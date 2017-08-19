Искания Чарльза Фратчета

Новость отредактировал Core - Вчера, 21:04

Cardinal Canis Просмотров: 51 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:05 by

Моё имя Чарльз Фратчет. Но это не имеет уже никакого значения, потому что память обо мне вряд ли сохранится, а все мои работы будут уничтожены руководством университета, посчитавшим мои начинания достаточно недостойными и ужасными, чтобы сокрыть их от публики. Эта же рукопись создана в моё оправдание и будет сохранена, на что я надеюсь, до лучших времён, когда мир избавится от суеверных и чересчур набожных узколобых дураков, какими считаю я своих руководителей. Сами решайте, как поступить с этим знанием.Моя жизнь с самого начала была полна трагических случайностей и не имела в своей перспективе ничего, кроме несчастного и пустого существования, подобного моим предкам. Я родился в семье зажиточного мореплавателя в Бостоне в начале 1899 года. Мать слишком рано умерла от чахотки, чтобы я хоть как- то смог запомнить её или же описать внешне. Фотографии, не подкреплённые моим личным визуальным опытом, очень скоро забывались, и я предпочёл вообще не думать о существовании когда-либо своей матери. Отца же никогда не было рядом, поэтому процессом воспитания целиком и полностью занялся мой дед. Умудрённый жизненным опытом и начитанный старик вызывал во мне чувство восхищения, а его рассказы и истории из прошлого во многом сыграли роль в выборе моей будущей специализации. Отец, хоть и редко появлялся, из своих путешествий привозил немалые богатства, поэтому дед капитально занялся моим образованием, нанимая лучших учителей и покупая самые дорогие и редкие книги. К восемнадцати годам я уже свободно владел немецким и французским, имел обширные познания в математике и химии, не раз публиковался в исторических журналах с критиками и эссе. К сожалению, примерно в то же время трагически погиб мой отец, попав в сильнейший шторм посреди Тихого океана. Дед тяжело перенёс смерть единственного сына, а вкупе с немалым возрастом впал в старческое безумие. Как наследник всего состояния, я старался держать семейную усадьбу в прежнем положении, однако вскоре выяснилось, что отец остался должен целое состояние влиятельным кредиторам и выплаты грозили разорением скудеющему бюджету. Оставшись практически без гроша, я покинул семейное гнездо, где остался мой дед, угасавший с каждым днём, оплатил ему хорошего доктора и сиделку и, строго наказав себе никогда не быть банальным купцом, а гнаться за новыми знаниями, отправился в Аркхем, взнаменитый Мискантоникский университет, где без проблем смог поступить на кафедру истории.Обучение проходило на редкость гладко, и я удостоился стипендии, которая могла покрыть мои новые и не совсем законные, в будущем, увлечения. Проучившись полгода на отличные отметки на зависть остальным студентам, мною заинтересовался старый профессор Джордж Харроу, настоящий мэтр в исторических науках. Его удивил мой неподдельный интерес к древности, растущий с каждой лекцией, поэтому, после очередной из них, он попросил меня задержаться, на что я, конечно же, согласился. Он повёл меня в свой кабинет, где мы до полуночи беседовали и дискутировали на самые различные темы, как-либо связанные с древностью. В особенности я интересовался оккультными обрядами майя и ацтеков, а профессор с огнём в глазах и неугасаемой живостью поведывал мне самые тайные и ужасные знания, которыми я, увы, не могу поделиться, потому что мне жутко даже вспоминать об этом. Мой интерес перемешался со страхом, но я не мог прервать нашу беседу, потому что хотел знать как можно больше и профессор, видя это, после очередной чашки чая посмотрел на часы и попросил меня проследовать за ним. Мы прошли по неосвещённым коридорам университета в самые старые и недосягаемые его части, а ущербная луна ярким сиянием освещала наш путь, пока я, ведомый стариком с увесистой масляной лампой, коптившей тонким чёрным дымком, медленно следовал в неизведанные студентами глубины громадного комплекса. Наконец, профессор остановился перед массивными дверями и прошептал мне: «Библиотека». Он достал из кармана мантии большой ключ под стать дверям и, несколько раз провернув его в замочной скважине под аккомпанемент ржавчины, с трудом и пыхтеньем открыл проход в комнату. Света лампы не хватало, чтобы увидеть верхние ряды полок, набитые древними книгами и ветхими фолиантами, такая огромная была библиотека. Мы проходили вдоль бесчисленных стеллажей и шкафов и возникало ощущение, что, чем дальше мы пробирались, тем древнее выглядела обстановка библиотеки, хотя это вполне могло быть правдой. По слухам,библиотека Мискантоникского университета была самой старой частью здания и являла собой коллекцию самых древних тайн со всего мира. Вветхие окна бился ночной ветер, а зловещий лунный свет вкупе с огнём лампы создавали жуткие тени, вырисовывающиеся в первобытных монстров,от который у меня по коже шли мурашки. Наконец, профессор остановился перед ещё одной дверью, уже маленькой и, открыв её, жестом пригласилменя внутрь. В этом помещении окон не было, как не было и книжных полок. Комната пустовала, за исключением столика, стоявшего у дальней стены.Старик судорожно вздохнул, прикрыл за собой дверь и медленно повёл меня к этому столику. Я привык ко мраку и уже издалека мог определить, что настоле лежит массивная книга и удивлялся, что же может быть в ней такого особенного, ради чего мы проделали такой длинный путь. Как только тусклый свет лампы осветил название книги, я закричал во весь голос и упал ничком на пол, а старый профессор так сжал лампу, что я мог бы поклясться, что слышал хруст его костей. Признаться честно, я до сих пор удивлён, что мой дух не покинул тело в тот момент, как я увидел книгу так близко, ибо передо мной лежал, обёрнутый в жуткую человеческую кожу, ужасный «Некрономикон», написанный безумным арабом Абдулом Альхазредом. Я слышал множество небылиц, что стены университета хранят копию этой кощунственной и непотребной книги, снятой в XVII веке. Я никогда не верил в подобного рода россказни. До этого момента.Профессор с нескрываемым страхом подошёл ближе и, хоть и был человеком науки и приверженцем разума, с дрожью перекрестился. Он провёл рукой по пыльной коричневой коже тома, щёлкнул медной застёжкой и открыл книгу. Меня в тот момент передёрнуло. Будучи бледным, как сама смерть, я медленно и осторожно подошёл к столу. Играющие языки пламени в лампе тускло освещали вульгарную латынь, на которой была написана книга, из-за чего её прочтение было занятием не только страшным и ужасным, но ещё и тяжёлым. Старик, зная, что моих познаний недостаточно для понимания написанного, начал вслух читать. Поначалу его голос был хриплым и испуганным, но по мере прочтения в нём разгорались те увлечённые нотки, которые я слышал от него сегодня днём. Мой страх же, напротив, только нарастал, ибо я услышал такие непотребства, которые страстно хочу забыть, но в тот момент любопытство пересилило все остальные чувства и я, с дрожью в коленях, стоял и внимал профессору. Он рассказывал мне вещи, которые обычный человек никогда узнать не сможет. Я узнал, что люди являются далеко не первой разумной расой на нашей планете, что ящероподобные уродцы господствовали на земле до появления первых людей, которые их потом и уничтожили, за что, впоследствии, дорого поплатились. Узнал о других мирах, о далёких звёздах, откуда на нашу планету прилетают учёные, чтобы похищать и изучать людей и их повадки, узнал о кощунственных богомерзких ритуалах, проводимых разными народами мира и их последствия, порой настолько жуткие, что страшно представить, будто кто-то когда-то действительно их проводил. Профессор с нескрываемой страстью читал отрывок про древний подводный город Р’льех и его ужасающих исполинских обитателях, которые, по нашему счастью, находятся в глубоком сне, сравнимым со смертью. Утренний свет начинал просачиваться под дверью, неяркой полоской намекая чтецам, чтонеобходимо возвращаться в повседневным мир, свободный от ужасов этой мерзкой книги. Но профессор всё не заканчивал, он, как и ученик, с вожделенной дрожью перелистывал страницу за страницей. Однако, когда тот начал повествовать об Иных Богах и Ньярлатхотепе, я снова в ужасезакричал, и старик начал опасаться, что их нечестивое занятие может быть разоблачено. Поэтому, взяв с меня клятву никогда и никому не рассказыватьо событиях минувшей ночи, вывел меня из библиотеки и отправился вести занятия, словно он всю ночь не бодрствовал, а мирно спал в своей кровати.