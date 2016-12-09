Джинн

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:36 by

Джинн кашляя вылетел из лампы, сонно потянулся, обретая форму человека с красной кожей. Огляделся: древняя запыленная гробница едва освещена, на полу возле вскрытого саркофага, сжимая бронзовую лампу, сидит археолог с отвисшей челюстью. Из коридора доносится удаляющийся топот и испуганные вопли.Склонившись над человеком, джинн сказал пару слов на свистящем наречии, археолог замотал головой:— Я…я…не понимаю…что ты такое, чёрт подери!?Джинн откашлялся в кулак, подвигал губами, точно катая во рту незнакомую речь и медленно выдал:— Я…быть джинн желаний…какая у вас речь-то поганая… будто топором по камню…Археолог оживился, начал подниматься, опираясь о саркофаг.— Джинн? Значит, у меня есть три желания?— Ага, есть.— А ценой будет моя душа?Джинн брезгливо смерил взглядом, скривился, как кот, унюхавший дрянной табак.— Зачем мне твоя душа? Души удел идиотов и богов, у них на неё…хм…фетиш…так кажется теперь такое зовётся. Я нормальный джинн, с нормальными интересами!— Фух…ладно…а границы? Ты ведь не будешь оживлять мертвяков или заставлять в меня влюбиться?Джинн засмеялся, сел на саркофаг мельком глянув на мумию внутри.— Оживить? Да кого угодно, хочешь вот этого муд…нехорошего человека?Археолог торопливо замахал руками, лицо вытянулось, став похожим на древний пергамент. Джинн разочарованно вздохнул, сплюнул в саркофаг, попав мумии по центру лба.— Да и влюбить, что может быть проще? Для этого даже моих сил не надо, просто будь самодостаточным засранцем, да проявляй к женщине определенное внимание. А если только секса хочешь, то и того проще. Щелкну пальцами, и любая будет хотеть тебя круглые сутки!Лицо мужчины растянулось в глупой ухмылке, но, представив круглосуточные нападки, он вздрогнул и погнал похотливые мысли. Спросил, стараясь отвлечься от образов голых баб, бесцеремонно вторгающихся в воображение:— Значит, границ нет?— Есть, я не могу возвращать в прошлое и не буду делать тебя бессмертным.— Эм…почему?— Потому что не хочу.— Ладно…тогда…тогда…сделай меня самым богатым в мире!Джинн закатил очи горе, но послушно щелкнул пальцами.— Готово, под твоим домом теперь пещера, полная золота и драгоценных камней.— Так…а теперь хочу идеальное тело и агрегат побольше!Джинн страдальчески вздохнул и щелкнул пальцами. Археолог вскрикнул от короткой боли, одежда на нём затрещала и разошлась по швам, открывая тугие мышцы, точно вытесанные из мореного дерева. Первым делом сунув руку в штаны археолог довольно заулыбался.— Ох, давай быстрее закончим с этим…Мужчина задумался, щупая себя за мышцы и напрягая бицепсы, похожие на баскетбольные мячи. Новое тело пышет животной мощью, а пальцы, кажется, способны дробить камень. Но чего может не хватать богатому с идеальным телом? На что потратить последнее желание?— Я…я хочу абсолютное знание!Джинн криво усмехнулся и щелкнул пальцами. Археолог истошно закричал и попятился, стараясь закрыться руками, улыбка джинна стала шире.— Нет! Нет! Не делай этого! — кричит мужчина.— Твои желания исполнены, время исполнять мои.Автор: Лит Блог.

Ключевые слова: Джинн археолог три желания

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