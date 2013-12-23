Находка в старом доме. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:32

Ранега Просмотров: 26 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:32 by

Мы прибыли в этот старинный городок в первых числах декабря – перед началом самого хлебного для молодёжной театральной труппы сезона. Жители провинциальных городков, не избалованных заезжими артистами, стремясь порадовать детей яркими праздничными представлениями, как правило, не скупятся на недорогие билеты. Всем от такого расклада хорошо. Городская администрация затыкает нами прорехи в череде новогодних мероприятий и ставит галочки в отчётах. Ребятня пищит от восторга при виде злобной Бабы Яги и страшного Кащея и трясёт родительские кошельки для покупки какой-нибудь "очень-нужной-ерунды" с символикой спектакля. Родители радуются, что подрастающее поколение приобщается к народному фольклору и расставляют за стеклянными дверцами полированных сервантов яркие фотографии своих наследников с лесной нечистью. Ну а мы замираем в предвкушении хорошей выручки и составляем списки вожделенных покупок на будущий гонорар. И, кроме того, все мы, все десять артистов и один звукотехник, получаем искреннее удовольствие от своей работы, не халтурим и очень стараемся вызывать у маленьких зрителей правильные эмоции в виде негодования на злодеев и переживания за положительных героев. В наших сказках добро всегда побеждает, по-другому просто не может быть.В этот раз наши гастроли начались не очень гладко. Свободных мест в единственной небольшой гостинице оказалось всего шесть, их пришлось уступить девчонкам. Нам же пятерым пришлось снимать углы. Трое поселились вместе в однокомнатной квартирке. Нас же, меня и звукотехника Гушу (вообще-то, его зовут Гургеном), отправили селиться в доме с хозяйкой. Мы скривились, но деваться было некуда.Дом мы нашли быстро – красивый старинный деревянный особняк с черепичной крышей. Хозяйка оказалась вполне симпатичной тётей лет около тридцати пяти, плюс-минус год-два, представилась Татьяной. Она с улыбкой поздоровалась, показала нам наши комнаты (Ура! У нас будут отдельные комнаты, я не буду слушать могучий Гушин храп!), объяснила, как пользоваться душем и газовой плитой, вручила комплект ключей и ушла. Мы разложили пожитки, перекусили и отправились на репетицию. Вечером хозяйки ещё не было. После ужина сразу легли спать – завтра первое представление.Спектакль прошёл на ура. Детвора огромными от страха глазищами наблюдала за Лешим, то есть за мной, наряженным в косматый коричнево-зелёный костюм. Гуша изгалялся над звуковым пультом, извлекая леденящие кровь стоны и завывания. На сцену выскакивала Алла, она же Бабка Ёжка, потом Денис-Кащей, снова я… Восторг зрителей достиг апогея, когда Иван-Царевич, спасая Василису, низверг всю нечисть, добро победило окончательно и бесповоротно. Представление закончилось громкими овациями, после которых зрители стали расходиться. А мы с ребятами стали подсчитывать количество подбитых и уничтоженных демонов.Не слишком богатый урожай – всего пять мерзопакостных сущностей на полный зрительный зал, но не так уж и мало для первого дня гастролей. Лидером стал Лёнька, он же Иван-Царевич, в одиночку истребил троих демонов мести. Серёга и Даша обезвредили по одному демону обмана и клеветы. На Аллу Гурген смотрел осуждающе – она промахнулась и не смогла уничтожить обнаруженного демона болезни. И хорошо, если его носитель, толстый семилетний мальчишка, уговорит родителей ещё раз купить билеты на наше представление. Тогда есть шанс добить ту мерзкую присосавшуюся к нему тварь. А если нет – придётся искать этого ребёнка, и не факт, что найдём.Мне в этот день не повезло. То ли жители городка оказались чрезмерно миролюбивыми, то ли хитрые твари учуяли угрозу и затаились, но ни одного демона раздора в обозримом городском пространстве не наблюдалось.Потом мы всей нашей большой компанией поужинали в ближайшем кафе, больше похожем на общепитовскую столовую. Попутно освободили уставшую официантку от демона алчности, вернее, это сделал Денис, это его специализация. На этот случай у Гуши в плейлисте телефона припасены соответствующие завывания.Когда мы пришли, хозяйка уже была дома, пила чай за кухонным столом. Она предложила нам присоединиться. Я извинился, отказался и пошёл спать. А Гуша согласился, чему я не удивился, – наш звукотехник тот ещё ловелас и дамский угодник.Не прошло и часа, как мне пришлось проснуться. Гуша жестоко меня разбудил, сильно тряся за плечо и громко шипя:- Вставай! Просыпайся давай, быстро! Хорош спать! Вставай, Кот!Кот – это я, друзья максимально сократили моё длинное имя Константин.- Что такое? Отцепись, я спать хочу!- Потом выспишься, вставай! Работёнка подвалила.Я моментально подскочил. Условная фраза означала, что где-то поблизости обретается демон, с котором нужно разобраться. Пока я натягивал джинсы и толстовку, Гуша коротко рассказал о последних событиях:- Сидели с Таней на кухне, чай пили. Я возьми и спроси, чего это она перчатку не снимает даже дома. Она сказала, что руку обожгла сильно, шрамы некрасивые. Я во время разговора вроде как заметил что-то над ней, понаблюдал, но решил, что показалось. Чай допил и собрался пойти спать, и тут началось! Тварь, кажется, по твоей части, помочь надо.Я пригладил шевелюру и пошёл на кухню. Хозяйка корчилась на полу между столом и плитой. Выгибалась дугой, замирала, потом судорожно дёргалась и скрючивалась в позу эмбриона, и тут же, выкручиваясь пружиной, со стонами металась с боку на бок. Волосы прилипли к мокрому от слёз лицу, зубы плотно сжаты, скрюченные пальцы царапают пол. Перчатка на левой руке почти слезла, рукав кофты задрался, и стала видна чёрная обугленная кожа.- Заводи шарманку, - сказал я и приготовился. Свёл ладони и сосредоточился на разряде. Есть!Гуша включил запись. Тоскливый вой огласил помещение.И я увидел. Над жертвой нависла фигура в чёрном плаще с глубоким капюшоном. Края подола и рукавов плаща чуть колышутся, как плавники у рыбы-ската. Они обволакивают мечущуюся женщину, протыкают её гибкими чёрными щупальцами-кинжалами… Вой стал громче – Гуша подключил портативную колонку.Голова в капюшоне стала подниматься. Эта тварь вот-вот посмотрит на меня, медлить нельзя. Я выставил перед собой руки ладонями вперёд и выстрелил, что есть сил. Голубой разряд попал в плащ. Демон оглушительно взвизгнул ультразвуком и направил на меня извивающиеся рукава. «Она моя… я уничтожу тебя… жалкий червь…», - шелестящий голос сам возник в моей голове. Я снова и снова бросал голубые лучи, краем сознания понимая, что моей мощности может не хватить, эта чёрная сволочь нереально сильная.Где-то за спиной Гуша что-то орал в телефон, что – я не разобрал. Татьяна заторможенно поднялась с пола, медленно взяла со стола нож и стала приближаться ко мне. В её широко распахнутых глазах белков не было, сплошные чёрные зрачки. Демон над ней шевелил пульсирующими щупальцами, будто управляя ею, как марионеткой. Я с ужасом понял, что заряд закончился: из ладоней вылетали уже не лучи, а жалкие голубые плевки. Вот уже Татьяна подошла ко мне почти вплотную, зарычала и замахнулась ножом… Последнее, что я увидел и услышал перед забытьём, были разноцветные лучи, поражающие демона, и его оглушительный, полный нечеловеческой боли, визг…… Я открыл глаза и в первую секунду не понял, где нахожусь. Но тут же, всё вспомнив, вскочил с кровати. Дверь в комнату закрыта, из-за неё доносились приглушённые голоса и смех. И я пошёл на кухню, туда, где я потерпел поражение от неведомой потусторонней твари.Все ребята из нашей труппы и хозяйка сидели вокруг стола. Увидев меня, Татьяна поднялась, подошла ко мне и крепко обняла:- Костя, спасибо тебе! Ты меня освободил. Вы все меня освободили! – она повернулась к ребятам. – Мне так хочется отблагодарить вас всех! Что я могу для вас сделать?Мы все одновременно пожали плечами, потом Даша – она у нас самая бойкая – сказала:- Ничего не надо. Разве что… расскажите, как всё началось.- Я лучше покажу, – и Татьяна, сняв перчатку, протянула левую руку Даше. Та долго рассматривала кольцо, потом аккуратно обхватила и медленно сняла его с чёрного пальца. Татьяна охнула.- Оно же не снималось! И камень был красным. А теперь он чёрный. Что это вообще за кольцо такое?Даша только открыла рот, чтобы ответить, но не успела.- Таня, об этом лучше не знать и не думать. Главное, что ты от него избавилась. Так что забудь, – с этими словами Гуша включил на телефоне запись. Татьяна села за стол, сонно посмотрела на всех нас, потом уронила голову на руки и уснула. Гуша поднял её на руки и отнёс в большую комнату на диван. Вернулся в кухню.- Ребята, мы молодцы. Но всем нужно отдохнуть. Так что расходимся.- А кольцо?- А кольцо мы уничтожим. Прямо сейчас.Мы всей толпой вышли из дома и, направив ладони в одну точку, разожгли костёр. Гуша бросил кольцо в пламя. И мы смотрели, как раскалывается и крошится большой чёрный камень, как с треском взрываются маленькие камушки, как оплавляется и стекает лужицей металл. Кольцо Демона Смерти было уничтожено. Костёр погас, лишь редкие искры ещё тлели на снегу.Всё было кончено. Девчонки отправились в гостиницу. Лёнька, Денис и Серёга тоже ушли на свою квартиру.Мы с Гушей тоже развернулись, чтобы уйти в дом. И вдруг услышали тонкий свист. Оглянувшись на костёр, я увидел, как из погасшего костра высоко вверх вылетают разноцветные искры. И там, наверху, они салютом распадаются на миллионы мерцающих частиц и осыпают весь город, просачиваются в окна и под крыши домов…Побледневший Гуша, глядя на этот фейерверк, медленно произнёс:- Что ж… Не всё так просто. Похоже, работы в этом городе у нас будет ещё много.

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