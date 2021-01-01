Девушка из щели. Часть 5

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:51 by

На следующий день Ольга снова проснулась от яркого света в комнате. Она встала с постели, посмотрела на Юлю, которая спала. Одеяло у неё валялось на полу. Ольга подняла его и положил ей в ноги, а потом тихо вышла из спальни и пошла на кухню, заварить себе кофе. Она высыпала пакетик в стакан и налила кипятка, затем, с чашкой горячего кофе, подошла к окну и посмотрела вдаль. Город давно уже не спал, на улицах были толпы людей, которые спешили на работу, учёбу. В квартире была тишина, соседки давно ушли, а из открытого окна слышался шум огромного города. "Как в Москве", - подумала Ольга и вспомнила свою однокомнатную квартирку в спальном районе, где по утрам всегда было тихо, и не слышался гул шумных улиц столицы. Завтра был последний день в Токио. Сегодня ей нужно было начать писать статью, ради которой они с Юлей сюда приехали, а после обеда должен быть вылет домой. В глубине души ей хотелось вернуться поскорее в родной город, к Олегу, который до сих пор был на неё обижен и не ответил на сообщение. Но когда она вернется в Москву, то обязательно загладит свою вину перед ним, и он её простит, а после всё будет, как раньше.Ольга продолжала стоять у окна и смотреть вдаль, где виднелся парк, в который она вчера забрела. И немного отхлебнув свой напиток, она решила снова туда отправиться, там на душе становилось спокойнее.Допив кофе, Ольга вернулась в комнату, чтобы собраться. Юля также спала. Тогда она тихо переоделась, и хотела положить книгу в сумку, чтобы в парке снова немного почитать, но её не оказалось на тумбочке. Девушка заметила её лежащей на полу около кровати и вспомнила, что прошлой ночью уснула с ней в руках. Книга была открыта на странице, которую она уже прошла ранее. Она мельком взглянула на иллюстрацию и название легенды: "Девушка из щели", затем захлопнула книгу и засунула её в сумку. После этого она тихо вышла из квартиры, закрыв входную дверь на ключ. Выйди из подъезда, ей в лицо ударил свежий прохладный ветер, растрепав непослушные волосы. Ольга снова заправила выбившиеся пряди в хвост и сразу пошла в парк.В парке, как и вчера, были люди пожилого возраста. Скамейка, на которой она сидела, была занята. Тогда она прошла немного вперёд и села на другое место, но в глаза светило солнце, от этого Ольга надеялась пересесть в тень, когда то место освободится. Она достала из сумки книгу и открыла ее странице, которую дочитала ночью.«Хитори Какуренбо.Это можно перевести, как "прячься и убивай". Речь идёт об игре, в которой вы позволяете духу вселиться в куклу, а потом играете с ней в прятки. Практически наверняка она вас убьёт. Один вопрос: зачем начинать всё это?»На соседней странице была изображена старая пластмассовая кукла, одетая в вязаное красное платье. Глаза у этой куклы были полностью чёрными, а губы алыми. Ольга перелистнула страницу и принялась читать дальше."ХитобасираРассказы о людях-столбах, точнее, о людях, захороненных заживо в колоннах или столбах во время строительства домов, замков и мостов, циркулируют по Японии с древних времён. Эти мифы основаны на поверьях о том, что душа человека, замурованная в стены или фундамент здания, делает постройку непоколебимый и укрепляет её. Самое ужасное, похоже, это не просто байки - на месте разрушенных древних построек часто находят человеческие скелеты. В конце ликвидации последствий землетрясения в 1968 году, были обнаружены десятки скелетов, замурованных внутри стен - причём в положении стоя.Одно из самых известных преданий о человеческих жертвоприношениях связано с замком Мацуэ, время постройки которого относятся к XVII веку. Стены замка рушились несколько раз во время строительства, и архитектор был уверен, что человек-столб поможет исправить ситуацию. Он приказал провести древний ритуал. Юная девушка была похищена и, после проведения надлежащих обрядов, замурована в стену: строительство закончилось успешно, замок до сих пор стоит!"Прочитав эту легенду, Ольга посмотрела на соседнюю страницу, на которой была изображена полурассыпавшаяся стена, а внутри неё человеческий скелет. "Ужас какой", - подумала она и перевернула страницу."Кукла Окику .В Японии - эта Кукла известна каждому. Согласно старой легенде, в игрушке живет душа маленькой умершей девочки, которой принадлежала кукла.В 1918 году семнадцатилетний парень купил куклу в подарок своей двухлетней сестрёнке. Девочке кукла очень понравилась, она не расставалась со своей любимой игрушкой практически ни на секунду. Но вскоре Окику умерла от простуды, и родители положили в память о ней куклу на свой домашний алтарь. По происшествии некоторого времени, они заметили, что волосы куклы начали расти. Этот знак был расценен, как признак того, что душа девочки переселилась в куклу.Позже, в конце 1930-х годов семья переехала, а куклу оставили в местном монастыре города. Эта кукла там и сейчас. Говорят, что волосы ей периодически подстригают, а они всё равно продолжают расти. И, конечно, в Японии все знают, что волосы подвергали анализу, и оказалось, что они принадлежат настоящему ребёнку.Верить или нет - дело каждого, но в доме мы бы такую куклу держать не стали".Дочитав, Ольга посмотрела на картинку этой невероятной куклы. Кукла стояла на алтаре, вокруг которого были расставлено множество цветов. Кукла была одета в национальный японский костюм. У неё были длинные чёрные волосы и тёмные глаза.