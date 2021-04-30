Девушка из щели. Часть 4

Новость отредактировал Estellan - 30-04-2021, 23:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 112 Комментарии: 0 0 30-04-2021, 23:01 by

Наступил вечер. После выставки Юля и Оля вернулись в съёмную квартиру. Юля уже забыла странный инцидент с запиской, который случился днём, и от испуга не осталось и следа. Но вернувшись на квартиру, Когда Юля увидела соседок, в её памяти сразу всплыла записка, и она решила спросить об этом девушек, не они ли над ней пошутили.Юля зашла в их комнату. Девушки сидели на своих кроватях, погрузившись в книги. Они изучали материал, который проходили сегодня на учёбе. Юля не стала ходить вокруг да около и напрямую спросила их о записке и озвучила её текст. Девушки переглянулись и в один голос ответили, что это не они. После этого неприятного разговора японки обиделись, потому что Юля обвинила их в том, чего они не делали и до самой ночи не стали разговаривать с русскими соседками.Ольга, сидя в своей комнате, слышала возгласы девушек и знала на какую тему они говорят, потому что Юля сказала, что пойдёт и задаст вопрос им прямо в лоб. Она видела, что ей совсем не нравится эта ситуация, и она выводит её из себя, поэтому Ольга любопытничать не стала насчёт текста записки, подумав, раз Юля не сказала сама, значит там что-то личное, и если захочет, то расскажет об этом сама, а она лезть не будет. По крикам из соседней комнаты, Ольга поняла, что девушки всё отрицают. И через минуту недовольна Юля вернулась в спальню, громко хлопнув дверью. Оля не стала ничего спрашивать, всё было видно по её лицу. А Юля молча разделась и легла в постель, натянув одеяло повыше.Ольге всё не спалось, она поняла, что опять не сможет быстро заснуть и решила нагулять сон, немного почитав. Она включила светильник около кровати и достала книгу с японскими городскими легендами из сумки, девушка даже не заметила, что проходила с ней весь день."Онрё.Онрё - это призрак женщины, который действительно способен нанести вред живому человеку, особенно своему врагу. Да, призраки могут нанести вред".Прочитав несколько строк, Ольга перевела взгляд на иллюстрацию, на которой было изображено большое зеркало, в котором отражалась вся комната с людьми в ней. А в зеркале стояла женщина с длинными черными волосами и бледной кожей. Она наблюдала за людьми в этой комнате.Рассмотрев иллюстрацию, Ольга перевернула страницу и принялась снова читать."Касима Рэйко.Касима обитает в школьных туалетах, А если встретить её, она будет задавать вопросы. Если отвечать неправильно, она разрежет невежду пополам. Чтобы не случилось, она будет появляться каждый месяц после первой встречи".Прочитав это, Ольга вспомнила, что эту легенду рассказывали девушке, и посмотрела на изображение. На нём была нарисована женщина с кроваво-красными руками, которые тянула к ребёнку, который был одет в школьную форму. "Жуть какая". - Подумала Ольга и перелистнула страницу."Ака манто (Красный плащ).По легенде, если вы находитесь в общественном туалете, там может быть два рулона туалетной бумаги: красный и синий. Если выберите красную - вам перережут горло так, что вся одежда станет кровавого цвета. Если синий, тогда вас будут душить, пока лицо не потемнеет. Если сказать "жёлтый", тогда можно выжить".Ольга посмотрела на картинку на соседней странице, где была изображена кабина туалета, а на ее противоположных стенах висели рулоны туалетной бумаги: красная и синяя.Рассмотрев картинку, Ольга зевнула и перевернула страницу."Ад Томимо.Так называется стихотворение, и, если прочесть его вслух, с чтецом произойдут страшные вещи. Если прочесть про себя, всё должно быть нормально, но нет никаких гарантий. Всё просто: не нужно читать это стихотворение".На соседней странице красовалось изображение книги в черной обложке с толстым переплетом."Я его читала, как раз перед командировкой", - подумала Ольга и усмехнулась. "И ничего страшного не произошло". После этого она закрыла на минуту глаза, чтобы они немного отдохнули, и не заметила, как уснула.Сквозь сон Ольга услышала, что её кто-то шёпотом зовет по имени. Она сонно потянулась и приоткрыла глаза. В комнате был полусумрак, потому что она не выключила свой светильник и провалилась в сон. От ее движения, книга упала на пол и открылась на какой-то странице. Немного погодя она снова услышала, что её зовут по имени. Она поняла, что это ей не приснилась, и повернулась на звук. Развернувшись, девушка увидела Юлю, которая сидела на своей кровати, сжавшись под одеялом, и шёпотом звала её. Девушка вопросительно посмотрела на неё, а Юля прошептала в ответ:- Под твоей кроватью кто-то есть.- Что? - плохо расслышала она.- Под твоей кроватью кто-то есть, - снова повторила она.- О чём ты? - уже окончательно проснувшись, спросила Ольга.На это Юля ничего не ответила. Она протянула руку и указала трясущимся пальцем, от страха, под кровать Ольги. Увидев этот жест и испуг на лице девушки, Ольга приподнялась на локтях и немного склонилась вниз. Одеяло свисало до пола, прикрыв этим подкроватное пространство. Ольга снова посмотрела на Юлю, но она так же сидела, сжавшись от страха, и смотрела туда. Тогда Ольга, сглотнув, медленно подтянула одеяло наверх и заглянула под кровать, не дыша от страха. Под кроватью было темно и ничего страшного не было видно. Она расслабилась, но в ней заиграла злость. Ольга схватила одеяло и швырнула его в Юлю, которая тоже заглядывала в темноту под кроватью со своего спального места.- Ты издеваешься надо мной!? - закричала Ольга.Юля бросила одеяло ей обратно и попыталась оправдаться.- Я клянусь, там кто-то был.- Кто?На это Юля ничего не ответила. Она виновато опустила глаза, потому что сама не знала, что только что видела. Ольга расправила своё скомканное одеяло и отвернулась от неё, укрывшись.- Спи, - сказала она, выключив светильник.Через несколько секунд она услышала, как Юля тоже легла и несколько раз всхлипнула.А под кроватью Юли показалась пара чьих-то глаз.

Ключевые слова: Девушка из щели легенды Япония глаза ночь страх авторская история

Другие, подобные истории: