Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Три желания

— Арабская но-о-о-о-чь, словно день, горяча-а-а, — Джинн, не переставая петь, налил в пиалу чай, — При свете луны сбыва-а-а-а-ются сны, и к чёрту печа-а-а-а-ль!

— Прекрати! — Аладдин хлопнул по ковру ладонью.

— Да ладно, хорошая же песня, — Джинн недовольно поморщился.

— Где мой дворец, я спрашиваю? Я заказывал дворец, ты помнишь?

— О да, мой господин, всё идет по плану. Я согласовал проектную документацию, провёл тендеры на поставку строительных материалов и заложил фундамент. Вот, можно посмотреть!

Джинн указал рукой на большой пустырь, где кучка полуголых строителей катали тачки с камнями.

— Что? Ты же джинн! Ты должен пальцами так "пух!" и готово!

Джинн пожал плечами.

— Желание было какое? "Построй мне дворец". Так? И я его строю, с соблюдением всех СНИПов и САНПИНов. Вот если бы ты сказал "наколдуй мне дворец", тогда да, "пух" и готово. А ты заказывал построить.

— И надолго это всё?

— Лет за пять управимся.

Аладдин насупился.

— А что с моим вторым желанием?

— Всё как ты заказывал!

Джинн вытащил толстую пачку писем.

— Я веду переговоры с десятью султанами, тремя падишахами, семью князьями и одним королём. Это те, у кого есть принцессы на выданье. Как минимум четверо готовы рассмотреть твою кандидатуры в зятья

— Что? Я тебя просил помочь жениться на принцессе! На Жасмин!

— Ничего подобного! У меня всё записано, желание было "хочу жениться на принцессе". На какой конкретно, ты не уточнял. Да, Жасмин ближе всего, но её отец отказал. Значит я буду искать другие варианты.

Аладдин застонал.

— Но мне нужна Жасмин!

— Ничего не знаю. Чётче надо желания формулировать. Да не переживай ты! Вот принцесса Брунгильда например, — Джинн показал юноше фотографию пышной девицы, — разве не хороша?

— М-м-м-м, ничего так.

— А как она поёт! И отец её вроде готов отдать за тебя.

— Только она же на севере. Там холодно, снег.

— Сюда её привезёшь.

— Подожди. За принцессу же земли там, замки положены. А дворец у меня тут!

— Тебе не угодишь! — Джинн обиженно отвернулся, — Как заказал, так я и делаю. Никаких указаний о землях не было. А если не нравится, можешь вернуть лампу по гарантии.

— Стоп! Что с третьим желанием?

— Это которое "хочу много денег", верно?

— Да!

— Вот, — Джинн протянул Аладдину газету.

— Что это?

— Объявления о вакансиях, — Джинн улыбнулся, — я обвёл, где зарплата по-больше.

Алладин застонал и упал на ковер. Джин стал его обмахивать газеткой, посмеиваясь про себя. Живущий уже тысячи лет, он терпеть не мог халявщиков.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Вчера, 13:14 by ЛетягаПросмотров: 101Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Аладдин Джинн желания формулировка рассказявка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:52
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 820
Не Джин, а прохиндей)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#2 написал: Nlo
Вчера, 16:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 321
Бюрократ Алладину достался!
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.