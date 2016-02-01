Извещение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28

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Olga_29 Просмотров: 530 Комментарии: 12 +16 Сегодня, 13:28 by

…Уже совсем стемнело, но Вика не зажигала свет. Тихо сидела у стола и плакала, закрыв лицо руками. Ее плечи подрагивали. Желудок давно просил есть, но ей было все равно. Обидные слова матери не шли из головы, хотя молодая женщина и знала, что мать права, скорее всего.А началось все примерно с год назад, когда ее мужа, офицера, отправили в Афганистан «протягивать руку помощи братскому народу» - как сказал муж. Только вот выходила сия услуга помощникам боком - сколько вон вернулось оттуда инвалидами да в гробах – не пересчитать! Но что Виктория могла поделать? От ее желания, чтобы муж не ехал туда, ничего не зависело.Они с Игорем прожили уже три года в браке, жили в согласии, любили друг друга, в планах было завести ребенка, но теперь этот вопрос был временно снят с повестки дня до возвращения мужа.Игорь уехал, и для Вики потянулись долгие дни и ночи ожидания. Кому доводилось ждать с войны мужа или жениха, поймет молодую женщину, которая, бросая все дела, выбегала за калитку, завидев в окно, что по улице идет почтальон. Чаще всего – зря, муж писал редко, видимо, времени особо не было. Кому-то, может, письма мужа показались бы сухими, но не Вике: она чувствовала, как муж скучает по ней. Она даже молилась у иконы Богоматери, которая досталась от бабушки, чтобы муж вернулся домой живой.Как-то Вике приснился сон. Она стоит на берегу какой-то реки, а муж с противоположного берега пытается перейти реку вброд, но все никак не может дойти до берега, на котором находится Вика, а она, в свою очередь, не может почему-то войти в воду, как ни пытается, словно не пускает ее кто-то. Сон ее несколько напугал, хотя она отмахнулась от него – мало ли что приснится? Все из-за нервов!А через три дня молодая женщина получила извещение, что ее муж, «капитан Васильев И.А., выполняя интернациональный долг в демократической республике Афганистан, пропал без вести». Вике тогда показалось, что земля ушла из-под ног. Странно, она могла раньше расплакаться из-за какой-то ерунды, а теперь и слезы не уронила, словно окаменела.Механически утром завтракала, так же механически шла на работу и возвращалась домой. Ей сочувствовали, а она лишь кивала головой, ей самой казалось, что все это происходит не с ней, словно смотрит на все это со стороны. Правда, на работе, в детском саду, она немного оживала – своих воспитанников очень любила, но дома вновь наваливалась тоска, и Вика стала больше времени проводить дома у мамы, а теперь вот они поссорились. Хотя чему удивляться – дело к тому шло.…Примерно через полгода после того, как она получила извещение, ее мать стала заводить речь о том, что жизнь продолжается дальше, что Вика еще очень молода…- Мама, к чему ты клонишь?— насторожилась дочь. Хотя и сама понимала, о чем речь.Вика была привлекательной женщиной, и мужчины довольно часто оказывали ей знаки внимания, но она не замечала их, зачем они ей? У нее есть муж.- Я все понимаю, Вика, но прошло ведь уже полгода, что горевать уж, раз так случилось. Надо дальше жить. Присмотрелась бы ты к кому, хоть к тому же Кольке, соседу нашему. Из себя – парень видный, холостой, дом поставил хороший, зарабатывает. Да он по тебе со школы сохнет.Это было правдой. Одноклассник Колька оказывал Вике знаки внимания даже после того, как она вышла замуж – то предложит на машине подвезти, то на улице остановит и заведет разговор, отпуская комплименты.- Мама, мне не нужен никто, муж есть, — твердым голосом произнесла дочь. Конечно, муж мог и погибнуть, но Вика твердо знала: Игорь жив, случись с ним что – мгновенно почувствовала бы. А раз жив, то к ней вернется и с ней будет. Слово за слово – поругались, и Вика убежала к себе. Поплакав, она отправилась к местной гадалке, бабке Матрене.Бабка Матрена очень сильно напоминала внешне Бабу-Ягу из сказки «Морозко», но не в пример ей – старуха была добрая. Сколько ей лет, не знал никто, как и то, есть ли у нее родные. Матрена поселилась в их поселке после войны, пришла откуда-то, да так и осталась в их поселке. К ней нередко обращались местные жители – бабка умела лечить травами, гадать.Старушка встретила ее приветливо, даже чаем напоила. Разливая свой чай на травах, хозяйка сказала:- Ты на мать зла не держи. Переживает она о тебе, добра хочет. Только ведь добро не для всех одинаково. Сон твой тебе в руку был – муж твой весточку подавал, что жив.После чая бабка Матрена раскинула на круглом обеденном столе свои старые карты, посмотрела на них и произнесла:- Живой твой муж, не слушай никого. Вижу: раненый был, но живой и сейчас. Так что не рыдай, жди мужа, — потом помолчала и произнесла: — Да ты и не из тех, кто ждать не будет.Вика ушла из ее дома, ободренная словами хозяйки, но дома снова потянуло на слезы, проплакала вечер и ночь, но твердо решила ждать мужа, чувствовала – сон ее был правдивым, да и бабка Матрена, насколько ей было известно, не ошибалась в своих предсказаниях.…Игорь вернулся через месяц после того, как бабка Матрена погадала ей. Просто вошел в их дом. Увидев его, Вика выронила чашку на пол и сама едва не потеряла сознание. Муж кинулся к ней, и они долго стояли, молча, обнявшись, здесь все слова были лишними.Муж потом рассказал ей, что был тяжело ранен, попал в плен к моджахедам, а через несколько месяцев лагерь, в котором содержались военнопленные, освободили советские войска. Вика рассказала мужу свой сон, он спросил, помнит ли она, в какой день это произошло.- Разве забудешь? — вздохнула жена, положив ему голову на плечо. — Пятое февраля 1983 года, на всю жизнь запомнила.- В тот день был бой, в котором я получил ранение и попал в плен, — вздохнул муж. — Наверное, потому в твоем сне шел и никак не мог дойти до тебя.

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