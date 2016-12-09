Три желания— Арабская но-о-о-о-чь, словно день, горяча-а-а, — Джинн, не переставая петь, налил в пиалу чай, — При свете луны сбыва-а-а-а-ются сны, и к чёрту печа-а-а-а-ль!
— Прекрати! — Аладдин хлопнул по ковру ладонью.
— Да ладно, хорошая же песня, — Джинн недовольно поморщился.
— Где мой дворец, я спрашиваю? Я заказывал дворец, ты помнишь?
— О да, мой господин, всё идет по плану. Я согласовал проектную документацию, провёл тендеры на поставку строительных материалов и заложил фундамент. Вот, можно посмотреть!
Джинн указал рукой на большой пустырь, где кучка полуголых строителей катали тачки с камнями.
— Что? Ты же джинн! Ты должен пальцами так "пух!" и готово!
Джинн пожал плечами.
— Желание было какое? "Построй мне дворец". Так? И я его строю, с соблюдением всех СНИПов и САНПИНов. Вот если бы ты сказал "наколдуй мне дворец", тогда да, "пух" и готово. А ты заказывал построить.
— И надолго это всё?
— Лет за пять управимся.
Аладдин насупился.
— А что с моим вторым желанием?
— Всё как ты заказывал!
Джинн вытащил толстую пачку писем.
— Я веду переговоры с десятью султанами, тремя падишахами, семью князьями и одним королём. Это те, у кого есть принцессы на выданье. Как минимум четверо готовы рассмотреть твою кандидатуры в зятья
— Что? Я тебя просил помочь жениться на принцессе! На Жасмин!
— Ничего подобного! У меня всё записано, желание было "хочу жениться на принцессе". На какой конкретно, ты не уточнял. Да, Жасмин ближе всего, но её отец отказал. Значит я буду искать другие варианты.
Аладдин застонал.
— Но мне нужна Жасмин!
— Ничего не знаю. Чётче надо желания формулировать. Да не переживай ты! Вот принцесса Брунгильда например, — Джинн показал юноше фотографию пышной девицы, — разве не хороша?
— М-м-м-м, ничего так.
— А как она поёт! И отец её вроде готов отдать за тебя.
— Только она же на севере. Там холодно, снег.
— Сюда её привезёшь.
— Подожди. За принцессу же земли там, замки положены. А дворец у меня тут!
— Тебе не угодишь! — Джинн обиженно отвернулся, — Как заказал, так я и делаю. Никаких указаний о землях не было. А если не нравится, можешь вернуть лампу по гарантии.
— Стоп! Что с третьим желанием?
— Это которое "хочу много денег", верно?
— Да!
— Вот, — Джинн протянул Аладдину газету.
— Что это?
— Объявления о вакансиях, — Джинн улыбнулся, — я обвёл, где зарплата по-больше.
Алладин застонал и упал на ковер. Джин стал его обмахивать газеткой, посмеиваясь про себя. Живущий уже тысячи лет, он терпеть не мог халявщиков.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 13:14 by ЛетягаПросмотров: 101Комментарии: 2
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