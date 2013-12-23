Ночной визит

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:10

Olga_29 Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:10 by

История эта произошла в 90-е гг., в небольшом городке. Там проживала молодая пара - Сергей и Юлия. Жили молодые душа в душу, никогда не ссорились, очень любили друг друга, подумывали о том, чтобы завести ребенка, но случилось несчастье - Сережа тяжело заболел и умер. Кому доводилось терять любимого человека - тот поймет горе молодой женщины. Спасибо, соседи помогли с организацией похорон и поминок.Прошло месяца три с похорон мужа, Юлечка жила как на автомате: механически утром вставала, завтракала, не потому что хотелось поесть, а потому что так надо, шла на работу, так же механически шла домой вечером. Коллеги по детскому саду пытались как-то растормошить молодую женщину, приглашая в гости и прогуляться после работы, но Юля всегда вежливо, но твердо отказывала. Как-то нянечка их сада, тетка Лукерья, сказала:- Кончай ты убиваться. Нельзя по покойнику плакать, иначе из могилы его вызовешь, а они злобные делаются, коли их покой порушишь. Для поминовения покойника специальные дни в году отведены.Но Юля не стала слушать пожилую женщину. Часто плакала, ходила едва ли не каждый день на могилу к мужу. Близким вдовы такое поведение не очень нравилось - но у всех работа, семьи, не будешь же взрослую женщину водить за руку?Вскоре коллеги по работе стали замечать, что Юля стала какой-то дерганной и почему-то начинала очень нервничать, когда время подходило к вечеру и нужно было идти домой. Но с расспросами никто не приставал: Юля при всей своей приветливости была человеком замкнутым, в душу к себе пускала неохотно.Как-то во время тихого часа Лукерья зашла в группу и увидела, что Юля тихо плачет. Нянечка стала расспрашивать вдову, и Юля, всхлипывая, начала ей рассказывать о жутких событиях, которые происходят с ней ночью.Все началось после сороковин Сергея. В тот вечер Юля легла спать рано - устала, готовя на поминальный стол. Но почему-то долго не могла уснуть. Наконец-то уснула, но потом проснулась в скором времени. Ее разбудили какие-то шорохи с улицы. Будто кто-то ходил вокруг дома. Но кто бы это мог быть в такое время? И почему цепной пес Куцый не лает?Юле стало не по себе, хотя изнутри она заперлась, окна тоже были закрыты. И вдруг в окно тихо постучали. Хозяйка твердо решила не открывать: кому надо - пусть приходят утром. Но незваный гость оказался настойчивым.Женщина встала с постели, и пошла к окну - а вдруг и правда, что-то у кого-то из знакомых произошло? Она отдернула штору и едва не заорала от ужаса: в свете уличного фонаря она увидела своего ныне покойного мужа. В свете фонаря его было видно очень хорошо. Он стоял возле окна в той одежде, в которой его и похоронили. Это был он, Сережа, вот только цвет лица какой-то землистый да взгляд нехороший, тяжелый.- Юлечка, милая, выходи ко мне, я соскучился, - размеренно и ласково произнес он.Женщина задернула штору, включила свет во всех комнатах дома, включая и чулан, и завернулась в одеяло на своей постели. Она слышала шаги вокруг дома, голос мужа, звавший ее на все лады, стук в окна. Что она пережила в ту ночь - врагу не пожелать. Уснула лишь под утро.Утром показалось, что это был лишь дурной сон. Куцый звонко облаивал прохожих на улице, радостно вилял хвостом своей хозяйке. Юля обошла вокруг дома. Накануне прошел дождь, земля была мокрой, но на ней не было никаких следов, следовательно, ей приснился кошмарный сон.Но на следующую ночь все повторилось, а потом почти каждую ночь. Юля потеряла сон и аппетит, со страхом ждала вечера. Муж не пытался проникнуть в дом, лишь настойчиво просил жену выйти к нему, звал с собой. Рассказать кому-либо Юля боялась - еще сочтут сумасшедшей и пригласят психиатра. Но если так продолжаться будет и дальше, то ей и впрямь помощь врачей понадобится...- Знаешь, чего я не люблю больше всего? - спросила Лукерья.- Когда ваша внучка поздно возвращается домой?- И это тоже. Не люблю я, Юлия, больше всего, когда что-то случилось, и приходится говорить: "А я же предупреждала..." Вот и сейчас так - а я ж предупреждала тебя, Юлька, нечего так убиваться - вот и вызвала ты его своими слезами сюда, в наш мир.- Что ж теперь делать? - всхлипнула женщина.Теперь, когда она все рассказала, ей стало значительно легче. Казалось, что тетка Лукерья обязательно что-то, да придумает.- Ладно тебе реветь, слезами делу не поможешь. Мать моя ворожить умела, случалось, что вдовы к ней с такой бедой обращались, особенно после войны. Научу тебя, как быть. Купи пшена или мака, да вокруг дома с молитвой обсыпь, чтобы как круг замкнутый был.- И что? - тихо спросила Юлия.- И ничего. Обсыпь да ложись спать спокойно. Должно отвадить оно мертвеца. И не реви больше, не тревожь его покой.Следующих два дня были выходными, так что Лукерья не знала, воспользовалась Юля ее советом или же нет, но в понедельник утром Юля отозвала ее в сторону и сказала:- Уезжать я надумала, Лукерья Михайловна.- Далече? - уточнила нянечка. Выглядела вдова уже значительно лучше, спокойнее, исчезли темные круги под глазами.- К тетке поеду в Волгоград, приезжала раз - звала с собой, там и работа есть для меня. Уже заявление даже написала, - молодая женщина порывисто обняла ее. - Спасибо вам за все, вы меня спасли! Сделала, как сказали, и больше ко мне не приходил он. Только приснился: словно рукой машет мне и по аллейке в туман уходит...- Ну-ну, успокойся, - Лукерья похлопала молодую женщину по плечу. - Езжай и о плохом не думай. Отпиши только мне, что все в порядке с тобою...Отработав две недели, Юля уехала. Она потом писала тетке Лукерье, как устроилась, где работает. А через два года Юлия познакомилась с другим мужчиной и удачно вышла замуж.

Ключевые слова: Покойник визит ночь окно смерть авторская история

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