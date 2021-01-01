Девушка из щели. Часть 2

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:44

Estel_N Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:44 by

Проведя интервью и побывав на выставке, поговорив с гостями, Ольга после тяжелого рабочего дня легла на свою кровать и вытянула ноги. Они у неё гудели и пульсировали от обуви на высоком каблуке. Ей хотелось просто лежать и ничего не делать. Не хотелось даже есть. Из головы не выходил Олег - жених Ольги. Она скучала по нему, и на душе до сих пор был нехороший осадок после ссоры. Она взяла в руки телефон и открыла почту. Писем от него не было. Тогда она, переборов свою гордость, решила ему написать первая. Она приготовилась напечатать сообщение, когда в комнату вошла Юля, и, остановившись около двери, облокотилась на неё, окликнув Ольгу.Ольга подняла на неё взгляд.- Пойдем на кухню, девушки предлагают попить чай и познакомиться получше. - Сказав это, она ушла, а Оля вздохнув, отложила телефон, решив написать сообщение позже. Тем более вдруг за это время он напишет первым.Наоми и Ран - так звали девушек-студентов, которые жили с ними. Все сидели за столом, и одна из девушек разливала чай по бокалам, а вторая раскладывала сладости, когда Ольга вошла на кухню и устало села на свой стул.Девушки были очень дружелюбны и общительны. Они начали расспрашивать соседок из России, и Юля заговорила с ними на японском. Ольга сидела молча, она не понимала, о чём они говорили, лишь изредка прислушивалась к разговору, когда Юля переводила их слова. Ольга смотрела в одну точку, попивая горячий травяной чай, который уже начинал заканчиваться, и думала о своём. Из мыслей её выдернул звонкий смех Юли и заставил послушать перевод.- Они спросили, любим ли мы водку. - Со смехом перевела Юля.Ольга на это улыбнулась и услышала, как девушки заговорили между собой на японском.- А давайте поговорим о Японии. - Вдруг сказала Оля, обратившись к студенткам. Ей очень хотелось перевести тему разговора в то русло, что её интересовало. - Расскажите о вашей культуре. - Предложила она тему для разговора.Юля перевела просьбу подруги, и в ответ японки быстро заговорила на своём языке, а переводчица начала переводить с небольшой паузой.- Они говорят, что японцы очень суеверный народ, у них много традиций и поверий."Я это уже заметила". - Подумала Ольга, но сказала в ответ:- Сегодня я купила книгу про японские городские легенды.Юля перевела эти слова девушкам и пересказала ответ студенток.- В основном, все японские легенды несут поучительный характер, но есть и страшные.- Расскажите. - Попросила заинтересованно Ольга.Девушки снова переглянулись и решили рассказать несколько коротких страшных легенд. Юля начала переводить.- Есть легенда про Манга Ибицу. В этой легенде главная героиня девочка, которая хочет найти семью и может прицепиться к человеку с этим желанием. Но в конце концов она убьет его, когда человек не оправдает её ожиданий. Ещё есть легенда про Касима Рэйко. Это призрак, который обитает в школьных туалетах и задаёт вопросы ученикам. Если ответ будет неправильным, она разрежет школьника пополам. Эта легенда поучительная, она призывает детей учиться. Еще есть легенда про девушку из щели. Она будет наблюдать из разных щелей в квартире: из-под шкафа, из-под дивана, из-за двери и попросит однажды поиграть с ней в прятки. Не повезёт тому, кто её увидит.Девушки закончили свои рассказы, и в квартире замигал свет. Они переглянулись и заговорили между собой. Юля захихикала.- В чём дело? - Спросила Ольга.- Они считают, что не стоило на ночь рассказывать страшные истории.- Потому что замигал свет? - Удивилась Ольга. - Это совпадение.Японки не стали больше засиживаться и пошли в свою комнату спать. Свет перестал мигать, и Юля с Олей тоже пошли в свою комнату, убрав со стола.Ольга забралась под одеяло и взяла в руки телефон, вспомнив, что хотела написать письмо Олегу. Она снова зашла на почту и напечатала: "Я скучаю", нажала кнопку "отправить", а потом закрыла глаза. Но пролежав так недолго, поняла, что не сможет уснуть и взяла книгу с легендами из сумки. Она открыла её на том месте, где закончила чтение утром."