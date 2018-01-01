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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №234 - Коуч

Пробка с громким “чпоком” выскочила из бутылки. Густой дым повалил из горлышка, складываясь в фигуру средних лет мужчины в строгом костюме и чалме.

— Добрый день, о, мой дорогой спаситель! Разреши представиться - я великий джинн Коуч ибн Консультант. И только сегодня, только сейчас, и только для тебя, в честь моего юбилейного трехтысячного освобождения, я исполню одно твоё желание.

Вовка с сомнением посмотрел на джинна.

— Всего одно желание?

Джинн улыбнулся во все тридцать два белоснежных зуба.

— Второе и третье желание ты можешь приобрести с пятидесяти процентной скидкой, о, бриллиант моей души. Но только если закажешь их сразу после первого.

— Но первое бесплатно?

— О да, великолепнейший из освободителей джиннов.

— Точно? Без подвохов?

— Даже не сомневайся, о, подозрительнейший из умнейших!

Вовка на мгновение задумался.

— Ладно, есть у меня желание. Как раз для джинна. Построй мне дворец.

— О, разумнейший из желающих, я не могу построить дворец.

— Тю… - Вовка разочарованно выпятил губу.

— Но я могу научить тебя…

— Как самому его построить?

— Научить тебя, как мотивировать себя на постройку дворца.

— Ты издеваешься?

— Что ты, что ты, о, ироничнейший из строителей дворцов. Ведь еще моим досточтимым родителем, великим джинном Консультантом ибн Гербалайф, сказано: построй человеку дворец, и он будет счастлив только день; но мотивируй человека на строительство дворцов и он….

— Будет впахивать всю жизнь.

Джинн с укоризной посмотрел на Вовку.

— Перебивать невежливо, о, рассудительнейший из умнейших. Так вот, моим родителем сказано…

— Короче! Дворец ты строить не будешь?

— Я могу провести для тебя уникальный тренинг по выбору правильного дворца! В зависимости от климатической зоны, политической обстановки, гороскопа, линиям на руке и фазе луны.

— А советов по выбору ипотеки у тебя нет?

— Есть курс лекций по выбору тещи. Способствует скорейшей женитьбе и…

Вовка вздохнул, поднял бутылку и кивком указал на неё джинну. Коуч поправил чалму и полез обратно в сосуд.

— О, великолепнейший из владык над джиннами, - раздался приглушенный крик уже изнутри, - только для тебя есть замечательный трехдневный интенсив по развитию интуиции на правильное вложение в криптовалюту! Мы подробно рассмотрим технологии блокчейна, выберем оптимальную стратегию покупки биткоина и, конечно же…

Не дослушав, Вовка заткнул пробку и, размахнувшись, выбросил бутылку обратно в Москву-реку.



Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 22:06 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Джин бутылка желание скидка мотивация

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