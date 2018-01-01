Пятничная рассказявка №234 - Коуч

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:06 by

Пробка с громким “чпоком” выскочила из бутылки. Густой дым повалил из горлышка, складываясь в фигуру средних лет мужчины в строгом костюме и чалме.— Добрый день, о, мой дорогой спаситель! Разреши представиться - я великий джинн Коуч ибн Консультант. И только сегодня, только сейчас, и только для тебя, в честь моего юбилейного трехтысячного освобождения, я исполню одно твоё желание.Вовка с сомнением посмотрел на джинна.— Всего одно желание?Джинн улыбнулся во все тридцать два белоснежных зуба.— Второе и третье желание ты можешь приобрести с пятидесяти процентной скидкой, о, бриллиант моей души. Но только если закажешь их сразу после первого.— Но первое бесплатно?— О да, великолепнейший из освободителей джиннов.— Точно? Без подвохов?— Даже не сомневайся, о, подозрительнейший из умнейших!Вовка на мгновение задумался.— Ладно, есть у меня желание. Как раз для джинна. Построй мне дворец.— О, разумнейший из желающих, я не могу построить дворец.— Тю… - Вовка разочарованно выпятил губу.— Но я могу научить тебя…— Как самому его построить?— Научить тебя, как мотивировать себя на постройку дворца.— Ты издеваешься?— Что ты, что ты, о, ироничнейший из строителей дворцов. Ведь еще моим досточтимым родителем, великим джинном Консультантом ибн Гербалайф, сказано: построй человеку дворец, и он будет счастлив только день; но мотивируй человека на строительство дворцов и он….— Будет впахивать всю жизнь.Джинн с укоризной посмотрел на Вовку.— Перебивать невежливо, о, рассудительнейший из умнейших. Так вот, моим родителем сказано…— Короче! Дворец ты строить не будешь?— Я могу провести для тебя уникальный тренинг по выбору правильного дворца! В зависимости от климатической зоны, политической обстановки, гороскопа, линиям на руке и фазе луны.— А советов по выбору ипотеки у тебя нет?— Есть курс лекций по выбору тещи. Способствует скорейшей женитьбе и…Вовка вздохнул, поднял бутылку и кивком указал на неё джинну. Коуч поправил чалму и полез обратно в сосуд.— О, великолепнейший из владык над джиннами, - раздался приглушенный крик уже изнутри, - только для тебя есть замечательный трехдневный интенсив по развитию интуиции на правильное вложение в криптовалюту! Мы подробно рассмотрим технологии блокчейна, выберем оптимальную стратегию покупки биткоина и, конечно же…Не дослушав, Вовка заткнул пробку и, размахнувшись, выбросил бутылку обратно в Москву-реку.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Джин бутылка желание скидка мотивация

Другие, подобные истории: