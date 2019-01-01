Мальчик за окном

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:34

Olga_29 Просмотров: 139 Комментарии: 0 +5 Вчера, 15:34 by

Юлия открыла глаза. Какой-то кошмар приснился, даже не запомнила - и хорошо. А то переживала бы опять. Повод для переживаний был – сын Эдик уехал в командировку. А она, Юлия, хорошо понимала, что это за командировка, хоть никто вслух не говорил. Руку помощи протягивать очередному «братскому народу» Африки. Слышала, как сноха Катя говорила подруге:- Все говорю сыну, «в командировке папа», а жив – Бог весть!Юлия знала хорошо: случись с сыном что-то – она почувствовала бы. Ее интуиция никогда не подводила. На душе не спокойно, но она решила для себя: это осадок от неприятного сновидения.Женщина встала с постели, набросила на плечи теплый платок и пошла на кухню покурить. Эдик, конечно, брал с нее обещание, что бросит она вредную привычку, но что с собой поделать? Иначе не успокоится ведь!Женщина закурила, стоя у окна. Из окна ее квартиры была видна детская площадка, на которой качался на качелях мальчик лет шести-семи, не больше. Ничего странного в этом не было, если бы не одно «но» - часы показывали полночь. Откуда было взяться ребенку на детской площадке в такое время? Может, ей показалось? Но нет. Площадка хорошо освещалась, и женщина прекрасно могла видеть мальчика на площадке.Он был так похож на Эдика в детстве. Юлия почувствовала неприятный холодок по спине. Может, она сходит с ума и ей мерещится? Какие дети среди ночи на улице?Тем временем мальчик встал с качели, пристально посмотрел в ее сторону и пошел прочь с площадки в темноту улицы. Площадка вновь была пуста.Не понимая, зачем это делает, Юлия набросила на себя пальто и бросилась на улицу. Как и ожидалось, на детской площадке не было никого. Да и улица была пустынна. Куда же делся малец?- Эй, соседка, ты чего это, закаляться решила?Юлия обернулась. У подъезда стоял у своей машины сосед Николай. Они соседствовали уже лет пятнадцать, она была в дружбе с его женой.- Да вот, встала покурить, ребенка увидела на площадке, — сказала она и тут же прикусила язык. Сосед еще решит, что она приложилась к бутылке.- Ребенка? В такое время?!- Наверное, мне показалось спросонья…- Да наверняка. Кто же ребенка выпустит среди ночи гулять? И детишки уж в такое время двадцатый сон глядят!Юлия кивнула и пошла к подъезду дома. Сосед прав, скорее всего, какие дети на улице в такое время, показалось. Но почему на душе так неспокойно? Словно камень на сердце. Так, хватит, нельзя себя накручивать по глупостям всяким. Она долго ворочалась, прежде чем уснула. Утром ночное происшествие казалось ерундой, но на душе все же было не спокойно.Через три дня к ней пришла сноха. Глаза у Кати были подпухшие - плакала. Юлия почувствовала, как сердце ухнуло вниз. Катя была не из слезливых особ, если плакала, то что-то серьезное.- Юлия Генриховна, Эдика ранили в командировке! — с порога заявила она.Женщина почувствовала, как земля уходит из-под ног и как Катя подхватила ее под руку, потом помогла сесть на табурет.- Как он? — одними губами произнесла Юлия.- Уже лучше, врачи говорят – ничего серьезного. Даже перевозить не станут, в местном госпитале будет, — Катя протягивала ей чашку с водой. — Вы простите, что я так, с порога…На нервах просто.- Значит, не померещилось… — тихо произнесла Юлия. Знак. Как она сразу не поняла? Мальчик, похожий очень на сына в детстве, это был знак, что с Эдиком что-то случилось.- О чем вы? — Катя уставилась на свекровь.- Да так, неважно. Может, раньше вернется он домой, будем на это надеяться, — Юлия встала с табурета.

Ключевые слова: Сон ребенок страх странность авторская история

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