Меня же подкосила усталость, и я с трудом добрался до снимаемой комнаты на чердаке двухэтажного дома и рухнул в кровать, пропустив свои занятия.Проснулся я только наутро следующего дня, но утверждать, что я выспался, было сложно: меня преследовали ужасающие кошмары, в которых меня мучили и пытали мерзкие создания из тьмы времён, а по пятам, прячась в каждой тени, меня преследовал ползучий хаос Ньярлатхотеп, ждущий, пока моё сознание ослабнет до такой степени, чтобы окончательно помутить его. Но я ещё мог мыслить и события той ужасной ночи не повредили мой рассудок. Напротив, я возжелал новых знаний и поутру направился в университет, где пожелал встретиться с профессором Харроу. Но никто так и не смог помочь мне с его поисками, так как его не видели с тех пор, как прошла лекция позапрошлого дня. Я насторожился: куда мог деться профессор, я же собственными глазами видел, что он шёл в сторону своей кафедры, когда мы расходились.Прошло много месяцев с той ночи, профессор так и не объявился, его сочли пропавшим без вести и, после непродолжительных поисков, все о нёмбудто забыли. Но я не был уверен, что это было простое исчезновение, так странно оно совпало с прочтением «Некрономикона», я опасался, что этоможет быть как-то с этим связано и подозревал, что что-то плохое может произойти и со мной. Недаром я стал опасаться теней, украдкой замечая вних расплывчатые лица, которые исчезали, когда я переводил на них взгляд, они находились в периферии моего зрения, и всегда в тени, поэтому бытьабсолютно уверенном в том, что это не простое наваждение я не мог. Меня стал пугать ночной шелест нетопыриных крыльев за окном и между щелямив досках моего чердака; стипендия была не настолько высока, увы, чтобы я мог позволить себе жильё посолиднее. Всерьёз опасаясь за свою судьбу, яначал исследовать древние арабские записи, интересовался жизнью безумного араба Абдула Альхазреда, и при выборе темы для моей научной работы выбрал именно эту. Профессоры и лично декан неоднократно отговаривали меня от этого, подчёркивая, что данная тема очень темна и, возможно, граничит с вымыслом, но мне нужно было любым способом добиться от старейших и мудрейших профессоров этого университета и не только знаний, недоступных нигде более. Я вёл активную переписку с оксфордскими, гарвардскими и многими другими учёными в области истории, но практически все наотрез отказывались помогать мне в написании моей научной работы. Те же немногие, кто пошёл на контакт, открыли мне удивительные знания о жизни автора непотребного «Некрономикона» и о процессе его написания. Эти знания были велики и ужасны, а переписка столь ценна, что я ни в коей мере не доверял почтальонам и свои письма забирал лично из ближайшего почтового отделения. Здесь-то я впервые и повстречал старика-еврея, который стал моей большой подпорой в исследовании тёмной старины. Незнакомец откуда-то знал о моих переписках, моей увлечённости в достаточно сомнительной области познания и предложил свою помощь. Я, подумав, согласился. Старик провёл меня мимо своей книжной лавки вглубь дома, спустился в подвал, а вышел оттуда с чем-то довольно массивным, обёрнутом в грубую чёрную ткань. Когда он одёрнул материал, я снова завопил, как это случилось впервыенесколько месяцев назад: передо мной лежал ещё один экземпляр «Некрономикона». Когда же я пришёл в чувство, старик предложил мне приобрести книгу. Мне сделалось дурно, во-первых, от того, что он может оказаться владельцем столь противоречивого сокровища, а во-вторых, от того, какие же несметные богатства потребует старый еврей от обычного студента за крайне редкий экземпляр. Но я согласился, и каково же было моё удивление, когда он напрочь отказался от какой-либо платы за книгу. Когда я выходил из его дома, я мог бы поклясться, что услышал тихий смешок, но когда обернулся, сзади меня никого не оказалось, и я в спешке покинул район.