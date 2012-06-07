Девушка из щели. Часть 3

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:13

Estel_N Просмотров: 145 Комментарии: 1 +5 Вчера, 16:13 by

Ольга проснулась рано утром, потому что ей в глаза ярко светило солнце. Девушка поняла, что снова уснуть не сможет и взяла в руки телефон, надеясь, что Олег пристал ей ответное сообщение. Она протерла глаза и открыла почту, но сообщения от жениха не было, на душе стало горько. И она, тяжело вздохнув, постаралась взять себя в руки, чтобы не портить день самого утра.Ещё немного полежав в кровати, она всё же решила встать. В квартире были только она и Юля, студентки уже ушли на учёбу. Ольга зашла на кухню и заварила себе быстрорастворимый кофе и встала около окна, всматриваясь вдаль немигающим взглядом, кофе начал медленно остывать. В кухню вошла Юля, она тоже сделала себе бодрящий напиток и села за стол, начав размешивать содержимое пакетика ложкой, сонно постукивая о края бокала. От этого звука Ольга пришла в себя и оторвала взгляд от вида из окна и обернулась к подруге. У неё были спутанные волосы и сонные полузакрытые глаза. Было видно, что девушка хочет спать, потому что она сидела подперев голову рукой.- Неважно выглядишь. - Заметила Ольга и отхлебнула свой остывший кофе.- Плохо спала. - Отозвалась девушка и подняла к ней взгляд.После ответа Юля не сразу пустила глаза. Она уставилась за спину Ольги, и старалась сфокусировать взгляд, чтобы что-то рассмотреть вдали.- Что? - Удивилась Ольга, и обернулась назад, в ту сторону, где что-то привлекло внимание девушки. Но сзади не было ничего интересного, лишь большой холодильник.Голос Ольги вырвал её из оцепенения, и она отмахнулась от мимолетного видения, и ответила:- Ничего. Просто недосып даёт о себе знать.После этого она взяла с собой свой стакан и пошла в спальню. Ольга проводила её взглядом. Затем она допила свой напиток и пошла собираться на прогулку. Девушка решила выйти погулять, когда несколько минут, не отрываясь смотрела в окно. Она не понимала, почему ей не хотелось находиться в этой квартире. С самого утра ее очень тянуло домой, в Москву, к Олегу, что Япония ее уже не привлекала. На сердце было неспокойно, и она не могла объяснить от чего.Когда Оля вошла в спальню, Юля лежала под одеялом и старалась дремать, укрывшись посильнее от солнца. Девушка постаралась одеться, как можно тише и удалилась.Она шла по улице между магазинами и кафе, но никуда заходить не хотелось. Ей охота было побыть одной, ведь в квартире побыть наедине с собой не получалось, потому что вместе жили четыре человека, а она любила одиночество. Иногда она уезжала от Олега в свою однокомнатную квартиру на несколько часов, чтобы просто побыть одной, посидеть в тишине, наедине с собой и своими мыслями. Так и сейчас ее всем сердцем тянуло в Москву, в свою маленькую, но уютную квартирку, которую она даже не согласилась сдавать, когда со всеми вещами переехала к Олегу, потому что в любое время могла наведаться туда. Олег знал, что она ездит в свою старую квартиру, и он был не против, потому что отдых был нужен всем, тем более Ольга в основном там работала. Она брала с собой ноутбук и писала статьи. В этом месте ей особенно хорошо работалось, там энергетика была близка к её сердцу, не то что здесь, в Токио, или конкретно в этой квартире.Ольга продолжала идти, погрузившись в свои мысли. Она краем глаза видела высотки, от которых медленно удалялась. Так, она не торопясь, вошла в парк. Девушка заметила это, когда увидела перед собой пышные клумбы с цветами, деревья и деревянные лавочки. Она села на одну из лавочек, около дерева, куда падала тень, и посмотрела вокруг. В утренние часы прохожих в парке было мало, в основном встречались пожилые люди. Они тоже садились на скамейки, доставали газету, книжки и читали. Увидев это, она тоже достала из сумки книгу, которую купила вчера, и положила в сумку перед уходом.