Девушка из щели. Часть 1

Девушка из щели. Часть 1Ольга уже несколько часов находилась в Японии. Она всю жизнь мечтала побывать в этой сказочной стране, с такой богатой культурой и легендами. Поэтому, когда ей представилась такая возможность, девушка даже уговорила своего молодого человека перенести их свадьбу на месяц вперёд, так как дата свадьбы была назначена на ту неделю, когда она должна была быть в командировке в стране, которая тянула её самого детства.
Командировка заключалась в том, что она должна была пробыть неделю в Японии вместе с переводчицей и посетить выставку японского скульптора, взять у него интервью и поговорить с людьми, которые будут на выставке, а потом об этом написать огромную статью в журнал о современном искусстве. На всё про всё оставалась неделя, расходы и жильё были оплачены работодателем.
В эту поездку Ольга поехала вместе с переводчицей, с которой она познакомилась в самолёте. Это была дружелюбная и общительная молодая женщина тридцати лет, с которой она сразу же нашла общий язык и была просто счастлива этому.
Ольга медленно переходила от одной скульптуры к другой, в мелочах рассматривая их, и делая небольшие пометки в своём блокноте. Переводчица Юля тоже была с ней и общалась с гостями, когда Ольга проводила среди них опрос.
После выставки они отправились на квартиру, в которой должны были прожить неделю. Но на следующий день девушки должны снова вернуться на выставку, так как она будет продолжаться три дня.
Когда девушки приехали на квартиру, оказалось, что они будут жить не одни. Квартира была двухкомнатной с просторными комнатами, в одной из которых проживали две подруги-студентки, они были японки, а вторая комната пустовала и предназначалась для них.
Девушки познакомились со студентками и направились в свою комнату. Они очень устали после перелёта и рабочего дня, им хотелось поскорее отдохнуть, ещё сильно напрягала разница во времени. Они открыли деревянную дверь и вошли в широкую комнату с большими окнами. В комнате было две односпальные кровати, которые стояли по разные стороны, прикроватные тумбочки и письменный стол со стульями и большой шкаф-купе.
"Неплохо". - Подумала Ольга и устало поставила сумку с вещами около своей тумбочки, а сама легла на кровать и закрыла глаза. Матрас оказался довольно жестким, но сейчас это её не волновало, усталость была во всём теле. Юля тоже поставила сумку около тумбочки и легла на своё спальное место.
- Завтра разберем. - Устало произнесла она, указав пальцем на сумку.
Ольга согласилась. Немного полежав, она разделась и забралась под одеяло.
У Ольги сильно ныли ноги, и разболелась голова. От переутомления она никак не могла уснуть. Девушка слышала, как в соседней комнате разговаривали две другие девушки, но она не понимала, о чём они говорят. Хотя Япония и тянула её всю жизнь, язык она всё же не выучила.
От переутомления Ольга никак не могла заснуть. Она взяла в руки телефон и посмотрела на часы, было два часа ночи, а в Москве сейчас восемь часов вечера. Девушка надеялась, что будет сообщение от жениха. Перед отъездом они поссорились, потому что пришлось перенести свадьбу, и не разговаривали уже два дня. Ольга боялась его потерять, или после ссоры он мог найти себе другую. Эта мысль угнетала её постоянно. Но девушка не понимала, почему её так тянет эта страна, поэтому она поехала в командировку, поставив любимого человека на второй план. И теперь, находясь здесь, она чувствовала, что должно что-то произойти, и она в предвкушении ждала этого.
Пролежав в постели ещё час без сна, она, наконец-то уснула. Сон был чутким. Сквозь дремоту она слышала, как время от времени выходили из своей комнаты соседки, а рано утром ушли на учёбу. Долго поспать тоже не получилось, потому что с восходом солнца в комнате стало очень светло, а за окном послышался шум большого города. Это совсем не спальный район, как в Москве, в однушке Ольги, где она могла спокойно отсыпаться по утрам. Поэтому, чтобы не терять времени зря, она решила немного прогуляться поблизости.
Собравшись, Ольга вышла на улицу. В лицо ей резко ударил ветер и растрепал волосы, которые и так были непослушными. Она застегнула кофту, собрала волосы в тугой хвост и пошла по дороге между открывающимися магазинами и кафе.
Проходя мимо и рассматривая вывески, она увидела магазин с сувенирами и решила зайти посмотреть ассортимент. Магазин только что открылся, продавщица с европейской внешностью, открыла кассу и заговорила по-английски. Ольга не сразу поняла, что она обратилась к ней. Но когда услышала знакомый язык - обрадовалась, что может понять, о чём говорит женщина.
- Вам помочь? - Спросила женщина и приветливо улыбнулась покупательнице.
- Нет, я посмотрю. - Ответила Ольга, тоже по-английски и улыбнулась в ответ.
После этого продавщица оставила её в покое, и девушка пошла мимо полок и рядов с сувенирами. В магазине чего только не было, на любой цвет и вкус: японские статуэтки, музыкальные шкатулки в японском стиле, игрушки, украшения, книги.
Медленно проходя мимо всего этого богатства, рассматривая и трогая вещи, Ольга прошла мимо стеллажа с украшениями и заметила полку с книгами, и направилась туда.
