Степь. Глава I

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uicket Просмотров: 17 Комментарии: 1 0 Сегодня, 01:53 by

- Удачи, не загнись там пацан, - водитель посмотрел нам оценивающе, видимо, думая, отъехать недалеко или всё же я справлюсь- И вам не хворать, - я закрыл дверь и вышел, вдыхая этот чистый воздух.Машина закряхтела, оскверняя воздух, видимо, тут нужно пояснение кто я, и что тут делаю. Всё очень просто, я Джон, просто Джон, на этом закончим мою биографию. А вот что я тут делаю уже другая история. Я так называемый авантюрист по жизни, искатель приключений на свою задницу. Когда-нибудь это мне аукнется. Но, видимо, не сейчас. И так я приехал в полу-лес полу-степь, в общем, странная дрянь, но я хотел проверить, сколько смогу выжить, у меня ничего кроме топорика и рации для связи с ближайшей вышкой. Неплохой такой опыт, не правда ли?Вернёмся в реальность. Для начала надо найти место для лагеря. Палатки тоже с собой нет, да ещё и дождь накрапывает. Вон там сухая трава, да и ветки надеюсь здесь не в дефиците, главное успеть к ливню, если он конечно будет. Я услышал визг, полный боли и страданий, достал топорик и начал оглядываться. Повернувшись чуть левее заржал, испугался индюка, кстати, неплохой из него будет обед...Уже через час я сидел возле костра, а на ветке жарилось мясо. Я понял свою ошибку, когда она загорелась, твою ж, насмотрелся фильмов.Ещё через час я нашёл арматурину и, тщательно промыв её, уже жарил на ней, хотя область которую я протыкал лучше срезать, не дай бог какую-нибудь дрянь загоню. Классно, правда это только первый день, посмотрим, что будет дальше. Я опять услышал визг, уже не придав никакого значения ему, лёг спать, ну а что? Мясо у меня есть, зачем мне ещё столько же, да и тем более на пару дней того, что есть, хватит.Меня разбудил тот же визг! Не пойму, у них, что, брачный период?! Сейчас же лето! С такими мыслями я отправился убить того кто разбудил меня. Но тут случилось то, что остановило меня. Я отчётливо услышал в визгах слово "помогите"...Я бежал как мог, не поверите, но даже на моей прежней работе не приходилось столько бегать, а я тренер, ну да ладно. Я добежал до места, откуда исходили звуки... Опёрся на дерево и попытался не дышать и вообще не издавать звуков, хотя, видимо, пока я бежал уже нашумел.В чём дело спросите вы? Женщину, которая кричала, поедало ЭТО. ЭТО напоминало человека, а может, и было им, но то, что ОНО делало, не было похоже на человеческие действия, моя мама часто говорила: "Хочешь жить, умей вертеться", - надеюсь, мне не придётся вертеться так, как делает ЭТО. Я замахнулся топором и ударил по голове ЕГО. Женщина уже перестала кричать, то, что осталось от её ног, отчаянно дёргалось, меня вырвало. Женщина была мертва... Сзади послышались крики, сотни... Сотни отчаянных криков, я упал в обморок...

Ключевые слова: Выживание людоедство степи авторская история

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