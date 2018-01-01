Лампа

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:00 by

- Ничоси! - воскликнул Человек, выронив лампу из рук.- А-а-а! - заорал Джинн, вылезая из лампы наружу, - Я великий Азим ибн Гафур! Сотню тысячелетий я провёл в заточении! И сейчас…- Алё, любезный, - напомнил о себе Человек, - Ты Джинн?- Как смеешь ты перебивать меня, презренный плод любви верблюда и продажной женщины? - вспылил Джинн, - Я - великий…- Очень может быть, - вновь перебил его Человек, - Но уже прошло пять минут, а ничего великого я не наблюдаю. Сдаётся мне, что ты того… Свистишь.- Если бы я свистел, - гордо отвечал Джинн, - Твои жалкие уши не выдержали бы такой мощи!- Понятно, - махнул рукой Человек, - Мне просто показалось, что ты Джинн. Ладно, пока.Человек развернулся и пошёл прочь.- Э-э-э! - Джинн замахал руками, - Вернись! И узри моё могущество!Человек вернулся обратно.- Смотри же, - сказал Джинн. Он хлопнул в ладоши и тотчас же на песке вспыхнул огонь. Джинн победоносно посмотрел на Человека, но тот лишь поморщился.- Тоже мне, могущественный Джинн, - засмеялся он, - Да любой с бензином и спичками сотворит такое чудо даже в воде.Джинн стоял растерянный, не зная, что и сказать.- Вот если бы ты мог, допустим, отстроить прекрасный замок, - продолжал Человек, - И поместить туда тысячу слуг, я бы ещё поверил.- Тоже мне, - величаво ответил Джинн, - Смотри.И в ту же секунду недалеко от берега возник прекрасный высокий замок с пятью башнями. Во дворе замка по разным делам сновали сотни слуг.- Неплохо, конечно, - сказал Человек, - Но, сдаётся мне, это какой-то обман. Иллюзия.- Да как смеешь, ты, помесь страуса и сушёного кактуса, обвинять меня во лжи? - взревел Джинн, - Стоит мне только захотеть, и ты обратишься в ничто!- Я просто пытаюсь разобраться, - Человек развёл руками, - Вот если бы это был мой замок, я бы, наверное, перестал сомневаться.Джинн хитро улыбнулся и хлопнул в ладоши. И тотчас люди в замке начали прославлять Человека, скандируя его имя.- Уже похоже на правду, - кивнул Человек, - Но всё-таки не то.- Почему это? - злобно спросил Джинн.- Разве может человек с таким замком быть бедным? Вот если бы там была комната, полная денег, сомнений, пожалуй, и не осталось бы.- Слишком много для одного маленького человечка, - презрительно бросил Джинн.- Понятно, - ответил Человек, - Я сразу так и понял, что ты не можешь.- Каких денег ты хочешь?- Даже не знаю, - Человек задумался, - Долларов, наверное. В стодолларовых купюрах. Хотя нет, у фунтов курс выше. Давай фунты.- Что за слова ты говоришь, отрыжка гнилого червя? - возмутился Джинн.- А. Ты в заточении пропустил кое-что. Ладно, пусть будет комната золота, что уж теперь.Джинн хлопнул в ладоши.- Комната полна золота, - с улыбкой сказал он, - Ты, твои дети и дети твоих детей не смогут потратить его за двадцать жизней!- Хорошо бы, - задумчиво пробормотал Человек.Он повернулся и принялся ковырять ножкой песочек.- Неужели я не показал тебе своё всемогущество? - удивился Джинн, - Чем ты вновь недоволен, в чём сомневаешься?- Да так-то ни в чём, - сказал Человек, - Но как по мне, так человек с таким замком и таким количеством денег должен обладать какой-нибудь властью. Ты если не можешь, так и скажи, я пойму.- Я не могу?! - Джинн светился злобой, - Разве я не доказал тебе, о отвратительнейший из рода людей, что я способен на всё?!Он сильно хлопнул в ладоши и замок, люди и золото исчезли.- Ну блин! - закричал Человек, - Ладно, ладно! Ты самый великий из всех живших на земле! Верни замок, пожалуйста.- Обойдёшься, - ответил Джинн, - Пошёл вон с глаз моих, сопля презреннейшего из гулей.Джинн подобрал лампу и исчез. Человек продолжал стоять на пляже и грустно ковырял ножкой песок.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Джин человек слабо жадность не такая сказка

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