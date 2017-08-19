Горфилд

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 29 Комментарии: 4 +1 Вчера, 22:06 by

Пёс Одди беззаботно гулял по дому. Был выходной, и Джон ничем не донимал ни его, ни Гарфилда. Вдруг сзади раздался скрип половиц. Пёс обернулся и тут же был повален на пол массивной тушей. Он громко заскулил.Джон услышал это и пошёл на звук. Придя в коридор, он вздрогнул – на полу была большая лужа крови, а от неё багровый шлейф вёл на кухню. Оттуда раздавались чавкающие звуки. На ватных ногах мужчина подошёл к дверному проёму и осторожно заглянул в комнату. Огромная мерзкая туша развалилась по её центру. Из неё торчали мерзкие паучьи лапы. Джон зажал рот рукой, когда тварь слегка двинулась в сторону – за ней лежал Одди. Искалеченный, с застывшими слезами на морде, пёс не подавал признаков жизни. Вдруг туша развернулась. Джон отшатнулся назад – прямо по центру туловища торчала голова Гарфилда. Она была слабо узнаваема из-за обилия опухолей, но фирменная улыбка выдавала его.- Я голоден, Джон… - захрипел кот и быстро двинулся вперёд.Мужчина бросился бежать. Остановившись у входа в гостиную, он оглянулся – то, что было Гарфилдом, быстро приближалось. Джон метнулся в комнату и спрятался за тумбочкой, на которой стоял телевизор. В голове он прокручивал все молитвы, которые знал.Тварь заползла в комнату. Джон понял это по громкому шарканью его брюха об пол. Оно прошло в центр комнаты и осмотрелось.- Я чую тебя, Джон…Монстр начал приближаться к его убежищу. В последний момент Джон подскочил и опрокинул тумбочку на него. Он пулей вылетел в другую комнату. Это был лестничный пролёт. Тумбочка остановила тварь ненадолго, и, в порыве страха, мужчина скрылся за углом, прижавшись к стене.Раздались шаги монстра, уже не было шарканья брюха по полу. Тварь огляделась, заползла по лестнице на второй этаж и… залезла на потолок. Джон своими глазами увидел, как под потолком пробежала массивная туша. Тварь скрылась из виду. Джон скатился на пол, обдумывая что делать. Вдруг его осенило – на втором этаже хранилась старая двустволка. Осмотревшись, он осторожно вышел на лестницу и стал подниматься. Последняя ступенька громко скрипнула. Он метнулся в ближайшую комнату, которой была ванная, и спрятался там. Дверь закрылась не до конца, и сквозь маленькую щель была видна лестница. Джон украдкой поглядел в неё – монстр-Гарфилд уже стоял там, хищно оглядываясь. Это была уже не жирная туша, а какое-то подобие огромной многоножки. Ещё несколько секунд это нечто простояло на лестнице, после чего спустилось вниз.Джон тихо вышел из ванной и быстрым шагом перебрался в соседнюю комнату. Открыв большой шкаф, он взял с верхней полки ружьё. В нём было всего два заряженных патрона. Всего два шанса выжить. Снова на лестнице раздались шаги твари. Джон выглянул, готовясь стрелять. Гарфилд заметил его и бросился вперёд. Спешно прицелившись, Джон выстрелил. Пуля пробила глаз и он вытек. Но это не остановило монстра – он всё так же шёл вперёд. Мужчина бросился назад в комнату. Тварь просунула огромную голову ему вслед.- Пули не работают, Джон...

Ключевые слова: Гарфилд Джон пес монстр авторская история

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