Мне трудно описывать события последующих месяцев, потому что «Некрономикон» стирает привычные границы сознания и, когда в реальном мире прошли месяцы, я же проживал бесчисленные годы и тысячелетия, путешествуя по запредельным мирам и далёкому космосу, пользуясь кощунственными и наплевательскими по отношению к физике и мирозданию инструкциями, которые я почерпнул из книги с помощью углублённых познаниях в латыни, за которые хочу поблагодарить моих преподавателей. К слову сказать, никаких следов пропажи старого профессора я так и не нашёл никакими знаниями ни в одном из миров и, поэтому, я опасался худшего. Мне грозились отчислением из-за абсурдности написанных мною работ, и, когда я сослался на закон искривления времени по Лша’Бару в одном из моих изысканий, которое я привёл как очередную версию пропажи старого профессора, мне посоветовали отдохнуть пару дней и приходить после со свежими мыслями. Как же меня раздражают эти невежи! Не понимать очевидных законов, и указывать более умному человеку, что ему делать. Я забросил занятия ввиду их ненужности для меня и стал всё своё свободное время уделять путешествиям к далёким мирам, где ещё никогда не был, чтобы найти знание, способное отыскать своего старого друга- того, кто открыл ему этот далёкий мир, настолько далёкий от повседневности, что жизнь без «Некрономикона» теперь вспоминается им только со слезами на глазах.Когда я, наконец, отрёкся от физического существования и целиком отдался воле Вселенной, в одном из отдалённых её уголков, в отдалённуюэру, когда человечество, как и сама Земля, миллионы лет уже как перестали существовать, я, наконец, увидел ЕГО. Я знал, что встреча с Ньярлатхотепомнеизбежна для всех путешественников, но сам пытался как можно дальше отсрочить её. Он был высок и красив, с приятным голосом и высококультурными манерами.- Итак, Чарльз, мы наконец- то встретились. Признаюсь, твой поиск старого учителя был мне невероятно интересен, и я наблюдал за тобой снескрываемым восхищением. Мне так же очень жаль было наблюдать за тем, что твои поиски не приводят тебя ни к чему. Я поистине очарован твоейстрастью к исследованию, к получению знаний, что лежат за пределами доступных нам вселенных и открываются только безумцам да сновидцам. Профессор Харроу, когда-то очень давно, настолько давно, что даже я не могу вспомнить, когда именно, также представал передо мной, как ты сейчас,только в отличие от тебя, его поиски не обременялись какой бы то ни было целью, он просто существовал в этом мире, во всех мирах одновременно,сплетаясь с эфиром и самим временем, добывая знания, чтобы однажды передать их своему наследнику, которым, очевидно, должен был стать ты.Однако я не мог позволить ему просто поделиться с тобой этими знаниями, я должен был наблюдать и радоваться твоим открытиям, и ты меня всегдаудовлетворял. Но теперь я вынужден признаться, ибо я больше не могу мучить тебя: профессор Харроу МЁРТВ. Мёртв абсолютно и окончательно, потому что его время вышло тогда, когда он дал тебе свой первый урок. Я вынужден был убить его, несмотря на мою бесконечную симпатию. Я чувствовал невыносимую скорбь, когда стирал его существование и, несомненно, такую же скорбь я буду испытывать, уничтожая и тебя!Я закричал, закрылся руками и вернулся в свой мир. Я преодолел пространство и время, чтобы вернуться на свой чердак, выкинуть «Некрономикон» в окно, выбежать из дома и поджечь эту непотребную книгу, загоревшуюся ярко-зелёным пламенем. Ни одна последующая ночь не проходила для меня спокойно. Каждый раз в любом, даже самом светлом сне ко мне подкрадывался ползучий хаос Ньярлатхотеп и смотрел мне прямо в глаза, после чего я с криком просыпался. Последние дни я слышу скрежет ступеней по ночам и тихие стуки в дверь, а свет от ущербной луны время от времени закрывает появляющийся в окне образ, наблюдающий за моим сном. Я снова проснулся посреди ночи от кошмара и пишу это, чтобы хоть как-то загасить страх перед моей последней встречей с Ньярлатхотепом, ибо смерть от его рук- это небытие. «Некрономикон» дал мне знания и миллионы лет озарённой и отчасти счастливой жизни, но цена его использования слишком высока, ибо обычный смертный может жить вечно, слоняясь по мирам и вселенным от жизни к жизни, а меня же ждёт смерть как я её представлял когда-то сам- ужас, тьма и пустота. Кажется, я слышу скрип приоткрывающейся двери, но слишком боюсь оглянуться, чтобы посмотреть, что там.

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