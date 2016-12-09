ДжиннДжинн кашляя вылетел из лампы, сонно потянулся, обретая форму человека с красной кожей. Огляделся: древняя запыленная гробница едва освещена, на полу возле вскрытого саркофага, сжимая бронзовую лампу, сидит археолог с отвисшей челюстью. Из коридора доносится удаляющийся топот и испуганные вопли.
Склонившись над человеком, джинн сказал пару слов на свистящем наречии, археолог замотал головой:
— Я…я…не понимаю…что ты такое, чёрт подери!?
Джинн откашлялся в кулак, подвигал губами, точно катая во рту незнакомую речь и медленно выдал:
— Я…быть джинн желаний…какая у вас речь-то поганая… будто топором по камню…
Археолог оживился, начал подниматься, опираясь о саркофаг.
— Джинн? Значит, у меня есть три желания?
— Ага, есть.
— А ценой будет моя душа?
Джинн брезгливо смерил взглядом, скривился, как кот, унюхавший дрянной табак.
— Зачем мне твоя душа? Души удел идиотов и богов, у них на неё…хм…фетиш…так кажется теперь такое зовётся. Я нормальный джинн, с нормальными интересами!
— Фух…ладно…а границы? Ты ведь не будешь оживлять мертвяков или заставлять в меня влюбиться?
Джинн засмеялся, сел на саркофаг мельком глянув на мумию внутри.
— Оживить? Да кого угодно, хочешь вот этого муд…нехорошего человека?
Археолог торопливо замахал руками, лицо вытянулось, став похожим на древний пергамент. Джинн разочарованно вздохнул, сплюнул в саркофаг, попав мумии по центру лба.
— Да и влюбить, что может быть проще? Для этого даже моих сил не надо, просто будь самодостаточным засранцем, да проявляй к женщине определенное внимание. А если только секса хочешь, то и того проще. Щелкну пальцами, и любая будет хотеть тебя круглые сутки!
Лицо мужчины растянулось в глупой ухмылке, но, представив круглосуточные нападки, он вздрогнул и погнал похотливые мысли. Спросил, стараясь отвлечься от образов голых баб, бесцеремонно вторгающихся в воображение:
— Значит, границ нет?
— Есть, я не могу возвращать в прошлое и не буду делать тебя бессмертным.
— Эм…почему?
— Потому что не хочу.
— Ладно…тогда…тогда…сделай меня самым богатым в мире!
Джинн закатил очи горе, но послушно щелкнул пальцами.
— Готово, под твоим домом теперь пещера, полная золота и драгоценных камней.
— Так…а теперь хочу идеальное тело и агрегат побольше!
Джинн страдальчески вздохнул и щелкнул пальцами. Археолог вскрикнул от короткой боли, одежда на нём затрещала и разошлась по швам, открывая тугие мышцы, точно вытесанные из мореного дерева. Первым делом сунув руку в штаны археолог довольно заулыбался.
— Ох, давай быстрее закончим с этим…
Мужчина задумался, щупая себя за мышцы и напрягая бицепсы, похожие на баскетбольные мячи. Новое тело пышет животной мощью, а пальцы, кажется, способны дробить камень. Но чего может не хватать богатому с идеальным телом? На что потратить последнее желание?
— Я…я хочу абсолютное знание!
Джинн криво усмехнулся и щелкнул пальцами. Археолог истошно закричал и попятился, стараясь закрыться руками, улыбка джинна стала шире.
— Нет! Нет! Не делай этого! — кричит мужчина.
— Твои желания исполнены, время исполнять мои.
Автор: Лит Блог.
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Сегодня, 15:36 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 3
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