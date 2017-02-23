Месть и любовь

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 155 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 10:35 by

Более 40 лет назад у нас в доме произошла странная история, связанная с ласточками.Это случилось летом на каникулах. Мы с соседскими детьми стали играть в прятки. Одна девочка, Лена, спряталась в коровнике, и увидела там ласточкино гнездо с птенцами. Ей стало любопытно: она перевернула старую кастрюлю, залезла на неё, дотянулась до ласточкиного домика и случайно поломала его. Птенцы упали на землю, Ленка в крик. Пока до неё добежали, да разобрались, в чём дело, кошка съела птенцов. Взрослые ласточки в панике летали над нами.Я не стал скрывать это происшествие от родителей. Меня отругали, но история на этом не закончилась. Вскоре, после этого происшествия, у нас заболела корова-кормилица. Стала доиться кровью. Мать приглашала ветеринара: тот делал бурёнке уколы, но всё без толку. Кто-то посоветовал родителям позвать бабушку-шептунью. Она умела заговаривать болезни людей и животных. Бабушка обошла весь двор по кругу и зашла в коровник. Глянула на разрушенное гнездо и говорит:— Болезнь коровы — это месть ласточек. Нужно срочно подсобить птичкам, сделать им новое гнездо. Если ласточки простят вас и выведут новое потомство, бурёнка поправится.Отец принёс лестницу. Я залез на неё, набил в стенку гвоздей, обмотал проволокой, положил туда остатки гнезда. По совету знахарки обмазал гнездо глиной. Птичья квартира стала как новая. Через несколько дней ласточки, наверно, нас простили. Они вернулись в гнездо, и вскоре там вновь появились птенцы. Корова наша поправилась на второй день после ремонта гнезда. После этой истории мы играли только во дворе. В коровнике не прятались, чтоб не пугать птиц. А гнездо висит там и по сей день. И каждый год в нём живут птички и радуют нас своим щебетом.Автор - Вадим Владимирович Гасич.

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