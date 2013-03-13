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Страшилки

Кукольный театр

Был жаркий майский день. Флаг с кленовым листом возвышался над городской площадью. Радостные крики детей глушили любой шум. В задрипанный городок в лесной местности заехал цирк. А жемчужиной этого балагана был кукольный театр.

Куклы же в нём были ростом с пятилетнего ребёнка. Среди старших мальчишек стала ходить легенда, что будто это вовсе не куклы, а маленькие дети, которых убивал хозяин цирка, чтобы куклы выглядели настоящими. Никто им, конечно же, не верил, но один мальчик лет пяти хотел в этом убедиться и решил перед представлением вечером пробраться в шатёр, где располагался павильон театра.

Солнце еле освещало землю, и тогда же началось представление. Мальчику было страшно идти одному, и поэтому он подговорил пойти с собой друзей такого же возраста.
Пройдя в комнату, где хранились куклы, они ничего не увидели. Только странный противный запах их насторожил. Это был запах гнили. Зажав носы, они стали думать, откуда он идёт. Единственной логичной версией было, что запах исходил из-за палатки. Палатка была соткана из лохмотьев детской одежды.
Развязав шнурок палатки, дети ужаснулись. Палатка была переполнена гниющими трупами. Они были покрыты воском, поэтому выглядели как марионетки. Из локтей и колен торчали нити.
Вдруг по их телу пробежали мурашки. За их спинами послышалось тяжёлое и громкое дыхание. Детям было настолько страшно, что они не могли сдвинуться с места. Обернувшись, они увидели человека в рваной и грязной одежде. Его лицо закрывали густые волосы и маска клоуна. В руках же он держал топор-колун.

Больше же никто из детей не вышел из шатра.
Представление закончилось, и цирк поспешно собрал вещи и уехал неизвестно куда. Детей же до сих пор не смогли найти. И, как гласит легенда, этот цирк даже сейчас разъезжает по Канаде и северу США в поисках новых актёров.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:27
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 18:27 by CrackerXDDПросмотров: 45Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Куклы цирк убийца дети авторская история

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Комментарии

#1 написал: mr.who
Сегодня, 18:51
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 468
Забавная история, плюсую.
Зарегистрирован: 13.03.2013
 
#2 написал: фергю сон
Сегодня, 19:09
0
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Репутация: (6|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 242
Эмоции и чувства детей можно передать, если бы автор был сторонним наблюдателем. Пропали и их не нашли. Цирк тоже. Тогда кто смог увидеть клоуна с топором и нам рассказать?
Зарегистрирован: 8.12.2014
#3 написал: guerra
Сегодня, 19:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 65
Цитата: фергю сон
Эмоции и чувства детей можно передать, если бы автор был сторонним наблюдателем. Пропали и их не нашли. Цирк тоже. Тогда кто смог увидеть клоуна с топором и нам рассказать?

так это клоун запостил. который в лохмотьях и с колуном joy
Зарегистрирован: 30.08.2015
#4 написал: Летяга
Сегодня, 21:11
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Репутация: (6956|-1)
Публикаций: 143
Комментариев: 5 603
Каникулы - это здорово. Люблю каникулы crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#5 написал: Lynx
Сегодня, 21:18
+1
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Комментариев: 1 451
Цитата: Летяга
Каникулы - это здорово. Люблю каникулы crazy


А я нет facepalm
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#6 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:44
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Комментариев: 2 875
Клоун с колуном? - Прелесть! Идея с марионетками понравилась. В политику не лезу. Но - что-то напомнило... +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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