Пролистав несколько страниц, она дошла до того места, где остановилась вечером."Кагомэ-кагомэ.Это игра, в которой одни стоят с закрытыми глазами, а другие водят вокруг них хоровод, поют песенку и пытаются напугать. После Второй Мировой войны кто-то неправильно сыграл в эту игру, и, по легенде, каждый раз, когда в неё играют теперь, лица детей искажаются и становятся жуткими".Дочитав, она взглянула на картинку, на которой были изображены дети, мальчики и девочки с расплывчатыми лицами, и перевернула страницу."Манга Ибицу.По легенде, глубокой ночью к вам подойдёт девочка и спросит: "У вас есть младшая сестрёнка?" Чтобы вы не ответили, она станет вашей назойливой "сестрёнкой", а в конце концов убьет за то, что вы не стали ей идеальным родственником. Единственный способ избежать этого - просто не встречать её".Прочитав, Ольга усмехнулась и перевела взгляд на иллюстрацию, там был изображён спящий человек, а у его изголовья стояла маленькая девочка с расплывчатым силуэтом. Она тянула руки к спящему ничего не подозревающему человеку. Посмотрев на это изображение, она продолжила чтение."Макура-гаеши.Если спать одному, рядом с кроватью может появиться дух ребенка. Когда вы проснётесь, вы обнаружите, что ваша подушка под ногами, а не под головой. Это дух, который перемещает подушки спящих людей и иногда сыпет им в глазах песок".Прочитав очередную легенду, Ольга снова взглянула на изображение, на котором был нарисован спящий человек, а из-под его головы ребёнок вытаскивал подушку.Ольга несколько минут рассматривала картинку, а потом посмотрела на часы, было двенадцать часов. После чего она решила, что пора вернуться.Ольга вернулась на съёмную квартиру, сняла обувь и вошла в свою спальню. Открыв дверь, она увидела лежащую посередине комнаты большую сумку с вещами Юли и разобранную её кровать. Самой девушки в комнате не было. Оля сняла кофту и решила переодеться, немного погодя вошла Юля.- Удалось поспать? - Спросила Ольга, стягивая с себя джинсы.- Нет. - С раздражением в Голосе ответила Юля и села на свою кровать.Ольга не стала ничего отвечать, списав её грубость и раздражение на недосып.Юля увидела на своей кровати маленькую бумажечку свернутую в двое. Она взяла её в руки, на ней было написано несколько слов. Прочитав, она изменилась в лице.- Ты это положила? - Обратилась она к Ольге.- Что? - Спросила девушка и повернулась к ней.- Это! - Вскрикнула Юля и протянула к ней руку с маленькой запиской.Ольга взглянула на бумажку, но не рассмотрела издалека её содержимое.- Нет. - Спокойно ответила она и снова отвернулась, продолжая переодеваться.Ей показалось, что Юля разозлилась. Она скомкала бумажку в руках, резко вскочила на ноги, и открыв окно, выбросила ее на улицу. Ветер подхватил бумажный комочек и понёс его прочь. Это поведение Ольгу очень удивило.- В чём дело? - Обеспокоено спросила она.- Надо мной кто-то шутит. - Ответила она и вышла из комнаты.Так и не получив объяснения, Ольга проводила её взглядом и осталась одна. Через несколько секунд из ванной послышался крик Юли и грохот. Ольга побросала вещи и бросилась к ней.Юля сидела на полу, сжимая в руке штору для ванной, и смотрела перед собой испуганными глазами. Ольга взглядом осмотрела комнату и опустилась рядом с ней на колени.- В чём дело? - Дотронувшись до ее плеча, спросила девушка.- Я что-то видела. - Шепотом ответила Юля, указывая пальцем на белую ванную, над которой была сорвана штора.Ольга посмотрела в ту сторону, куда указывала испугавшаяся девушка, но не увидела там ничего страшного. Тогда она снова повернулась к ней и спросила:- Что? - Заглянув ей в глаза, спросила Ольга.- Я не знаю. - Тихим и дрожащим голосом ответила девушка.

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