После этого Ольга посмотрела на соседнюю лавочку, на которую падала тень от стоящего рядом дерева, но место по-прежнему было занято. Там сидел пожилой мужчина и не торопясь читал свою газету. Ольга раздосадовано вздохнула и убрала книгу в сумку. Ей начало печь голову, и от солнца резало глаза, и она решила немного пройтись, чтобы насладиться хорошей погодой.Немного прогулявшись, она решила вернуться на съёмную квартиру, чтобы начать писать статью. По пути обратно, она зашла в ближайший магазин и купила продуктов на обед.Она зашла в прихожую с пакетом и сразу заметила кроссовки Юли, которые лежали около входной двери. Ольга поставила на пол пакет, сняла кофту и передвинула обувь Юли к стене, чтобы они не мешали, а затем пошла на кухню, чтобы убрать продукты в холодильник. В квартире было тихо, но по неаккуратно стоящей обуви девушки было непохоже, что она до сих пор спит.- Я пришла! - крикнула Ольга, убирая еду на полки холодильника.Но в ответ никто не ответил, значит, Юли не было дома, а студентки всегда возвращались после обеда, и она расслабилась. Ей почему-то не хотелось с ней разговаривать после ночного инцидента. Ольга заметила, что Юля изменилось за последние два дня, стала грубая и невнимательная, и начинала напоминать сумасшедшую. Но что с ней случилось, она не понимала, да и девушка сама не рассказывала, а лезть с расспросами Ольга не могла, она была не таким человеком. Поразмыслив над всем этим, она решила, что после возвращения в Москву, больше не будет поддерживать с ней отношения, только чисто рабочие.Приготовив незамысловатый обед на четверых, Ольга перекусила одна, так и не дождавшись Юли. После этого она решила начать работу над статьей. Девушка вошла в их общую комнату, и в глаза сразу бросился беспорядок: кровать Юли была не заправлена, на ней лежала одежда, посередине стояла сумка с вещами, и был немного приоткрыт шкаф. Девушка поставила руки в боки и вздохнула. "Не люблю беспорядок", - подумала она, но убирать за невеждой не собиралась. Она поставила сумку на кровать соседки, чтобы та не стояла посередине комнаты, и об неё не споткнуться, закрыла шкаф до конца и достала из своей тумбочки ноутбук. Она открыла документ, но начать писать не смогла, потому что не знала с чего начать. Мыслей в голове не было. Точнее они были, но совсем не о работе. Она держала руки над клавиатурой и пыталась сосредоточиться над статьей, но не получалось. Ольга то и дело поглядывала на свой телефон, в надежде увидеть долгожданное сообщение от Олега, но писать ему второй раз она не собиралась, гордость не давала этого сделать. Так через некоторое время она услышала как открылась входная дверь, и послышались голоса девушек.Наоми и Ран вернулись с учёбы. Раздевшись, они прошли по коридору и зашли в свою комнату, закрыв за собой дверь, даже не взглянув в открытую комнату соседок. "Ещё дуются", - подумала Ольга и взглянула на разобранную постель Юли. Она не знала, куда она пошла и когда вернётся, ведь каждый раз, когда она возвращалась, Юля всегда была дома и сидела в своём телефоне. Тогда она взяла телефон и набрала Юлю. Через секунду в комнате послышалась тихая мелодия и вибрация. Она убрала телефон от уха и стала прислушиваться откуда доносится звук. Телефон Юли лежал под подушкой и издавал тихие звуки. Ольга нашла его и сбросила звонок. "Ну здорово", - подумала она, снова поставив руки в боки.На самом деле у Ольги были небольшие планы. Она ждала, когда Наоми и Ран вернуться, чтобы вместе пообедать и распить бутылку вина, которую она купила на днях, так как на следующий день они должны были уже улетать. А Юля теперь портила ей все планы своим отсутствием. Немного погодя, Ольга решила не ждать её и сейчас позвать девушек обедать.Она постучала в дверь и вошла. Девушки обратили на неё внимание, а Ольга на мгновение задумалась, что сказать, ведь она совсем мало слов знала на японском.- Пообедаем? У меня есть вино. Мы завтра улетаем, - сказала она на ломаном японском, жестикулируя руками.Девушки дружно закивали в ответ, Она поняла, что они её поняли, и обрадовалась этому. Ольга вернулась в свою комнату за бутылкой вина, которая лежала в сумке в шкафу с другими вещами. Девушка купила две бутылки, чтобы одну распить тут, а вторую в Москве с Олегом, а потом извиниться перед ним, что поездка в Японию для неё была важнее свадьбы. Ольга открыла шкаф-купе и полезла в свою сумку за бутылкой, отодвигая в ней вещи. Достав то что нужно, она закрыла шкаф обратно и собралась идти на кухню, где её уже ждали девушки, гремя тарелками, накрывая на стол, но она остановилась на мгновение на пороге и задумалась. Ей показалось, что в шкафу что-то было. Тогда она снова вернулась к нему и открыла дверцу, и посмотрела в ту сторону, где в темноте ей что-то показалось странным. Она отодвинула ещё одну дверцу, осветив этим внутренности шкафа, и увидела, что в вещах лежит что-то большое. Ольга осторожно взяла одну вещь в руки и увидела показавшиеся в шкафу ноги. В горле у неё моментально пересохло, она бросила тряпку на пол и взяла ещё одну. Перед глазами девушка увидела бледное лицо Юли, на котором застыла гримаса ужаса. От неожиданности Ольга закричала, выронив бутылку с вином на пол, от чего она разбилась и залила всё вокруг. На крик прибежали соседки. Они тоже увидели труп в шкафу и вызвали полицию.

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