ритм. Но её спокойствие длилось недолго, потому что когда она обернулась, чтобы снова вернуться в постель, под кроватью увидела бледное лицо, которое высунулось из темноты, а глаза, не мигая, пристально смотрели на нее. Ольга от неожиданности подпрыгнула и закричала, а потом, не устояв на ногах, упала на пол и ползком забилась в угол и включила свет. Волосы от резкого движения снова упали на глаза и закрыли обзор, а слёзы от страха затуманилили всё вокруг.Олег сразу проснулся от крика Ольги. Он от испуга чуть не свалился с кровати. Сон как рукой сняло, когда он увидел сидящую в углу Ольгу, которая поджала под себя ноги и тряслась от рыданий. Он опустился перед ней на колени и убрал волосы с лица.- Что случилось? - заглядывая ей в лицо ничего не понимающим взглядом, спросил он.Она не могла ничего ответить, она вздрагивала всем телом, а из её груди вырывались громкие всхлипы, на лице был ужас, и она судорожно заглядывала через плечо Олегу. Он тоже обернулся назад, в ту сторону, куда она глядела, но не знал, на что смотреть.- В чём дело? - снова спросил он и прижал трясущуюся Ольгу к себе.- Там кто-то есть, - еле смогла внятно выдавить из себя Ольга и показала трясущимся пальцем в сторону кровати.Олег снова повернулся.- Где? - осматривая комнату с угла, уточнил он.- Под кроватью, - срывающимся голосом от рыданий, ответила она, продолжая показывать туда пальцем.Больше Олег не стал ничего спрашивать. Он подошёл к кровати и резким движением откинул свисающий край одеяла и заглянул вниз. Никого. Он повернулся к ней и развел руками. Ольга увидела смятение на его лице и постаралась взять себя в руки. Тогда она ползком приблизилась к нему и с опаской тоже заглянула в подкроватную темноту.- Видишь? Никого здесь нет, - попытался успокоить её Олег, и дотронулся до ее плеча.Ольга отрицательно затрясла головой и вытерла слёзы с лица.- Нет, я видела, - твердо сказала она.Олег видел её невменяемое состояние и не стал ничего говорить. Он помог ей подняться и, на трясущихся ногах, отвёл на кухню. Там Ольга рухнула на стул и, ничего не понимая, взялась обеими руками за голову. Олег набрал из кулера стакан воды и дал ей. Ольга взяла стакан двумя руками, чтобы постараться не пролить воду от тряски в них, и сделала глоток. Олег сел напротив и в ожидании посмотрел ей в глаза.- Ничего не хочешь объяснить? - первый заговорил он, после долгой паузы.Ольга громко поставила стакан на стол и ответила, активно размахивая руками.- Я клянусь, я кого-то видела.- Но там никого нет. Ты же сама убедилась.- Ты хочешь сказать, что я вру? - разозлилась она.- Я хочу сказать, что тебе приснился сон или в темноте что-то померещилось.- Ты не веришь мне, - ужаснулась его словам Ольга.- Пойдём спать, тебе просто нужно выспаться. Это из-за смены часовых поясов.- Здорово! Теперь ты думаешь, что я спятила! - взорвалась она.- Просто пойдём спать, утром поговорим, – стараясь, как можно спокойнее, произнес он.- Нет! - истерически закричала она. - Я туда ни за что не вернусь! – Крикнула она и показала пальцем в спальню, а потом вскочила на ноги.- И куда ты? - уставшим голосом спросил он.- В душ! А потом поеду к себе в квартиру! – сказала она и пошла в ванную.- Здорово! - в этот раз взорвался он. - Теперь ты сбегаешь! – Закричал он и ударил кулаком об стол. – Ты всегда сбегаешь от серьезных разговоров! - После этого он услышал в ответ, как громко захлопнулась дверь в ванную.Он не стал дожидаться, когда она выйдет, чтобы продолжить разговор, потому что она все равно не стала бы говорить, поэтому он пошел в спальню и снова забрался в постель, и постарался снова уснуть.Ольга вошла в ванную. Она включила горячую воду в душе, от которой пошел пар, а сама скинула с себя ночнушку и подошла к большому зеркалу. Она посмотрела на своё заплаканное лицо в отражении и взялась руками за голову, зачесав этим волосы назад. Ей было больно от того, что Олег не поверил ей, а хуже всего мог подумать, что она сходит с ума. Подумав об этом, Ольга снова заплакала.Пробыв в душе несколько минут, Ольга постаралась насухо вытереть волосы, вызвала такси и оделась. Когда машина приехала, она молча ушла, тихо закрыв за собой дверь.Ольга ехала в такси в свою любимую однокомнатную квартиру, где так хорошо работалось. Она надеялась начать писать статью, которую должна была уже дописать и сдать в ближайшие дни.Приехав по адресу, она расплатилась и пешком поднялась на третий этаж, подойдя к своей железной двери, она вставила в неё ключ. Войдя в тесную прихожую, она почувствовала облегчение, когда сняла обувь на высоком каблуке и скинула с себя кардиган. Потом девушка с сумкой в руках вошла в большую комнату, которая была одновременно залом и спальней, но в ней не было дивана, а стояла двуспальная кровать. Ольга любила спать посередине, поэтому даже для себя одной поставила большую кровать. Она оставила сумку на столике и рухнула на кровать вверх лицом, расправив руки в стороны. "Как же хорошо", - подумала она и закрыла ненадолго глаза.

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