Теке-теке.Легенда гласит, что одна женщина упала на железнодорожные рельсы и её разрезало пополам. Теперь её верхняя часть очень быстро передвигается, используя руки вместо ног. А если она кого-то поймает, то разрежет его пополам."Дочитав, она посмотрела на иллюстрацию, на которой было изображена половина тела человека, которая стояла на руках в ночной темноте, от чего не было видно лица.Рассмотрев цветную картинку, она перелистнула страницу."Тоннель Киетаки.По легенде, протяжённость этого тоннеля в Японии меняется в зависимости от времени суток. Внутри есть зеркало, и если посмотреть в него и увидеть призрака, увидевшего будут преследовать неприятности до самой смерти".На картинке был изображён вход в темный тоннель."Аканамэ.Это демон, который обитает в ванных комнатах и хватает моющихся пастью за ноги. В буквальном переводе его имя по-русски звучало бы как "слизывающий грязь". Считается, что он похож на гоблина и живёт только в домах у тех, кто не очень любит убираться и следить за собой".На изображении Ольга увидела непонятное существо с лицом человека, на котором были короткие чёрные волосы до плеч. Руки и ноги были длинными с оранжевой кожей, а изо рта выходил очень длинный колючий язык, который доставал до ног существа."Надо же такое придумать". - Подумала Ольга и перелистнула страницу."Красная комната.Если по долгу зависать в интернете, в браузере появится всплывающее окно, а в колонках начнет звучать милый тоненький голос, который снова и снова будет спрашивать: "Тебе нравится красная комната?" Обычно, тех, кто видел это окно, находили мертвыми.Дочитав, она посмотрела на Юлю, которая лежала на своей кровати и около лица держала телефон, сидя в интернете. Она улыбнулась и перевела взгляд на иллюстрацию к этой легенде. На картинке был изображён открытый браузер, на нём красный фон, на фоне были написаны чёрным цветом японские иероглифы без перевода. Посмотрев изображение, она продолжила чтение."Девушка из щели.Она прячется в любых щелях и дырах в доме. Если её увидеть, она попросит сыграть с ней в прятки. Если сыграть с ней и найти её, она возьмёт вас в другое измерение или перенесет в ад, куда ей больше захочется. И она всегда наблюдает".Прочитав очередную легенду, Ольга посмотрела на изображение этой девушки на соседней странице. На картинке была изображена кровать с свисающим с неё одеялом до пола, а из-под одеяла выглядывало женское лицо, и виднелись выразительные большие глаза чёрного цвета.В соседней комнате послышался грохот. Услышав это, Ольга отложила книгу и начала прислушиваться. Юля тоже слышала грохот и выключила свой телефон. Девушки поняли, что звук донесся не из комнаты соседок, а из кухни. Но не услышав больше ничего подозрительного, они решили посмотреть, что там. Оля и Оля открыли дверь и увидели, что из соседней комнаты тоже выглядывают девушки-студентки. Они также слышали звук и решили проверить. Переглянувшись, все пошли на кухню, откуда донесся грохот. Ольга включила свет и первая заглянула внутрь. В комнате всё было так, как они оставили перед тем, как разойтись спать.Девушки вошли в кухню следом за Ольгой и осмотрели всю утварь - всё лежало на своих местах, но они были уверены, что здесь что-то упало. Затем девушки увидели, что дверка от микроволновки открыта. Наоми закрыла ее и взмахнула рукой, что означало "уходим".- Всё в порядке. - Сказала Ольга и вышла из комнаты, следом за студентками.Юля кивнула в ответ и направилась за ней, но остановилась. Она уставилась в угол микроволновки и медленно подошла к ней.- В чём дело? - Спросила Оля, заметив её настороженный взгляд.- Ни в чём. Показалась. - Отмахнулась Юля, и немного помолчав, вышла, выключив за собой свет.Больше этой ночью никаких подозрительных звуков не было. Ольге удалось даже выспаться, но утром её разбудило рано вставшее солнце, от которого в комнате стало очень светло.

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