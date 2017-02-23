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Истории из жизни

Месть и любовь

Более 40 лет назад у нас в доме произошла странная история, связанная с ласточками.

Это случилось летом на каникулах. Мы с соседскими детьми стали играть в прятки. Одна девочка, Лена, спряталась в коровнике, и увидела там ласточкино гнездо с птенцами. Ей стало любопытно: она перевернула старую кастрюлю, залезла на неё, дотянулась до ласточкиного домика и случайно поломала его. Птенцы упали на землю, Ленка в крик. Пока до неё добежали, да разобрались, в чём дело, кошка съела птенцов. Взрослые ласточки в панике летали над нами.

Я не стал скрывать это происшествие от родителей. Меня отругали, но история на этом не закончилась. Вскоре, после этого происшествия, у нас заболела корова-кормилица. Стала доиться кровью. Мать приглашала ветеринара: тот делал бурёнке уколы, но всё без толку. Кто-то посоветовал родителям позвать бабушку-шептунью. Она умела заговаривать болезни людей и животных. Бабушка обошла весь двор по кругу и зашла в коровник. Глянула на разрушенное гнездо и говорит:
— Болезнь коровы — это месть ласточек. Нужно срочно подсобить птичкам, сделать им новое гнездо. Если ласточки простят вас и выведут новое потомство, бурёнка поправится.

Отец принёс лестницу. Я залез на неё, набил в стенку гвоздей, обмотал проволокой, положил туда остатки гнезда. По совету знахарки обмазал гнездо глиной. Птичья квартира стала как новая. Через несколько дней ласточки, наверно, нас простили. Они вернулись в гнездо, и вскоре там вновь появились птенцы. Корова наша поправилась на второй день после ремонта гнезда. После этой истории мы играли только во дворе. В коровнике не прятались, чтоб не пугать птиц. А гнездо висит там и по сей день. И каждый год в нём живут птички и радуют нас своим щебетом.

Автор - Вадим Владимирович Гасич.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 155Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Дети игра прятки сарай гнездо разрушение ласточки возмездие прощение история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Xomski
Сегодня, 12:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
История нормальная, +. Месть понятно, Но причём тут любовь?
Зарегистрирован: 23.02.2017
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 17:50
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 469
ой ой, все знают ласточек обижать нельзя. Аукнется.
Плюс
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:12
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 210
Хорошая история, у нас в старой квартире в лепнине балкона соловьи гнездятся каждое лето, так это чудесно) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Mary3.11.
Сегодня, 18:50
0
Группа: Авторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 109
Цитата: Tigger power
Хорошая история, у нас в старой квартире в лепнине балкона соловьи гнездятся каждое лето, так это чудесно) +


Не знаю как соловьи, а вот ласточки и их потомство мне все окна обгадили. Живу на пятом этаже, они под крышей домиков налепили, в общем не люблю я ласточек.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 210
Цитата: Mary3.11.
все окна обгадили

К деньгам!) Присутствие соловьев я замечала лишь по писку их малышей и по папаше, который вечно в поисках пищи)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: lenon64
Сегодня, 19:58
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Я не знаток ласточек, но разве так бывает, что после гибели птенцов они снова кладут и высиживают яйца? Дело же в один сезон происходит?
Зарегистрирован: 16.06.2016
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