Книг было много: разных размеров и языков, некоторые из них были на английском, и Ольга стала доставать их и листать. Перебрав несколько книг, она не нашла ничего на русском, но подумала, раз магазин с сувенирами, и туристы могут в него забрести со всего света, значит на русском должно быть хоть что-то, и тогда она решила обратиться за помощью к продавщице. Она подошла к кассе и заговорила с ней на английском.
- Извините, у вас есть книги на русском?
- Да, их вчера привезли, сейчас принесу. - Ответила женщина и ушла в другую комнату, которая была за прилавком. Ольга осталась одна ждать у кассы.
Через несколько минут женщина вышла с тремя книгами в руках. Она положила их на прилавок перед девушкой, чтобы та смогла выбрать.
Перед Ольгой лежали три книги небольшого объема и размера с толстый коркой и цветной обложкой: "История Японии", "Японские Городские легенды", "Путеводитель по Токио".
Ольга каждую из них взяла в руки и просмотрела несколько страниц. Книги были совершенно новые, ей показалось, что их ещё ни разу не открывали, от страниц пахло новьем. Посмотрев цветные картинки, Ольга решила, что путеводитель её совершенно не интересует, историю Японии она может почитать в интернете, если захочет окунуться в эту муть с именами и датами, а вот городские легенды неплохо бы было почитать на досуге или с женихом, когда она вернётся.
Остановившись на этой книге, Ольга расплатилась и пошла в кафе, которое видела по пути. Сев за столик, она заказала кофе, чтобы окончательно проснуться и завтрак. Пока девушка ждала свой заказ, она достала из сумки телефон, в надежде увидеть сообщение от жениха, но не увидев его, расстроилась и убрала его в карман. Она было слишком гордой, чтобы после ссоры первой делать шаг к примирению. Но на душе было неспокойно, поэтому чтобы немного отвлечься от плохих мыслей, она достала книгу и стала читать, рассматривая жуткие иллюстрации в цвете.
"Женщина с разрезанным ртом.
По легенде, одну женщину изуродовал и замучил насмерть муж, и она вернулась в реальный мир, в виде очень злого духа. Она спросит у вас, считаете ли вы её красивой, и, чтобы вы не ответили, она перережет вам лицо ножницами".
Прочитала девушка и стала рассматривать иллюстрацию к этой легенде. На изображении было лицо молодой женщины с карими глазами и длинными черными волосами, которые падали ей на лицо, прикрыв скулы. У нее был безобразно широко раскрыт разрезанный рот с окровавленными губами.
Рассмотрев изображение, она перевернула страницу и снова начала читать.
«Дарума-сан.
Девочка, которая поскользнулась в ванной, и у которой вытек глаз, может появится у вас в ванной и ходить за вами весь день. Если поймает - пиши пропало. Так что не разговаривайте ни с кем в ванной".
Прочитав эту легенду, Ольга стала рассматривать изображение в красных тонах. На картинке была ванная комната, из-за шторки выглядывала девочка с бледным и худым лицом. У неё были длинные черные волосы и вместо одного глаза чёрная глазница.
Рассмотрев изображение, девушка снова перевернула страницу и продолжила читать.
"Ханако-сан.
Если трижды постучать в дверь третий по счёту кабинки в общем туалете и спросить, там ли она, её рука покажется из-за двери. Иногда она бывает перепачкана в крови. В общем, спасибо, что есть общественные туалеты, но лучше потерпеть до дома".
Дочитав эту легенду, Ольга опять стала рассматривать цветную картинку. На странице была изображена кабинка туалета с испачканными стенами во что-то коричневое и красное. На полу сидела девушка, опустив голову вниз. Она держалась за косяк на двери двумя испачканными кровью руками.
Неожиданно на столик официантка поставила кофе и тарелку с яичницей, от чего Ольга вздрогнула, и выронила книгу на пол. Официантка извинилась, что напугала её и подняла книгу. После этого девушка засмеялась и взяла ее из рук официантки.
- Всё в порядке. - Сказала Ольга по-английски.
Официантка тоже улыбнулась в ответ и удалилась, а Ольга смахнула волосы с глаз и сделала глоток горячего кофе. Насладившись бодрящим напитком, она взяла в руки вилку и пробовала свой завтрак. Не прекращая жевать, она снова открыла книгу на том месте, где остановилась.
"Онибаба (женщина-демон).
Это ужасный монстр, который прячется под личиной пожилой женщины, чтобы усыпить бдительность окружающих. А потом он этих окружающих готовит и ест".
- Какие же эти японцы суеверные. - Тихо прошептала она и взглянула на изображение, на котором было лицо в страшной маске с кровавыми пятнами.
В кармане зазвенел телефон. Она снова вздрогнула от неожиданности. Звонила Юля. Она напомнила, что в обед нужно идти на встречу со скульптором, из-за которого они приехали, а после интервью снова отправиться на выставку. До обеда оставалось два часа, и лучше приехать в ресторан заранее, где запланирована встреча.
Закончив разговор, Ольга захлопнула книгу и быстро доела свой завтрак. Потом она засунула книгу в сумку вместе с телефоном и отправилась в съёмную квартиру.
Автор - я.
История опубликована еще тут.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41 by Estel_NПросмотров: 66Комментарии: 0
Ключевые слова: Городские легенды девушка книга