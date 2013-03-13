Кукольный театр

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:27

Причина: Изменен раздел

CrackerXDD Просмотров: 45 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 18:27 by

Был жаркий майский день. Флаг с кленовым листом возвышался над городской площадью. Радостные крики детей глушили любой шум. В задрипанный городок в лесной местности заехал цирк. А жемчужиной этого балагана был кукольный театр.Куклы же в нём были ростом с пятилетнего ребёнка. Среди старших мальчишек стала ходить легенда, что будто это вовсе не куклы, а маленькие дети, которых убивал хозяин цирка, чтобы куклы выглядели настоящими. Никто им, конечно же, не верил, но один мальчик лет пяти хотел в этом убедиться и решил перед представлением вечером пробраться в шатёр, где располагался павильон театра.Солнце еле освещало землю, и тогда же началось представление. Мальчику было страшно идти одному, и поэтому он подговорил пойти с собой друзей такого же возраста.Пройдя в комнату, где хранились куклы, они ничего не увидели. Только странный противный запах их насторожил. Это был запах гнили. Зажав носы, они стали думать, откуда он идёт. Единственной логичной версией было, что запах исходил из-за палатки. Палатка была соткана из лохмотьев детской одежды.Развязав шнурок палатки, дети ужаснулись. Палатка была переполнена гниющими трупами. Они были покрыты воском, поэтому выглядели как марионетки. Из локтей и колен торчали нити.Вдруг по их телу пробежали мурашки. За их спинами послышалось тяжёлое и громкое дыхание. Детям было настолько страшно, что они не могли сдвинуться с места. Обернувшись, они увидели человека в рваной и грязной одежде. Его лицо закрывали густые волосы и маска клоуна. В руках же он держал топор-колун.Больше же никто из детей не вышел из шатра.Представление закончилось, и цирк поспешно собрал вещи и уехал неизвестно куда. Детей же до сих пор не смогли найти. И, как гласит легенда, этот цирк даже сейчас разъезжает по Канаде и северу США в поисках новых актёров.

Ключевые слова: Куклы цирк убийца дети авторская история

Другие, подобные истории: