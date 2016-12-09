Три желания

Летяга Просмотров: 101 Комментарии: 2 +7 Вчера, 13:14 by

— Арабская но-о-о-о-чь, словно день, горяча-а-а, — Джинн, не переставая петь, налил в пиалу чай, — При свете луны сбыва-а-а-а-ются сны, и к чёрту печа-а-а-а-ль!— Прекрати! — Аладдин хлопнул по ковру ладонью.— Да ладно, хорошая же песня, — Джинн недовольно поморщился.— Где мой дворец, я спрашиваю? Я заказывал дворец, ты помнишь?— О да, мой господин, всё идет по плану. Я согласовал проектную документацию, провёл тендеры на поставку строительных материалов и заложил фундамент. Вот, можно посмотреть!Джинн указал рукой на большой пустырь, где кучка полуголых строителей катали тачки с камнями.— Что? Ты же джинн! Ты должен пальцами так "пух!" и готово!Джинн пожал плечами.— Желание было какое? "Построй мне дворец". Так? И я его строю, с соблюдением всех СНИПов и САНПИНов. Вот если бы ты сказал "наколдуй мне дворец", тогда да, "пух" и готово. А ты заказывал построить.— И надолго это всё?— Лет за пять управимся.Аладдин насупился.— А что с моим вторым желанием?— Всё как ты заказывал!Джинн вытащил толстую пачку писем.— Я веду переговоры с десятью султанами, тремя падишахами, семью князьями и одним королём. Это те, у кого есть принцессы на выданье. Как минимум четверо готовы рассмотреть твою кандидатуры в зятья— Что? Я тебя просил помочь жениться на принцессе! На Жасмин!— Ничего подобного! У меня всё записано, желание было "хочу жениться на принцессе". На какой конкретно, ты не уточнял. Да, Жасмин ближе всего, но её отец отказал. Значит я буду искать другие варианты.Аладдин застонал.— Но мне нужна Жасмин!— Ничего не знаю. Чётче надо желания формулировать. Да не переживай ты! Вот принцесса Брунгильда например, — Джинн показал юноше фотографию пышной девицы, — разве не хороша?— М-м-м-м, ничего так.— А как она поёт! И отец её вроде готов отдать за тебя.— Только она же на севере. Там холодно, снег.— Сюда её привезёшь.— Подожди. За принцессу же земли там, замки положены. А дворец у меня тут!— Тебе не угодишь! — Джинн обиженно отвернулся, — Как заказал, так я и делаю. Никаких указаний о землях не было. А если не нравится, можешь вернуть лампу по гарантии.— Стоп! Что с третьим желанием?— Это которое "хочу много денег", верно?— Да!— Вот, — Джинн протянул Аладдину газету.— Что это?— Объявления о вакансиях, — Джинн улыбнулся, — я обвёл, где зарплата по-больше.Алладин застонал и упал на ковер. Джин стал его обмахивать газеткой, посмеиваясь про себя. Живущий уже тысячи лет, он терпеть не мог халявщиков.Автор: Александр Котобус Горбов.

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