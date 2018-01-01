Пятничная рассказявка №234 - Коуч

Пятничная рассказявка №234 - КоучПробка с громким “чпоком” выскочила из бутылки. Густой дым повалил из горлышка, складываясь в фигуру средних лет мужчины в строгом костюме и чалме.
— Добрый день, о, мой дорогой спаситель! Разреши представиться - я великий джинн Коуч ибн Консультант. И только сегодня, только сейчас, и только для тебя, в честь моего юбилейного трехтысячного освобождения, я исполню одно твоё желание.
Вовка с сомнением посмотрел на джинна.
— Всего одно желание?
Джинн улыбнулся во все тридцать два белоснежных зуба.
— Второе и третье желание ты можешь приобрести с пятидесяти процентной скидкой, о, бриллиант моей души. Но только если закажешь их сразу после первого.
— Но первое бесплатно?
— О да, великолепнейший из освободителей джиннов.
— Точно? Без подвохов?
— Даже не сомневайся, о, подозрительнейший из умнейших!
Вовка на мгновение задумался.
— Ладно, есть у меня желание. Как раз для джинна. Построй мне дворец.
— О, разумнейший из желающих, я не могу построить дворец.
— Тю… - Вовка разочарованно выпятил губу.
— Но я могу научить тебя…
— Как самому его построить?
— Научить тебя, как мотивировать себя на постройку дворца.
— Ты издеваешься?
— Что ты, что ты, о, ироничнейший из строителей дворцов. Ведь еще моим досточтимым родителем, великим джинном Консультантом ибн Гербалайф, сказано: построй человеку дворец, и он будет счастлив только день; но мотивируй человека на строительство дворцов и он….
— Будет впахивать всю жизнь.
Джинн с укоризной посмотрел на Вовку.
— Перебивать невежливо, о, рассудительнейший из умнейших. Так вот, моим родителем сказано…
— Короче! Дворец ты строить не будешь?
— Я могу провести для тебя уникальный тренинг по выбору правильного дворца! В зависимости от климатической зоны, политической обстановки, гороскопа, линиям на руке и фазе луны.
— А советов по выбору ипотеки у тебя нет?
— Есть курс лекций по выбору тещи. Способствует скорейшей женитьбе и…
Вовка вздохнул, поднял бутылку и кивком указал на неё джинну. Коуч поправил чалму и полез обратно в сосуд.
— О, великолепнейший из владык над джиннами, - раздался приглушенный крик уже изнутри, - только для тебя есть замечательный трехдневный интенсив по развитию интуиции на правильное вложение в криптовалюту! Мы подробно рассмотрим технологии блокчейна, выберем оптимальную стратегию покупки биткоина и, конечно же…
Не дослушав, Вовка заткнул пробку и, размахнувшись, выбросил бутылку обратно в Москву-реку.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 22:06 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 0
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