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Сны

Федул

То, что сновидения не просто абстрактные картинки, а в них что-то реально с нами происходит, я убеждался не раз. Вот ещё один случай в подтверждение.

Юлия, моя хорошая знакомая, схоронила маму. Валентину. Безвременно сгоревшую от тяжёлого недуга в 61 год.
А где-то через два-три месяца после похорон Юлия видит такой сон.

Будто заходит она в пустое здание с длинным коридором, освещённым дневным светом из окон. В коридоре у ближайшего окна стоят младшие родная и двоюродная сёстры и с ними Юлина дочь-подросток. Стоят, не двигаясь, и смотрят на вошедшую Юлю.
У другого окна, чуть поодаль, стоят так же неподвижно, бабушка с мамой (покойницы) и её сестра (тётя то есть), ныне живущая.
И у всей родни такой напряжённый, даже испуганный вид, что вошедшей женщине стало не по себе. Да ещё шепоток слышится с той стороны, где старшие стоят:
- Валин старший брат нашёлся…

И в этот момент из ближайшей белой, как будто больничной, двери ей навстречу выходит высокий лысый мужчина лет шестидесяти. В старомодном (50-х годов) костюме, с таким же винтажным портфелем в руке и малюсенькой детской панамкой на голове. Остановился напротив.
Юлии бросилось в глаза необычно детское для взрослого мужика лицо. Но такое знакомое-знакомое… Припухлые губки, вздёрнутый озорной носик, ясные весёлые голубые глаза. Очень похож на дедушку, маминого отца. Только совсем как мальчишечка!

- Здравствуйте… Я - Юля, - машинально произнесла замершая от неожиданности женщина и протянула для пожатия руку.
- Здравствуй, Юля. А я Федул, - ответил приветливо высокий незнакомец, сжав Юлину ладонь.

Они перебросились ещё несколькими фразами и пошли куда-то вместе по коридору… Происходившее далее проснувшаяся утром Юлия не могла вспомнить.
Но запомнившийся эпизод так ясно сидел в голове, что через пару дней она рассказала о своём необычном сне отцу.
Услышав рассказ, тот с нескрываемым удивлением посмотрел на дочь и поведал следующее…

Много-много лет назад, когда матери Юли ещё не было на свете, её бабушка сделала аборт. Криминальный. На шестом-седьмом месяце беременности. Ребёночек уже почти полностью сформировался. Мальчик бы родился. Здоровенький… Но не судьба, оказалось.
Ни имени, ни места захоронения не было у дитятки.
А ещё через два года и Валечка, мама Юлина, родилась.

Про случай в семье никому не рассказывали. О нём знали только дедушка с бабушкой, старшая из их дочерей Валя (Юлина мама), ну, и муж её (Юлин отец), с которым этой тайной супруга всё же поделилась незадолго до своей смерти.

Вскоре Юля побывала в церкви и пересказала свой сон батюшке. Тот дал ей совет:
- Поминая деда с бабкой и мать-покойницу, не забывай ставить свечку и за упокой души раба Божьего Федула.
Что моя знакомая с той поры аккуратно и делает…


09.03.2017

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:54
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:54 by V.V.PukinПросмотров: 499Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Тайна нерождённый имя сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 07:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 70
Очень верю! Подобных историй великое множество, но никто пока что не способен объяснить явление умерших во сне, а незнакомых так тем более. Слишком много совпадений для совпадений. +
Зарегистрирован: 4.08.2015
#2 написал: Karl Georglin
Сегодня, 14:11
0
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Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 73
Ооооо, мой любимый графоман автор. Сперва оцениваю, потом читаю, потом пишу о своих впечатлениях от этих наборов букв.
Особо понравилась реклама одного ЗАО.
за упокой души раба Божьего Федула.
Прикольно че - сперва б*г допустил чтобы мальца зарезали, а потом ему еще и произносить хвалу и кормить толстых баечников в рясах. Может ему еще новый храм построить? Совсем как бомж, жить негде))
Автор, ты знаешь Грубаса? Он вы... эмм, написсал сотни, или уже тысячи "историй" и клянется что все они ниоткуда не высосанные, а чистая правда. Ты тоже свои байки издавать будешь? Есть ли у тебя акк в ЖЖ? Скажу корешам чтобы "поблагодарили" тебя за твои "истории")
Зарегистрирован: 25.10.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 357
Без Карла уже день-не день))) Через сны иногда многое можно узнать или вспомнить+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Karl Georglin
Сегодня, 20:00
0
Онлайн
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 73
Тигра, а вы действительно веришь афтору? Ну почему некоторым нравится когда из них делают лохов? То же и с попАми - впаривают чушь да еще и за деньги. Верить таким "авторам" = самого себя опустить. Видно же что человек любит графоманить, смеется с тех кто ему верит да еще и в комментариях спорит из-за его писанины.
Зарегистрирован: 25.10.2016
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